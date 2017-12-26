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 Политика Украины
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Все про:бюджет (4149) Гройсман (3688) Парасюк (203)

 Парасюк: "Мне Гройсман звонил и предлагал: "Володь, поддержи бюджет, а я тебе 20 млн грн выделю на округ""

За три года народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Владимир Парасюк ни разу не голосовал за государственный бюджет.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявил сам парламентарий, подчеркнув, что не голосовал "за", даже когда премьер-министр Владимир Гройсман, по словам Парасюка, предлагал ему выделить дополнительные 20 млн грн на округ.

"Я за всю свою каденцию нардепа ни разу ни за один госбюджет не голосовал. Потому что там дерибан, а не планирование. В прошлом году даже премьер-министр Гройсман мне звонил и предлагал: "Володь, поддержи бюджет, а я тебе 20 млн грн выделю на округ", – рассказал Парасюк.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "Хто гівнюк?! Руки забрав!", - нардеп Парасюк подрался с начальником УГО Гелетеем. ВИДЕО

Нардеп добавил, что общался с Гройсманом в том числе по вопросу облегчения в Украине регистрации для автомобилей с иностранными номерами, но это, по словам Парасюка, ни к чему не привело.

"До того я не раз бывал в его кабинете, мы пытались решить проблему автомобилей с иностранной регистрацией. Гройсман говорил: "Давайте урегулируем этот вопрос, чтобы не было бардака и все имели доступ к автомобилям". В конечном итоге они меня кинули, не выполнили обещаний", – заявил Парасюк.

Народный депутат подчеркнул, что дополнительное финансирование на округ выделяется только при условии голосования за госбюджет.

"За эти годы Кабмин и коалиция никаких дополнительных средств на мой округ не выделили, хотя я пытался что-то выбить. Но они выделяют дополнительные 15–20 млн грн на округ только при условии голосования за годовой госбюджет. Я что, пришел в Раду совестью торговать? У меня были сомнения: "Вот чего ради люди должны страдать?" Но, во-первых, в разрезе нынешней инфляции 20 млн на округ из 175 тыс. избирателей – это копейки. Во-вторых, власть будет считать, что меня можно купить. Нет, никакие деньги этого не стоят. Надо страну менять, а не бюджет дерибанить", – подытожил Парасюк.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: "У тебя проблема, с мозгами!" - "Если ты попугай, то иди в зоопарк!": перепалка Парасюка и Дзиндзи в кулуарах Рады. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3041422
 
 
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По прочтении этой публикации я напряженно пытаюсь вспомнить, для чего у нас создавали НАБУ?
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Юрик Луценко? Ты? не узнаю в гриме...как там Амстердам?
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Клоун и идиот! А по большому просто мразь и подонок!
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Для таких як ви, мабуть так, він же був на Майдані в потрібний час, не прогнувся перед баригами, і головне- не продався, а це для корупційної системи яка в нас процвітає- саме сташне!
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это надо законспектировать)) L.O. Ign, вы же специально да, ну я надеюсь хотя если и не какая разница))
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на диво багато тексту)))треба було зразу Гросі "з ноги"...досвід то вже є "вирішування питань"))
й + в карму був би...й народ би потішив...
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сумно, що це залишиться на рівні "одна баба на базарі сказала"
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www.youtube.com/watch?v=FXZzpwvoHz0
www.youtube.com/watch?v=HrHw_hexHEQ6
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Это Пара-Пара-Пара, Пара-Пара-Парасюк...
Это Пара-Пара-Пара, Пара-Пара-Парасюк...
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Бюджет у этого дебила в его ногах...Нафуя ему ходить на работу.
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А он туда ( на работу ) почти и не ходит . !
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ужас.
и он этим гордится.
ото дурачек
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и еще.
скажите ему кто-то, что это не КВН.
пусть перестанет смешить публику, штурмовик херов
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Это говорит про то,что если Парасюкау фамильярно предлагают продаться,то какие там движения с рыгами? Парасюк: "Мені Гройсман дзвонив і пропонував: "Володю, підтримай бюджет, а я тобі 20 млн грн виділю на округ" - Цензор.НЕТ 5873
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Нехай краще Поросюк розповість людям , скільки його сестра із чоловіком придбали помешкань на Донбасі за безцінь ! Брехливе л*** о і провокатор ! Таким не місце в ВР !
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о как. а что вам можно про это рассказывать, дело в том парасюк и нова влада оно едино, а вы же нуу..
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Шота оскудела на пендали карающая Нога Парасюка. Зря не взял. Новые техасские казаки не помешали бы. А мо с прицелом на плодотворную перспективу - смачно копнуть пухнастую гройсманячу дупу.
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Нормальна людина ніколи не повірить і не поведеться на його брехливі казочки !
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Володя не страну нужно менять,а это вороватое кубло!
комменты конечно за гранью))))........"ну не в карман же предлагал,а на округ".........вы ах....ели!!!гройсмойша в наглую перекупает депутан баблом из гос.казны!!!!!!
А теперь представьте масштабы грабежа.
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Докази має Поросюк , чи тільки бла бла бла ?
Ніколи не повірю , щоби Гройсман телефонував Поросюку , бо це повна маячня і відверта брехня !
Можливо поросюку наснилися мілліони , от в це я повірю 😊
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20 мио "На округ" не интересно...
Вот если б предложил Володе в карман.... он бы сейчас эту историю не рассказывал.
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А это и есть "в карман"! Из выделенных на округ денег в депутатском кармане оседает 50%...
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Парасюк это голова, Гройсман тоже голова. Парасюк и Гройсман это две головы.
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Та гонит свиносюк, ему даже ляшко не дает, а тут 20 лямов...
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"Надо страну менять, а не бюджет дерибанить" Источник: https://censor.net.ua/n3041422"

Ну да, один уже попытался "страну поменять":
"Пограничники задержали "полицейского "ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию, - Госпогранслужба" Источник: https://censor.net.ua/n3041434
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Сколько тут порохобот защищают труселятника гНойсмана.
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шо то Володя давно ногами не махал, подзабывать стали малого, решил напомнить о своем существовании...да и его некому тоже отпиздить...страна погрязла в брехне и коррупции...
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А за що, чи проти чого Вовік взагалі голосував?- Він же на роботу взагалі не ходить.

А ми йому зарплатню платимо.
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Неподобство! Людям на округ!!! Я в кишеню????
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Не каждый политик продается. Кое-кто сдается в аренду.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарасюк: "Мне Гройсман звонил и предлагал: "Володь, поддержи бюджет, а я тебе 20 млн грн выделю на округ""
 
 
 
 
 
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