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Все про:Гидрометцентр (533) КГГА (1892) Киев (15075) погода (2349) туман (23)

 Синоптики обещают туманное утро в Киеве

В ночь на вторник и утром 26 декабря в столице ожидается туман, видимость составляет 200-500 м

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации. Пресс-служба, в свою очередь, ссылается на данные Укргидрометцентра.

В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке - аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Оттепель в Украине: страну накроют дожди, температура до +10

Источник: https://censor.net.ua/n3041400
 
 
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Утро туманнное, утро седое............ Синоптики обещают туманное утро в Киеве - Цензор.НЕТ 3593 У нас уже туман висит местами над Киевским водохранилищем.
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У-у-у-у!!! Клятий барига! Наслав туману! липецькафабрика!!!офшори!!!панама!!!зубажіння!!!імпічмент!!!абир...абир...абир...валг!
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Рекламируешь Порошенко? Сколько тебе платят?
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Но, но, но! Папрашу!
Синоптики, да будет Вам известно, никогда не ошибаются!

Просто редко место и время угадывают.
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претензий нет, никто не знает их имен, а вот у нас весна, +10 и трава зазеленела.
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в Киеве будут спостерігати надзвичане природне явище - туман..
при такой дорожной культуре, лучше запретить движение авто временно вообще
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Гаагский ветер‏ @7Stork7 2 год.2 години тому

Порохоботы на выход! Канадская корпорация прекратила сотрудничество с Украиной по созданию и запуску спутника связи «Лыбидь». Всему виной - исчезновение крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах
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А что нужно оспаривать? То, что деньги спёрли ещё при яныке, или что?
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А при чём тут спутник и спизженные гавнюковичем и Ко в 2012-м году деньги?
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петя также снял с розыска всех подельников януковича и отпустил судью чауса..
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Оглдасите весь список обязанностей президента согласно зрадофильским представлениям, пжалуйста...
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Там про запуск спутников ни слова, уверяю тебя.
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Знаешь, как это называется? Гавно на вентилятор. Но разнесут, не ссы. У нас читать мало кто приучен, а понять прочитанное и то меньше.
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такого говна по горло в украине..ассенизаторов нет..
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у вас не только читать не могут..подмигивай твоей теще..кокетка..
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Так синоптики, б...дь, определитесь. Солнце или туман завтра. Синоптики обіцяють туманний ранок у Києві - Цензор.НЕТ 3220
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Ще б синоптики напророчили -1 на Печерських пагорбах, то їм би ціни не було.
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Можно в Ху...ляндию поехать, проголосовать, раз так хочется Синоптики обіцяють туманний ранок у Києві - Цензор.НЕТ 89
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Канешна дарагой. Все дайдот. Ты там за своего сойдешь. Скажешь что против шоколада, тебе там всю жо...у зацелуют Синоптики обіцяють туманний ранок у Києві - Цензор.НЕТ 5821
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Ненькин Кабінет Мінстрів уклав угоду про безвізовий режим з Антигуа і Барбуди --- це макове зернятко в Бермудьскому трикутнику; мабуть Петя, Вова і Ко. туди відлітатимуть. Так би мовити, в теплі краї...
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И это расскажешь дарагой. Красок не жалей. Они как про Антигуа и Барбуда услышат еще и спину тебе расцелуют.
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Не успел... А так хотел в тему о туманном утре в Киеве вставить первым обвинение "злочинной владе" и лично Порошенко... А ведь, действительно, это именно они виноваты... Пугали всю осень "аномально холодной зимой", украинцы приготовили лыжи, санки, лопаты, тёплую одежду и "приготовились замерзать", а Порошенко внезапно дал команду включить на территории Украины калориферы и растопить весь снег...И пришлось украинцам, "скрепя сердце", попрятать всё в кладовки и сараи, "закатать губу" и расстаться с мыслью о лепке снеговиков, катании в санях и со снежных гор...
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Погоди еще. В феврале будешь на калорифере спать. Синоптики обіцяють туманний ранок у Києві - Цензор.НЕТ 4382
Уже были такие. Бесснежная зима, бесснежная зима. А потом 23 марта как уе...ло того снега, по крышу моего Крузака Синоптики обіцяють туманний ранок у Києві - Цензор.НЕТ 4740
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСиноптики обещают туманное утро в Киеве
 
 
 
 
 
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