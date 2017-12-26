 Парасюк: "Мне Гройсман звонил и предлагал: "Володь, поддержи бюджет, а я тебе 20 млн грн выделю на округ""

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил сам парламентарий, подчеркнув, что не голосовал "за", даже когда премьер-министр Владимир Гройсман, по словам Парасюка, предлагал ему выделить дополнительные 20 млн грн на округ.

"Я за всю свою каденцию нардепа ни разу ни за один госбюджет не голосовал. Потому что там дерибан, а не планирование. В прошлом году даже премьер-министр Гройсман мне звонил и предлагал: "Володь, поддержи бюджет, а я тебе 20 млн грн выделю на округ", – рассказал Парасюк.

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Нардеп добавил, что общался с Гройсманом в том числе по вопросу облегчения в Украине регистрации для автомобилей с иностранными номерами, но это, по словам Парасюка, ни к чему не привело.

"До того я не раз бывал в его кабинете, мы пытались решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией. Гройсман говорил: "Давайте урегулируем этот вопрос, чтобы не было бардака и все имели доступ к автомобилям". В конечном итоге они меня кинули, не выполнили обещаний", – заявил Парасюк.

Народный депутат подчеркнул, что дополнительное финансирование на округ выделяется только при условии голосования за госбюджет.

"За эти годы Кабмин и коалиция никаких дополнительных средств на мой округ не выделили, хотя я пытался что-то выбить. Но они выделяют дополнительные 15–20 млн грн на округ только при условии голосования за годовой госбюджет. Я что, пришел в Раду совестью торговать? У меня были сомнения: "Вот чего ради люди должны страдать?" Но, во-первых, в разрезе нынешней инфляции 20 млн на округ из 175 тыс. избирателей – это копейки. Во-вторых, власть будет считать, что меня можно купить. Нет, никакие деньги этого не стоят. Надо страну менять, а не бюджет дерибанить", – подытожил Парасюк.

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