 Оккупанты проводят обыски в домах Асене Месератовой и ее свекрови в Симферополе, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТО

Об этом в Фейсбуке сообщает адвокат Эдем Семедляев. Также эту информацию подтверждает общественное объединение "Крымская солидарность".
"В Симферополе на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде проходят обыски", – говорится в сообщении.
"СРОЧНО! Поступило сообщение, что в Симферополе очередные обыски на ул. Дарвина и ул. Хайри Эмир-Заде, 33. В доме на ул. Хайри Эмир-заде, 33 находятся 2 женщины, с 5 маленькими детьми. Во двор загнали две белые газели и на улице стоит ещё одна газель. Обыск идёт на обоих этажах дома. Соседи и родственники не могут войти во двор. Их не пускают во двор, ссылаясь на то, что идут следственные мероприятия. В доме находится Месератова Асене (хозяйка дома) со своими детьми и её родной брат Булатов Али с супругой, с детьми. Асене работает психологом в школе. По второму адресу (ул. Дарвина) проживает свекровь Асене Месератовой. Там тоже идут следственнные мероприятия. Возле дома две белые газели", - уточнили в "Крымской солидарности".
Раз полезли на чердак, значит опять подбросят какие-нибудь патроны. Не зря же это быдло пришло в камуфляже и вооруженное до зубов. Это ссыкливое ФСБ будет теперь корчить из себя героев в борьбе с мифическими террористами.
у нас ещё не ислам случаем?