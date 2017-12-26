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 В ГосЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках в трех областях

Прогнозируется подъем уровня воды до 1 м.

В нескольких реках на западной Украине 26-27 декабря ожидается подъем уровня на высоту до 1 м, передает Цензор.НЕТ. Об этом информирует пресс-служба главного управления ГосЧС.

Уровень воды может подняться в реках Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041426
 
 
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Порошенка сюди тягніть швидше, "зраднюки"! І Гройсмана прихопіть... Правильно ж було колись сказано "Если в кране есть вода, Значит..........................туда!"
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Правильно, порохобот. Хай посчитают всю воду до кубометра и выставят за нее счёт мисцевым громадам
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Що, відкрили фінансування, чи премію на Новий Рік підкинули прохоботам? У ДСНС попередили про підйом рівня води в річках у трьох областях - Цензор.НЕТ 646
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"Стюар"т -"Кушать подано...", старо... Этот эпитет у меня в списке уже несколько месяцев... Придумайте что-нибудь поновее... Или на "Савушкино" уже фантазия и воображение кончились? Истощение морально-эмоциональное наступило?
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Нет, я из "идейных"... "Хобби" у меня такое - "говнюков с Савушкина, и своих "полезных идиотов" "раком ставить", пока форум не "засрали"... Видите, вы только прибежали, на ходу штаны срывая, а тут: "на тебе" - в сортире дырка забетонирована, двери сняты и задняя стенка. "Срать" некуда, а у вас понос, дерьмо задницу распирает...
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Великий у тебе досвід по ...овну.
Усьо по Фрейду пархаботік.
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Ні, "Олєкса Москаленко", "внутріМКАДовський", це не Фрейд... В мене просто хороша юридична освіта, що передбачає знання психології і великий досвід роботи... Хочете знать, як я Вас, "ВнутріМКАДовського", визначив? Дуже просто - по "ніку"... Українською мовою "Олекса" через "Е" пишеться, а не через "Є"... Крім того, Ви пишете українською не "гівно" чи "гімно", а "говно", "Усьо", а не "Все", "пархаботік", а не "порохоботик". Все це видає у вас носія російської, а не української мови...
Біжіть до "куратора", хай "нік" виправляє або міняє...І вчіть український правопис...Пригодиться... "Савушкіно привіт!"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ ГосЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках в трех областях
 
 
 
 
 
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