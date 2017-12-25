 Синоптики обещают туманное утро в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации. Пресс-служба, в свою очередь, ссылается на данные Укргидрометцентра.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке - аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

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