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 Политика Украины, За рубежом
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 "США и Канада открывают "ящик Пандоры"", - МИД РФ о поставках оружия в Украину

Поставки американского и канадского оружия в Украину могут привести к эскалации конфликта в Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во "внутриукраинский" конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", - сказал Карасин. 

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО

Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041425
 
 
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Треба Пете,попиариться на открытии "США і Канада відкривають "ящик Пандори", - МЗС РФ про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 8514
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А как козломордые хотели? У нас тоже магазин "военторг" на Западе есть.
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ВовОЧКА МНОГОХОДОВ думал, шо ключик у него...
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цапы вы дождетесь мы у себя разместим Томогавки при поддержке системы «Диджисмэк-4» и усе ваше ПВО в тухесе -
В полете «Тактический Tomahawk» «общается» с КРНС GPS, с помощью которой осуществляется коррекция полета до выхода ракеты в район цели. Далее «общение» происходит с помощью системы «Диджисмэк-4», обеспечивающей коррекцию траектории на конечном участке при подлете к цели. Это достигается путем картографирования местности и сравнением с эталонной картой. Но для успешного применения ракет «Tomahawk» нужно собрать и обработать не только информацию о целях, но и большую базу данных о предполагаемом маршруте полета.
Можно не сомневаться, что американцы с помощью группировки разведывательных спутников уже сделали эталонные карты для атаки ракет «Tomahawk» позиций РВСН и других объектов. Можно полагать, что эталонные карты составлены с учетом оптимальных маршрутов полета «Tomahawk» с использованием ландшафта для низких траекторий полета, затрудняющих работу наших РЛС. Несложно предвидеть, что американцы, используя данные радиотехнической разведки сигналов от радиоэлектронных средств «Тополей», провели компьютерное моделирование по их поражению ракетами «Tomahawk» применительно к оптимальным маршрутам эталонных карт. Конечно, компьютерное моделирование поражения позиций наших РВСН и других объектов при нынешнем плачевном состоянии ПВО не представляет интереса. А вот моделирование того, что будет достигнуто в результате создания российской Воздушно-космической обороны (ВКО) к 2020 году, несомненно, представляет для американцев практический интерес. Непредсказуемость итогов выполнения ГПВ-2020 заставляет американцев подвергнуть компьютерному моделированию несколько вариантов для продолжения политики глобального удара.
Не вселяет надежд создание к 2020 году системы ВКО («НВО» № 8, 2011). Возникает вопрос - какие тактико-технические требования предъявлены к этой системе применительно к борьбе с малозаметными высокоточными крылатыми ракетами? То ли ее главным назначением будет уничтожение АПЛ и стратегических бомбардировщиков (СБ) на рубежах пуска ими «Tomahawk», то ли она будет предназначена для того, чтобы «гоняться» за каждой крылатой ракетой. Очевидно, что без использования этих двух способов не обойтись. Для поражения АПЛ и СБ до рубежей пусков требует своего решения проблема создания сверхдальних средств ВКО, способных надежно обнаруживать и уничтожать носители крылатых ракет в условиях жесткого радиоэлектронного подавления, а также иметь защиту от противорадиолокационных и ракет «воздух-воздух». К тому же надо иметь космические аппараты разведки, связи и управления, навигации, метеорологии и топогеодезии, радиоэлектронного подавления. Но с этой техникой у нас наблюдается отставание, о чем свидетельствуют последние неудачные запуски спутников. Поэтому не следует ожидать создания глубокоэшелонированной противокрылаторакетной обороны с помощью систем С-400, С-500, которых будет к 2020 году поставлено в войска в разы меньше, чем требуется.
В нынешней технической политике принципы активной радиолокации в системах обнаружения и управления являются основными при борьбе со средствами воздушного нападения. При этом активные РЛС обнаружения и сопровождения облучают цели потоком электромагнитной энергии, а обнаружение обеспечивается за счет отражающих свойств летательного аппарата (ЛА). В свою очередь, пассивные радиолокационные системы обеспечивают обнаружение за счет различного рода излучений самого ЛА в процессе полета.
После операции «Союзническая сила» против Югославии, осуществленной США и НАТО в 1999 году, стало совершенно очевидно, что комплексы ПВО, использующие активную радиолокацию, оказались совершенно беспомощными в борьбе с массированным применением высокоточных крылатых ракет противника. При этом противорадиолокационными ракетами войск НАТО уничтожался каждый источник любого радиоизлучения. Нетрудно представить, что по всем источникам излучения вроде С-400, С-500 будут нанесены удары высокоточным оружием в первые минуты войны.
При сохранении существующих тенденций научный комплекс оборонной промышленности продолжает терять способность к созданию оружия для бесконтактных войн. При этом российский потенциал по созданию перспективных обычных вооружений в сравнении с возможностями США и НАТО несравненно низок и сокращение этого разрыва в ближайшее десятилетие не предвидится.
А ведь доведете и мы согласимся)))))))
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Перед копипастом - ни томогавк ,ни даже першинг не поможет.
Страна - 40 лямов населения , (пусть даже 20) , а защищать некому ?
200к контрактников набирали 4 - ре года
как же из за граници удобно "защищать
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И это будет. До Джавелинов в США созрели после того как у нас наладился выпуск своих ПТРК, а на подходе и ракеты с ИК ГСН. Как доведём до ума Гром и прочие пукалки и начнём сводить их в единую систему, тут и они неожиданно придут к мысли, что неплохо бы ПРО ещё чуть-чуть на Восток подвинуть.
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((( вам хоть платят на вашей работе достойно? если нет - скажите, шо индеец сказал, шо это не правельно))))
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Мне платят достойно, потому что я на вольных хлебах и берусь только тогда, когда меня это устраивает. Месяц-другой напряжённой работы может кормить целый год. Но зато это устраивает обе стороны. Те кто платит, избавлены от всех проблем и нервотрёпки с нашей разрешительно-оформительной системой, получают полный пакет, а я в свою очередь могу потом месяцами бить баклуши в ожидании нового проекта.
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Козломордый-чинганчгук - захотел в лоб томагавком?
"США і Канада відкривають "ящик Пандори", - МЗС РФ про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 6370
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а какой ящик они сами открыли, когда поставляли оружие на донбасс? открыватели хреновы
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Продам Джавелин новый,не дорого.Еще в заводской смазке.
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Ну как на Донбасс везут "гумконвои-"то это нормально,но если Украине-ящик Пандоры.
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Кстати, про гомноконвои уже что-то не слыхать.
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В этом вся суть трусливой русни: напасть исподтишка на окровавленную после Майдана Украину, пытаясь в свойственной себе манере отмарадёрить, урвать побольше у тех на кого имеют наглость мычать "братья", стрелять в спины со своей проклятой территории из Градов, бомбить мирное население, прикрываясь женщинами и детьми, напав всей армадой на слабо вооруженного... А когда украинская армия окрепла, пошли поставки западного оружия - тут же у пьяного медведя северного хвост под зад и скулёж как у старой проститутки: "Караул!! Посмотрите какое безобразие творится..." Рюзьге "офицер" это что-то из анекдота и из рюзьге фантастических фильмов и сериалов о "доблестном" кацапе, а про мерзость лжецов северных про "адиннарод" лучше вообще промолчу
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русский офицер.... это как анекдот: баня - раздевалка через дорогу)))
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Ти щось наплутав, дурко Карасін. Росія відкрила скриньку Пандори у 2014 році. Все інше - наслідки.
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Расеюшка вскрыли ломом ентот ящик много столетий назад и уже пыталась приспособить его под нужник...
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Ящики Пандоры можно открывать только касапам и больше никому! Да, винторогие?
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кремляди истерят, помнят как поставки штатами "стингеров" в Афганистан переломили ход войны и стали одной из причин поражения совка в той войне.
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Всё вроде правильно,но это было ,судя по выпуску газеты, в 2014 году.
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мышебратья недовольны, однако, 200 бурято-ненецких танковых экипажей под угрозой!
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Кацапы так всполошились ибо понимают что теперь орки зная что у ВСУ есть джавелины ( которые не промахиваются ) , хрен в танк полезут ,, и теперь любого своего танкизда - тракторизда туда не загонишь и палкой . !! Теперь для них выезд на передовую это верная смерть . .
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танунафик !
открывать уже нечего !
вы ж кацапы его тупо взломали, он открытый уже несколько десятков лет стоит...
просто что тужда никто не сомтрел....
а теперь уже увидели что он взломан
и давай его закрывать обратно а взломщику руки надо отрезать и туда же положитьв ящик, перез закрытием !
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Почитал про эту Пандору.Оказывается это первая женщина которую древнегреческие боги слепили из глины и воды,а также запретили открывать ящик хранившийся у мужа.Теперь понятно откуда евреи сплагиатили сказку про Еву и запретный плод
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США и Канада открывают "ящик Пандоры и запихивают в него россию.
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Шота какта неинклюзивно получилось...
Коварные рептилоиды не присели ни разу?
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Ракета всегда попадает точно в эпицентр
"США і Канада відкривають "ящик Пандори", - МЗС РФ про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 8830
а «Низкая точность нашей ракеты полностью компенсируется мощностью заряда!»
и это не анекдот, это цитирование командующего РВСН Сергей Каракаев, докладывающего Владимиру Путину о состоянии вооружений
именно так, и дабавил
«Одной такой ракеты, Владимир Владимирович, как раз на три штата хватит…»
потом удивляемся, что это соседи побаиваются страну с дубинками, которыми она размахивает на право и налево.

