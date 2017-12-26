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 Политика Украины
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 Законопроект о деоккупации Донбасса готов к принятию, - Винник

Документ готов к принятию в парламенте в январе.

В текст законопроекта о деоккупации Донбасса имплементирована половина юридических замечаний профильного управления ВР. Об этом в комментарии "112 Украина" заявил секретарь парламентского комитета по безопасности и обороне Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.

Винник утверждает, что законопроект полностью готов к принятию в январе.

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"Мы могли поставить точку в этом вопросе еще в текущем году, не переносить вопрос на январь... Мы имплементировали не менее половины технико-юридических замечаний юридического управления ВР к тексту проекта, поэтому он полностью готов на январь к принятию", - заявил он.

По словам Винника, рассмотрение документа состоится 16 января, а поддержать его готовы представители пяти фракций.

"Пока предварительные консультации говорят о том, что 16 января мы начнем рассматривать его во втором чтении. В то же время надо видеть голоса в ВР, голоса не в связи с политической целесообразностью или поддержкой, потому что сейчас сегодня я имею право констатировать, мне кажется, что мы имеем поддержку не менее от 5 фракций парламента, но физически депутаты должны быть в зале", - констатировал он.

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Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.

6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.

За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

Источник: https://censor.net.ua/n3041423
 
 
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Да уж, без Винника никуда. Этакий Зорян и Шкиряк, всезнайка и всёкомментируйка с долгом расейскому банку 350 лямов.
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Всі хто приймуть цей закон будуть прокляті до сьомого коліна! Цей закон запускає в дію зміни до Конституції України, якими надається фінансування терористам ДНР та ЛНР з державного бюджету України, дозволяється терористам стати місцевою владою, дозволяється підписувати міжнародні угоди! Це фактично розвал України! Всі ці говновіники це найстрашніші вороги України та українського народу, страшніші ніж путін!
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Жопа теперь кацапам. Повтикають17 числа
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Крым деоккупировали, пора данпасс освобождать!)))
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Кто мне скажет ,что такое --- ДЕОККУПАЦИЯ --- Донбасса ???? прекращение режима ОККУПАЦИИ ???? Закон будут носить теперь наши солдаты и сепарам и бурятам в Донецке , которые на танках --показывать ???
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, В дурдоме объявили каникулы, кто себя Бонапартом объявил, а кто то Генералиссимусом
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чтото я не пойму а что за винник?
певун? Законопроект о деоккупации Донбасса готов к принятию, - Винник - Цензор.НЕТ 4091
он чие-то говорящее голова - хто это?
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и пусть возвращаются, но только не убийцы и без права избирать хотя бы лет 20, иначе Украину ждет ВСЕ ДАМБАСС о чем и мечтает Орда с ее ВОШЬдем.
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Барыга давит на всех кто хочет как то помочь Украине защитить себя и своих патриотов. Законы блокирует депутатов подкупает, оттягивает принятие важных закон , кто бы что там не хотел сделать, без регионала барыги дела не пойдёт.
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да примут, не примут - что это решает? как америка с росией и европой решат так и будет. Законопроект про деокупацію Донбасу готовий до ухвалення, - Вінник - Цензор.НЕТ 9092
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Кто нибудь ожидает от барыги хорошее для Украины?
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Основна задача Путлєра і ординців , якомога більше нанести шкоди Україні і українцям. І покладена вона на панамських патріотів , вінників в тому числі . Так що ,крім зла для себе українцям чекати нічого.
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"Отже, у 2007 році Іван Винник заснував ТОВ «Завод будматеріалів №1», яке стало власником Новокаховського заводу з виробництва газобетону (пінобетону). Саме під це підприємство він набрався боргів і кредитів. Зокрема, це кредити «Приватбанку», оформлені на його фірму «Глобал Концентрат»: у 2013 році він був повинен «Привату» 22,51 мільйон гривень, у 2016 році фірми Винника все ще були винні банку 35 570 000 гривень. Ну і додамо сюди вищезазначені 7 мільйонів доларів від Зикова і майже 4 мільйони доларів, на які Винник «кинув» українських виробників соків. Накопичилася досить значна сума, однак скільки з цих грошей він реально вклав у завод, залишилося невідомим. А потім Винник взяв вражаючий кредит у «Альфа-банку» під заставу 70% акцій підприємства. Сам він з 30% акцій залишився головою ради і гендиректором ТОВ «Завод будматеріалів №1»."
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект о деоккупации Донбасса готов к принятию, - Винник
 
 
 
 
 
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