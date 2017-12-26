 По неизвестным причинам сработали сирены во Львове, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета (ЛГС).

"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома. Сейчас на место собирают специалистов и выясняют причины ситуации", - сообщили пресс-службе в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

Поскольку аппаратура сработала несанкционированно, никакой угрозы в городе нет, поэтому жителей попросили сохранять спокойствие.

По состоянию на 23:00 понедельника, 25 декабря, подтверждена информация о несанкционированном запуске. Проводится расследование, вызваны специалисты Укртелекома.

Отметим, что сообщения о срабатывании системы оповещения населения во Львове появились в соцсетях 25 декабря около 22:30. В частности, такой пост сделал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.