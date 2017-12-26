 Россия попросила Францию отпустить под гарантии сенатора Керимова, арестованного в Ницце

Как заявила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко, разрешение просят выдать под гарантии, что при первой необходимости Керимов будет приезжать во Францию, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

Матвиенко также сообщила, что Генпрокуратура РФ уже обратилась в министерство юстиции Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию, чтобы российские правоохранители провели собственное расследование.

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Как сообщалось ранее, 20 ноября в аэропорту Ниццы задержали члена Совета Федерации РФ и крупного бизнесмена Сулеймана Керимова.

После двух ночей в полицейском участке и двухдневных слушаний во Франции его отпустили под залог 5 млн евро, но запретили покидать департамент Приморские Альпы, что на Лазурном берегу.