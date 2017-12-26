 "США и Канада открывают "ящик Пандоры"", - МИД РФ о поставках оружия в Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во "внутриукраинский" конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", - сказал Карасин.

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Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.