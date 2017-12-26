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 Политика Украины, Происшествия
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 Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТО

В оккупированном Симферополе во вторник, 26 декабря, российские силовики проводят обыски на улицах Дарвина и Хайри Эмир-Заде.

Об этом в Фейсбуке сообщает адвокат Эдем Семедляев. Также эту информацию подтверждает общественное объединение "Крымская солидарность". 

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"В Симферополе на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде проходят обыски", – говорится в сообщении.

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"СРОЧНО! Поступило сообщение, что в Симферополе очередные обыски на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33. В доме на ул. Хайри Эмир-заде, 33 находятся 2 женщины, с 5 маленькими детьми. Во двор загнали две белые газели и на улице стоит ещё одна газель. Обыск идёт на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия. В доме находится Месератова Асене (хозяйка дома) со своими детьми и её родной брат Булатов Али с супругой, с детьми. Асене работает психологом в школе. По второму адресу (ул. Дарвина) проживает свекровь Асене Месератовой. Там тоже идут следственнные мероприятия. Возле дома две белые газели", - уточнили в "Крымской солидарности".

Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 01
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 02
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 03
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 04
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 05
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 06
Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 07

Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - Крымская солидарность 08

Источник: https://censor.net.ua/n3041414
 
 
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Трусливые кацапы. Всегда маскируются и боятся представится. Всё делают втихаря.
Раз полезли на чердак, значит опять подбросят какие-нибудь патроны. Не зря же это быдло пришло в камуфляже и вооруженное до зубов. Это ссыкливое ФСБ будет теперь корчить из себя героев в борьбе с мифическими террористами.
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новость дня Украины,.
у нас ещё не ислам случаем?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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