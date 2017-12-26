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Все про:Франция (1847) Керимов Сулейман (2)

 Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце

Совет Федерации РФ обратился к Франции с просьбой позволить российскому сенатору Сулейману Керимову, которого задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, вернуться в Россию.

 Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, разрешение просят выдать под гарантии, что при первой необходимости Керимов будет приезжать во Францию, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Матвиенко также сообщила, что Генпрокуратура РФ уже обратилась в министерство юстиции Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию, чтобы российские правоохранители провели собственное расследование.

Читайте также на «Цензор.НЕТ»: Российский сенатор задержан во Франции за нелегальный ввоз 750 миллионов евро

Как сообщалось ранее, 20 ноября в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации РФ и крупного бизнесмена Сулеймана Керимова.

После двух ночей в полицейском участке и двухдневных слушаний во Франции его отпустили под залог 5 млн евро, но запретили покидать департамент Приморские Альпы, что на Лазурном берегу.

Источник: https://censor.net.ua/n3041401
 
 
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Выпустить чисто на поруки Россия попросила Францию отпустить под гарантии, арестованного в Ницце по подозрению в отмывании денег, сенатора Керимова - Цензор.НЕТ 3172 По первому требованию, будет выезжать, сразу вслед за Януковичем Россия попросила Францию отпустить под гарантии, арестованного в Ницце по подозрению в отмывании денег, сенатора Керимова - Цензор.НЕТ 6397
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рабССия это террористическое образование какие гарантии😂
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Гарантию коленовстановые мышебратья обещали написать на обратной стороне Будапештского меморандума.
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Не, на договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве 1997 года.
На обратной стороне Будапештского меморандума Минские соглашения писались.
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договір з росією, не коштує паперу на якому він написаний.
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Керимов будет приезжать по первому требованию😸
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аха, только если он опасен - а он и есть опасный многим в рашке, то мёртвый он французам не нужэн.
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Я же смеюсь. Никогда он не приедет, если отпустят.
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Не под то ли слово, которое Сименсу давали по турбинам?

Французы будут лягушатниками если поведутся...
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Росія "таємно практикувала повномасштабне вторгнення в Європу з бомбардувальними набігами на Німеччину під час воєнних тренувань Володимира Путіна"

Россия попросила Францию отпустить под гарантии, арестованного в Ницце по подозрению в отмывании денег, сенатора Керимова - Цензор.НЕТ 7374

Вони були розроблені для проведення практичних заходів із знищення важливих об'єктів, таких як енергетичні реактори, аеропорти та інші сили, включаючи військово-морські батальйони, які практикують вторгнення в нейтральну Фінляндію, а також Швецію, Норвегію та Польщу.
У військових іграх Заходу , проведені російськими та білоруські війська на території обидві країни у вересні, є новим джерелом занепокоєння для сусідніх країн - членів НАТО і України на східному фланзі Європи.
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так эти дурики зашивелилис и хочет узнать сколько написать якобы заплаченных налогов в рашке, чтоб ондон -сенатор не попал и ещё и в отмывание и легализации не законно добытых средств. Руснявые же не знает о чём он разсказывает и кого сливает. Как понимаю, пока его обвыняет в неуплате налогов только в Францие.
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Вот интересно,поведутся французы? Ведь понятно,шо если Керимов запоет,то мноооого чего о руснявой элитке откроется,поэтому его и хотят назад в страну-помойку,шоб придушить там втихаря.
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Если подкупов, то по ведутся. За все нужно платить😺
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не знаю что будет делать французы, но керимову просить защита важного сведетеля последнее время.
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как они поведутся? Его что исполнительнаявласть закрыла? Судебная! А с судебной воастью только на рашке да в Украине ( ну и иже с ними) договариваются. У вас Трамп дафига с судом договорился? То то
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Ну да,возьмут на поруки,а через неделю Керимов скоропостижно скончается от полониевого гриппа,кто же отдаст барыгу,завалившего 750 лямов,да еще и с таким шумом.Интересно,а сас Сулейман хочет чтоб его взяла хуйлопия на поруки?Думаю нет,он же знает чем заканчиваются такие освобождения.Не он первый не он последний.Он же не самоубийца)))
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Его и во Франции захотят убить. Литвиненко тому пример.
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А геммора сколько. Англы просто толлерасты, с амерами бы этот фокус не прошел, они бы их военного атташе синильной кислотой угостили.
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Юниты толлерасты? Врядли так, просто россияне умеют убивать в других странах.
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С амерами бы этот фокус не прошел. Точно бы кто-то из срусского посольства кони двинул.
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Какой полоний. Только кофе, ничего больше. Талий. Дешево и сердито. А то будут потом со счетчиком Гейгера бегать, а так все чисто. Крыс травил, сам пробовал Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 4635
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Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 5281 Так это Керимов. Он может еще своих замов и помощников потравить. Они тоже много знают. Крысы не пострадают. Настоящие, которые Rattus Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 63
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А также выражают поручительство за всех террористов, которые томятся в тюрьмах ЕС.
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Преступление Керимов совершил на территории Франции, нарушил французское законодательство, поэтому судить его должен французский суд и нести ответственность он должен по французским законам... Цену "правосудия" в России мы наблюдаем уже давно... Насколько коррумпированы суды в Украине, но по сравнению с российскими судьями украинские выглядят "мальчиками в коротких штанишках"...
И вообще, "России верить - себя не уважать...".
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А воровал ты по французским законам 😹😹😹
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Слово "сенатор" у меня почему-то совсем никак не вяжется с Роисей. Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 8977
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столько комментов и никто не вспомнит про гениального плокулола и его борьбу с коррупцией.. Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 9700
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луценко уже давно бы договорился с керимов и отпустил по залог..
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А ты стахановец. Решил количеством брать Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 2131 Сам себе 5 раз ответил Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце - Цензор.НЕТ 2131
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РадиоБабай‏ @radiobabay 4 год.4 години тому

И еще. Иногда бывает стойкое желание перенести офис Министерства информационной политики в прифронтовые города. Чтобы Стець, Золотухин и прочие "маэстро" на личном примере чувствовали как "качественно" они работают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце
 
 
 
 
 
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