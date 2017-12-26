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 Беспилотник зафиксировал 56 танков, 26 гаубиц и 8 минометов наемников РФ недалеко от оккупированного Луганска, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ в двух населенных пунктах временно оккупированного Донбасса пророссийские наемники спрятали танки

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 56 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом LIGA.net сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ.

"На основе данных воздушного наблюдения были обнаружены 31 танк (Т-64 или Т-72. - Ред.) вблизи села Круглик, которое расположено к 31 км к юго-западу от Луганска", - отметили в пресс-службе.

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Также беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация, 152 мм. - Ред.), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм, - Ред.) и 25 танков (Т-64 или Т-72) вблизи поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от Луганска. 

Источник: https://censor.net.ua/n3041416
 
 
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или подтянуть туда 56 джавелинов... мечтательно...
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ЗСУ мають штатні РСЗВ Смерч БМ-30 та гармати Піон 2С7 для стрільби на максимальні відстані 48-70 км! Мирне знаходиться за 40км, а Круглик за 46 км від наших позицій під Шастям - це дистанції для стрільби БМ-30 та 2С7! Потрібні безпілотники розвідники - які будуть корегувати вогонь реактивної та ствольної артилерії, безпілотники - ретранслятори телевізійного он-лайн сигналу безпосередньо в штаби для корегування та контролю! В ЗСУ є гармати, у волонтерів є безпілотники, питання знищення бронетехніки ворога має бути вирішене в найближчі дні!
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Обмін буде коли ЗСУ візьмуть в полон кілька сотень свіжих терористів разом з російськими офіцерами! А для цього потрібен наступ!
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Я тоже так думаю, но есть конкретная дата. Пару дней ничего не поменяют, подождем, а вдруг?
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Соевый барыга ни когда не позволит так вероломно поступить с людьми его торгового партнёра вовы@уйла!
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Гарантию даю - эти суки, как всегда, разместили всё это "железо" рядом с населённым пунктом или вообще - в жилой зоне... А если ВСУ накроют его СРЗО, то, даже если "мирняк" и не зацепит, эта "мразота" тут же влупит по селу сама, а свалит всё на Украину... Были уже подобные случаи... Оружие-то, у обоих сторон, по большей части, одинаковое... Вот они этим и пользуются...
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Бронетехніка терористів має бути знищена навіть попри ризики. Мирне населення в ОРДЛО обрало свою сторону в цій війні тому вважається колаборантами.
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"Игорёк", раз Вы такой неистовый, предлагаю пробраться туда, и сесть с радиомаяком у стоянки техники сепаратистов - чтобы удар был поточнее и поражение качественнее... Родина Вас не забудет и в Вашем городе Вам поставят памятник с броской надписью, рядом с которым будут посвящать в "козачата", "скауты" молодое поколение, и напишут книжку с названием:"Викликаю "вогонь" на себе"
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На відміну від терористичної армії путіна в ЗСУ немає снарядів які наводяться по радіомаякам! Ці снаряди розроблялись виключно в росії для терористичних цілей і застосовуються на Донбасі для обстрілів цивільного населення! Засилають людей які кладуть коробочку біля будинку лікарні, а потім прилітає снаряд дуже влучно - прямо в коробочку! На таких фокусах вже неодноразово були впіймані терористи путіна на Донбасі - впіймані самими місцевими мешканцями! На фронті були випадки, коли диверсанти закладали радіомаяки в пусті бліндажі на запасних вогневих позиціях артилерії, а потім під час роботи з цих позицій бліндажі вражались першим пострілом терористичної артилерії! Добре що наші артилеристи не сидять в старих мокрих бліндажах, тому лишились живими! Армію терористів можна розпізнати по стилю стрільби - якщо з першого пострілу влучили в бліндаж, медичну установу, школу чи дитячий садок - це стрільба по закладеному радіомаяку!
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"Ігор Л", то в чому ж справа? За чим діло стало? Ви ж уже авіаносці і ракетні крейсери для ВМС України спроектували, невже так важко розробить якийсь простенький радіомаяк і ракету, що полетить по його радіосигналу? Невже ви не такий розумний, як радисти і зброярі часів Другої світової? "Вперёд, и с песней! Родина Вас не забудет!"
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Навіщо Україні терористична зброя? Нам потрібна зброя яка сама летить по координатам, а не зброя терористів!
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низзя то торговые партнеры и там же наши люди.(С)
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на окупированной части ДАУНбасса находится 800 танков Плешивого Педофила
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Не смей называть торговых партнёров Петра Алексеевича Порошенко плешивыми педофилами!!!
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Готуються до головної частини перемир'я на Новий Рік.