на фоне подобных высказываний, интервью Грефа в котором он пригрозил открытым текстом, что «холодная война покажется детской забавой» звучит уже несколько устрашающе, я бы сказал пугающе.

как и предупреждение Роберта Неллера адресованное морпехам США в Норвегии
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Роися этот ящик открыла летом 2014-го, когда начала обстрелы Украины через границу, начала вооруженную интервенцию и поставки оружия террористам.
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Намекает мутабор, что у Захерченко может неожиданно появится Ядерное оружие? Изобретенное с даунбасском тракторно-музыкальном колледже?
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Ну открыли "ящик Пандоры"?
Ну и чё?
Ну убудет ватноцефальных орков ещё больше, на голов так с 100000.
Подумаеш, нашли тему.
Здох ватник?
Ну и ..й с ним. "США і Канада відкривають "ящик Пандори", - МЗС РФ про постачання зброї Україні - Цензор.НЕТ 2328
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Та не ящик открывают,а забивают очередной гвоздь в гроб путиноидной расеи,страны изгоя ,дураков и бездорожья! Русский мир должен гореть на земле от джевелинов и затем в аду,вместе с Член Ыном и Путиным на бледном коне.
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Это не "Ящик Пандоры", а "набор антих@йловской гигиены"...
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нам бы тысячу-другую "томагавков", из тех, что в штатах числятся как устаревшие и пару десятков пусковых установок. и все. кацапы сидели бы на жопе ровно со своими "суперсистемами", не учитывающими кривизну Земли
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Зачем вообще эти дискуссии? Кому, сколько. Копали метро в Киеве и нашли, налепите лейблы маяка, и никого не должно ипать, особенно козломордых...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"США и Канада открывают "ящик Пандоры"", - МИД РФ о поставках оружия в Украину
 
 
 
 
 
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