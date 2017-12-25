 Синоптики обещают туманное утро в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации. Пресс-служба, в свою очередь, ссылается на данные Укргидрометцентра.
В КГГА рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения, использовать противотуманные фары, а при остановке - аварийную световую сигнализацию, соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров.
Синоптики, да будет Вам известно, никогда не ошибаются!
Просто редко место и время угадывают.
при такой дорожной культуре, лучше запретить движение авто временно вообще
Порохоботы на выход! Канадская корпорация прекратила сотрудничество с Украиной по созданию и запуску спутника связи «Лыбидь». Всему виной - исчезновение крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах
Янукович назначил Порошенко министром экономики
Уже были такие. Бесснежная зима, бесснежная зима. А потом 23 марта как уе...ло того снега, по крышу моего Крузака