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у всех стран ЕС и НАТО в Европе 700 танков...
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Поворот русла русского Днепра в обход Украины - "Здесь,среди русских берез, начинается Днепр. Деревня Бочарово, Смоленская область, Россия. Возможно вскоре эта захолустная ныне российская глубинка станет эпицентром глобального планетарного проекта- поворота русла реки Днепр в обход Украины. Политическое решение принято, экологические и экономические последствия этого грандиозного рукотворного чуда оценят потомки. Старт проекта- май 2018 года"
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КацаПсины уже выкопали Балтийское море и Азовское с Аральским... Беспилотник зафиксировал 56 танков, 26 гаубиц и 8 минометов наемников РФ недалеко от оккупированного Луганска, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2382у Крыс кремля всё через жопу,не только Космодром ВОСТОЧНЫй... Беспилотник зафиксировал 56 танков, 26 гаубиц и 8 минометов наемников РФ недалеко от оккупированного Луганска, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2382
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Это печально когда люди не учили в школе природоведение и не знают что такое "бассейн реки"... хотя чисто поржать, новость неплохая
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А "рассеяне" не забыли, что Днепр около 300 км течёт по территории Беларуси и поит половину её населения и снабжает водой большую половину её промышленности? И, самое главное, КУДА будет сбрасываться вода? В Дон? Волгу? Или, как предлагал Жириновский, в Десну? А то, что основной объём водных запасов Днепра - это водосбор с пойм Припяти, Десны с Сеймом, Сулы, Роси, Псла, Ворсклы, Орели, Самары, Конки, Ингула?... А это всё - территория Украины... До границы России с Беларусью Днепр - "второразрядная" речка, не мощнее Десны в её среднем течении ... Вывод: "Напугали ежа голой жопой...". Очередной "распил бабла"... Пусть читают чаще "Историю города Глупова...", Салтыкова-Щедрина. Угрюм -Бурчеев тем самым занимался... А ещё, при СССР, планировали "поворот северных рек"...
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Кстати поворот северных рек был неплохим проектом в масштабах СССР.
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В Израиле никто "реки не поворачивал" - просто рек не было... Они просто использовали изобретение еврея-агронома, которого "нахрен" послало" Правительство СССР, заявив, что у СССР воды достаточно - капельное орошение, при котором расход воды на полив В ДЕСЯТКИ раз меньше... В результате Израиль в Россию картошку и другие овощи поставляет, а Аральское море превратилось в пустыню... (На горизонте маячит война за воду, между бывшими среднеазиатскими республиками). А на "вредителя" и врага социалистического строя" в Израиле фермеры "молятся"...
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тем не менее проект был хороший, ящитаю
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Беломоро-Балтийский канал, железная дорога в Заполярье, осушение заливных лугов в Украине и Беларуси, для увеличения посевных площадей, и БАМ - тоже "проекты были хорошие"... По каналу, из-за мелководья, корабли не ходят, по Заполярной ж/д поезда не ходят, по Украине и Беларуси луга заливные с сенокосами, погубили, и там сейчас растут камыш, рогоз, а на более сухих местах бурьян, а БАМ используется на 20% мощности...
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на их 56 такнов, будут 210 наших Джаваелинов
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лучший фиксаж для танков и остального - беспилотники-камикадзе. нашёл и на месте находку сразу же зафиксировал! ))
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И сколько этой техники оплачено налогами с липецкой кондитерской фабрики? Кого то ещё удивляют высокие рейтинги Тимошенко?
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А разве закрытое год назад предприятие может платить какие-то налоги? Вот прибыль перестали выкачивать с России это да.
А чего удивляться высоким рейтингам подружки Хуйла? Мыжебратья. Хохлы любят и Хуйла и его подружку.
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фабрика уже год не работает. а сколько бабла от липецкой фабрики поступило в Украину? а рейтинг у твоей красавицы воровки как был 15% так и остался. в Украине дебилов меньше не стает, ЭУРОПЕЙЦЫ херовы. сначала туалетной бумагой пользоваться научись а потом о политике рассуждай)))))
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Ватники боятся наступления Украинской армии и выхода на прежнюю границу .Враг будет разбит! Победа будет за нами!
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но только не при нынешнем гавнокомандующем
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Серьезные силы. В любой момент могут ударить. В нормальных условиях все бы это уже вбивалось бы в землю боибардировками с воздуха.
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А сколько там Джевелинов в пути? Бурятские консервы, подготовиться к разогреву.... Безпілотник зафіксував 56 танків, 26 гаубиць і 8 мінометів найманців РФ недалеко від окупованого Луганська, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 2105
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56 танков это больше половины ВСЕХ танков например в сухопутных войсках Португалии.

