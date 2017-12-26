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 Российские силовики увезли женщину после обысков в Симферополе

В Симферополе российские силовики увезли женщину после обыска на улице Дарвина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным издания, проживающая на улице Дарвина женщина, предположительно хозяйка дома, села в один из автомобилей "Газель". Сообщается, что это происходило без применения силы со стороны силовиков. Имя женщины пока неизвестно.

Общественное объединение "Крымская солидарность" сообщает, что силовики уточнили, что везут женщину в управление Следственного комитета по Крыму на улице Киевской.

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Сообщается, что на месте второго обыска на улице Хайри Эмир-Заде находились 2 женщины с 5 маленькими детьми. Активисты говорят, что силовики проводят обыск на обоих этажах дома. О задержаниях не сообщается, соседей и родственников не пускают на место проведения "следственных мероприятий".

Ранее стало известно, что в Симферополе во вторник, 26 декабря, российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3041421
 
 
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не силовики, а оккупанты или каратели...силовики Российские силовики увезли женщину после обысков в Симферополе - Цензор.НЕТ 6094
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Когда-то это уже было...а и девочек наших ведут в кабинет!
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кстати о дарвине. по его теории эволюции - из всех животных, ближе всех к обезьянам стоят силовики и валуев. (скоро - дарвин, фамилиё законодательно запрещённое в расее)
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Да чего вы так переживаете, может это ко дню чекиста задержание было, да и сама задержанная наверняка кричала "Сталин приди"? Нквд услышало ее призывы, ну и для плана задержали. Только вот не знают куда отправлять дальше, ГУЛАГов нет, а те лагеря которые остались не дают той реальномсти 37-года...
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Если так прижимают оккупанты,то пора уходить в партизаны. А генштаб Украины поддержит крымских партизан.
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Вооруженные до зубов, но ссыкливые российско-фашистская оккупанты воюют с малочисленным коренным народом.
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И в основном со стариками и женщинами,а чо срепно...
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С недавних пор история кацапии стала довольно таки прозаичной,состоящей с одних глаголов--угрожаем,, зомбируем, мы вам всем покажем....и более на бытовую тему, как в пример, и этот случай---забрали силовики, посадили в каталажку, окружили, били, обыскивали..Все. И те кто будет сдавать экзамены по истории современной кацапии, усвоив эти глаголы-действия, будут иметь высокие оценки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские силовики увезли женщину после обысков в Симферополе
 
 
 
 
 
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