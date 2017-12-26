 Законопроект о деоккупации Донбасса готов к принятию, - Винник

В текст законопроекта о деоккупации Донбасса имплементирована половина юридических замечаний профильного управления ВР. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.

Винник утверждает, что законопроект полностью готов к принятию в январе.

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"Мы могли поставить точку в этом вопросе еще в текущем году, не переносить вопрос на январь... Мы имплементировали не менее половины технико-юридических замечаний юридического управления ВР к тексту проекта, поэтому он полностью готов на январь к принятию", - заявил он.

По словам Винника, рассмотрение документа состоится 16 января, а поддержать его готовы представители пяти фракций.

"Пока предварительные консультации говорят о том, что 16 января мы начнем рассматривать его во втором чтении. В то же время надо видеть голоса в ВР, голоса не в связи с политической целесообразностью или поддержкой, потому что сейчас сегодня я имею право констатировать, мне кажется, что мы имеем поддержку не менее от 5 фракций парламента, но физически депутаты должны быть в зале", - констатировал он.

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Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.



Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.



6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.



За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.



Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".



Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.