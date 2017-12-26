 "США и Канада открывают "ящик Пандоры"", - МИД РФ о поставках оружия в Украину

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают "ящик Пандоры" и, по сути, втягиваются во "внутриукраинский" конфликт, вновь разжигают и интернационализируют его", - сказал Карасин.
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Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.
В полете «Тактический Tomahawk» «общается» с КРНС GPS, с помощью которой осуществляется коррекция полета до выхода ракеты в район цели. Далее «общение» происходит с помощью системы «Диджисмэк-4», обеспечивающей коррекцию траектории на конечном участке при подлете к цели. Это достигается путем картографирования местности и сравнением с эталонной картой. Но для успешного применения ракет «Tomahawk» нужно собрать и обработать не только информацию о целях, но и большую базу данных о предполагаемом маршруте полета.
Можно не сомневаться, что американцы с помощью группировки разведывательных спутников уже сделали эталонные карты для атаки ракет «Tomahawk» позиций РВСН и других объектов. Можно полагать, что эталонные карты составлены с учетом оптимальных маршрутов полета «Tomahawk» с использованием ландшафта для низких траекторий полета, затрудняющих работу наших РЛС. Несложно предвидеть, что американцы, используя данные радиотехнической разведки сигналов от радиоэлектронных средств «Тополей», провели компьютерное моделирование по их поражению ракетами «Tomahawk» применительно к оптимальным маршрутам эталонных карт. Конечно, компьютерное моделирование поражения позиций наших РВСН и других объектов при нынешнем плачевном состоянии ПВО не представляет интереса. А вот моделирование того, что будет достигнуто в результате создания российской Воздушно-космической обороны (ВКО) к 2020 году, несомненно, представляет для американцев практический интерес. Непредсказуемость итогов выполнения ГПВ-2020 заставляет американцев подвергнуть компьютерному моделированию несколько вариантов для продолжения политики глобального удара.
Не вселяет надежд создание к 2020 году системы ВКО («НВО» № 8, 2011). Возникает вопрос - какие тактико-технические требования предъявлены к этой системе применительно к борьбе с малозаметными высокоточными крылатыми ракетами? То ли ее главным назначением будет уничтожение АПЛ и стратегических бомбардировщиков (СБ) на рубежах пуска ими «Tomahawk», то ли она будет предназначена для того, чтобы «гоняться» за каждой крылатой ракетой. Очевидно, что без использования этих двух способов не обойтись. Для поражения АПЛ и СБ до рубежей пусков требует своего решения проблема создания сверхдальних средств ВКО, способных надежно обнаруживать и уничтожать носители крылатых ракет в условиях жесткого радиоэлектронного подавления, а также иметь защиту от противорадиолокационных и ракет «воздух-воздух». К тому же надо иметь космические аппараты разведки, связи и управления, навигации, метеорологии и топогеодезии, радиоэлектронного подавления. Но с этой техникой у нас наблюдается отставание, о чем свидетельствуют последние неудачные запуски спутников. Поэтому не следует ожидать создания глубокоэшелонированной противокрылаторакетной обороны с помощью систем С-400, С-500, которых будет к 2020 году поставлено в войска в разы меньше, чем требуется.
В нынешней технической политике принципы активной радиолокации в системах обнаружения и управления являются основными при борьбе со средствами воздушного нападения. При этом активные РЛС обнаружения и сопровождения облучают цели потоком электромагнитной энергии, а обнаружение обеспечивается за счет отражающих свойств летательного аппарата (ЛА). В свою очередь, пассивные радиолокационные системы обеспечивают обнаружение за счет различного рода излучений самого ЛА в процессе полета.
После операции «Союзническая сила» против Югославии, осуществленной США и НАТО в 1999 году, стало совершенно очевидно, что комплексы ПВО, использующие активную радиолокацию, оказались совершенно беспомощными в борьбе с массированным применением высокоточных крылатых ракет противника. При этом противорадиолокационными ракетами войск НАТО уничтожался каждый источник любого радиоизлучения. Нетрудно представить, что по всем источникам излучения вроде С-400, С-500 будут нанесены удары высокоточным оружием в первые минуты войны.
При сохранении существующих тенденций научный комплекс оборонной промышленности продолжает терять способность к созданию оружия для бесконтактных войн. При этом российский потенциал по созданию перспективных обычных вооружений в сравнении с возможностями США и НАТО несравненно низок и сокращение этого разрыва в ближайшее десятилетие не предвидится.
А ведь доведете и мы согласимся)))))))
Страна - 40 лямов населения , (пусть даже 20) , а защищать некому ?
200к контрактников набирали 4 - ре года
как же из за граници удобно "защищать
Lenta.ru Далее:
https://news.rambler.ru/army/38770639/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://web.archive.org/web/20140902154652/http:/gubernia.pskovregion.org/number_706/00.php
открывать уже нечего !
вы ж кацапы его тупо взломали, он открытый уже несколько десятков лет стоит...
просто что тужда никто не сомтрел....
а теперь уже увидели что он взломан
и давай его закрывать обратно а взломщику руки надо отрезать и туда же положитьв ящик, перез закрытием !
Коварные рептилоиды не присели ни разу?
а «Низкая точность нашей ракеты полностью компенсируется мощностью заряда!»
и это не анекдот, это цитирование командующего РВСН Сергей Каракаев, докладывающего Владимиру Путину о состоянии вооружений
именно так, и дабавил
«Одной такой ракеты, Владимир Владимирович, как раз на три штата хватит…»
потом удивляемся, что это соседи побаиваются страну с дубинками, которыми она размахивает на право и налево.
на фоне подобных высказываний, интервью Грефа в котором он пригрозил открытым текстом, что «холодная война покажется детской забавой» звучит уже несколько устрашающе, я бы сказал пугающе.
как и предупреждение Роберта Неллера адресованное морпехам США в Норвегии
Ну и чё?
Ну убудет ватноцефальных орков ещё больше, на голов так с 100000.
Подумаеш, нашли тему.
Здох ватник?
Ну и ..й с ним.