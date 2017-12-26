 В ГосЧС предупредили о подъеме уровня воды в реках в трех областях

В нескольких реках на западной Украине 26-27 декабря ожидается подъем уровня на высоту до 1 м, передает Цензор.НЕТ. Об этом информирует пресс-служба главного управления ГосЧС.

Уровень воды может подняться в реках Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 декабря ожидается подъем уровней воды в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь", - говорится в сообщении.

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