Богаты на залежи танков шахты дамбаца, хуле уж там.
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Президент США Дональд Трамп напомнил главе Кремля Владимире Путину - кто проиграл в "холодной войне".
Такое заявление сделал сенатор-республиканец Том Коттон, комментируя решение администрации Белого дома об одобрении лицензий на продажу летального оружия Украине.
"Это отход от провальной политики времен Обамы (и шаг к тому), чтобы Россия заплатила цену за свою агрессию", - говорится в его заявлении, опубликованном на официальной странице в Facebook.
СССР и его союзники по лагерю на момент краха, были во много крат сильнее,
и что с этого получилось ?
и тут вдруг бензозаправщик решил взять мир на гоп-стоп.
пора уже с этим гопником из подъезда заканчивать.
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Всю наличность из Луганска вывезли в Россию -" ухудшаются условия проживания местного населения. В частности, в банках и банкоматах Луганская отсутствуют наличные средства",
Пенсионерам, которые обращаются к работникам финансовых учреждений с целью объяснения ситуации, сообщается, что средства будут отсутствовать до конца текущего года (причины не сообщается)", "Командир одного из соединений т.н. 2 АК приказал подготовить ствольную артиллерию, сосредоточенную на позициях вдоль линии разграничения, к ведению огня вглубь временно оккупированной территории Луганской области с целью имитации обстрела артиллерией ВС Украины", -что в оккупированном городе не работает телевидение и радио , люди выстроились в очереди к банковским заведений и магазинов.(С)
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А что зафиксировал беспилотник на стороне защитников Украины? Петя к очередному перемирию уже все запретил?
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Aleks_15, моГет, к твоему удовольствию, на контролируемом ВСУ Донбассе с украинского оружия затворы, орудийные замки и блоки управления огнём снять и РОССИЯНСКИМ "миротворцам" сдать на хранение ???, как это было в 1998 году на территории Гальского района Абхазии с грузинской армией!!!
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всё что находится ближе 30 км к линии разграничения с сепарской стороны не просто надо зафиксировать, а должно быть УНИЧТОЖЕНО, ОСОБО если оно прибыло с рашки и под флагами с двуглавым уродом
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Надо забрать эту технику а не уничтоижить. Но это ВСУ при Муженко не сможет сделать, разве чттоо правосеки
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБеспилотник зафиксировал 56 танков, 26 гаубиц и 8 минометов наемников РФ недалеко от оккупированного Луганска, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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