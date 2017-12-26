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 По неизвестным причинам сработали сирены во Львове, - горсовет

Городская система система оповещения населения сработала несанкционированно. По словам оперативного дежурного во Львовской облгосадминистрации, он ее не включал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета (ЛГС).

"По предварительной информации, произошло несанкционированное включение аппаратуры Укртелекома. Сейчас на место собирают специалистов и выясняют причины ситуации", - сообщили пресс-службе в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения ЛГС.

Поскольку аппаратура сработала несанкционированно, никакой угрозы в городе нет, поэтому жителей попросили сохранять спокойствие.

По состоянию на 23:00 понедельника, 25 декабря, подтверждена информация о несанкционированном запуске. Проводится расследование, вызваны специалисты Укртелекома.

Отметим, что сообщения о срабатывании системы оповещения населения во Львове появились в соцсетях 25 декабря около 22:30. В частности, такой пост сделал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По неизвестным причинам сработали сирены во Львове, - горсовет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041402
 
 
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Та то Ринат балуется, отдавать не хочет По неизвестным причинам сработали сирены во Львове, - горсовет - Цензор.НЕТ 8187
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Крик боли перед расставанием с кормушкой По неизвестным причинам сработали сирены во Львове, - горсовет - Цензор.НЕТ 9459
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после рождественнского застолья, оперативный дежурный просто воды с газом хотел попить, или без газа )))
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А це того,що навіть техніка брехні не витримує. Може рошен хотів слово сказати. З Різдвом Вас, любі брати з заходу України.
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А здалось би навчання проводити з ЦО. Я впевнений, що більшість не знає куди бігти і що слухати. Радіоточок у людей переважно немає.
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Львов в глубоком тылу. У нас почти каждый вечер над Салтовкой в Харькове рев от вертолетов - вот это печально, кого то несут спасать.
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Згадалосась розповідь учасника. "Стоїм після розгону беркута, поночі, люди розійшлись. По троху притискають. Тут біжать люди. Багато, не видно. Ну все. Оточили. Треба відбиватись. Прибігли. Хлопці вибачте, що так довго. Ледь прорвались. Зі Львова і західної України"
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А те, що мобілізуватись можна в будь який час. Навіть без сирен. Є таке радіо інтернет-сарафанне. Треба буде і в Харків приїдуть.
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не могли они сами сработать, без оператора тут никак не обошлось.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо неизвестным причинам сработали сирены во Львове, - горсовет
 
 
 
 
 
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