 Беспилотник зафиксировал 56 танков, 26 гаубиц и 8 минометов наемников РФ недалеко от оккупированного Луганска, - ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.
"На основе данных воздушного наблюдения были обнаружены 31 танк (Т-64 или Т-72. - Ред.) вблизи села Круглик, которое расположено к 31 км к юго-западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.
Также беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация, 152 мм. - Ред.), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм, - Ред.) и 25 танков (Т-64 или Т-72) вблизи поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от Луганска.
А чего удивляться высоким рейтингам подружки Хуйла? Мыжебратья. Хохлы любят и Хуйла и его подружку.
Богаты на залежи танков шахты дамбаца, хуле уж там.
Такое заявление сделал сенатор-республиканец Том Коттон, комментируя решение администрации Белого дома об одобрении лицензий на продажу летального оружия Украине.
"Это отход от провальной политики времен Обамы (и шаг к тому), чтобы Россия заплатила цену за свою агрессию", - говорится в его заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook.
СССР и его союзники по лагерю на момент краха, были во много крат сильнее,
и что с этого получилось ?
и тут вдруг бензозаправщик решил взять мир на гоп-стоп.
пора уже с этим гопником из подъезда заканчивать.
Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации, сообщается, что средства будут отсутствовать до конца текущего года (причины не сообщается)", "Командир одного из соединений т.н. 2 АК приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позициях вдоль линии разграничения, к ведению огня вглубь временно оккупированной территории Луганской области с целью имитации обстрела артиллерией ВС Украины", -что в оккупированном городе не работает телевидение и радио , люди выстроились в очереди к банковским заведений и магазинов.(С)