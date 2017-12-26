 Беспилотник зафиксировал 56 танков, 26 гаубиц и 8 минометов наемников РФ недалеко от оккупированного Луганска, - ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.

"На основе данных воздушного наблюдения были обнаружены 31 танк (Т-64 или Т-72. - Ред.) вблизи села Круглик, которое расположено к 31 км к юго-западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

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Также беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация, 152 мм. - Ред.), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм, - Ред.) и 25 танков (Т-64 или Т-72) вблизи поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от Луганска.