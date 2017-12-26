 Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТО

Об этом в Фейсбуке сообщает адвокат Эдем Семедляев. Также эту информацию подтверждает общественное объединение "Крымская солидарность".

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"В Симферополе на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде проходят обыски", – говорится в сообщении.

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"СРОЧНО! Поступило сообщение, что в Симферополе очередные обыски на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33. В доме на ул. Хайри Эмир-заде, 33 находятся 2 женщины, с 5 маленькими детьми. Во двор загнали две белые газели и на улице стоит ещё одна газель. Обыск идёт на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия. В доме находится Месератова Асене (хозяйка дома) со своими детьми и её родной брат Булатов Али с супругой, с детьми. Асене работает психологом в школе. По второму адресу (ул. Дарвина) проживает свекровь Асене Месератовой. Там тоже идут следственнные мероприятия. Возле дома две белые газели", - уточнили в "Крымской солидарности".



















