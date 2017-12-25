 Украина получила возможность покупать газ по рыночной цене - хоть в ЕС, хоть в РФ, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV, комментируя решение Стокгольмского арбитража, отметил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.
"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку. Если мы покупаем этот газ в Словакии, Польше или Венгрии, то рыночная цена Словакии включая соответствующую стоимость транспортировки из немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже. Отдельный вопрос, будем покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война ... ", - сказал он.
Витренко также напомнил, что Украина ожидает второго решения суда по иску о транзите.
"По транзиту у нас атакующая позиция, нам должны заплатить живые деньги. Мы требуем от 6,5 до 16 млрд и мы рассчитываем, что в этом диапазоне наши требования будут выполнены ", - отметил он.
22 декабря Нафтогаз Украины заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по цене на газ. Также решение Стокгольмского арбитража означает, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный Газпромом на оккупированный Донбасс.
В то же время, в российском Газпроме сообщили, что суд обязал Нафтогаз выплатить $ 2 млрд за потребленный газ.
Коммерческий директор Нафтогаза объяснил Громадському TV, что окончательная сумма взаемовиплат будет после решения по транзиту.
"Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України, часто підтримує радикальні проімперські сили. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією - вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях
це капЄць! - тобто повний люстрець!
я хочу, щоб в Україні діти насправді не відповідали за батьків
я не знаю про нього нічого
тільки те, що він син "конотопської відьми"
Но и не получаем плату за транзит до Словакии. Так ведь?
"...рыночная цена Словакии включая соответствующую стоимость транспортировки из немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии."
Он серьёзно считает, что в Словакии существует какой-то газ, кроме паРашинского?
Вот такие в Нафтогазе директоры. Не удивлён, что у них повсюду победы
Щитаю, эта - палнейшая перемога!
Вот возьмите и проанализируйте
https://www.youtube.com/watch?v=Xyf3wd_aNX0
"мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку."
Навпаки - не отримуєте за транзит.
Також довгостроковий договір дозволяв брати газ з післяоплатою раз на місяць, а тепер весь імпорт по передоплаті
Порохоботы на выход! Канадская корпорация прекратила сотрудничество с Украиной по созданию и запуску спутника связи «Лыбидь». Всему виной - исчезновение крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах
https://t.co/5YCGHKpUuX
Ахахах)) Неужели уже на высшем уровне заговорили о том что любому идиоту понятно?))) Что мы и сейчас покупаем рашинский газ у посредников при этом переплачивая за него)) Еще год назад Новак об этом говорил. И на все крики псевдопатриотов хочется спросить: вы думаете наши деньги словаки или поляки не передают рашке? Вы совсем упоротые что думаете что не спонсируете сейчас рашку?)) Это детский сад)) И напоследок хотелось бы понять.... Суд присудил нам оплатить уже потребленный газ на сумму 2 млрд. долларов. Каждые сутки просрочки стоят нам еще 600 тыс. долларов. Уже прошло трое суток. То есть мы подарили раше почти два ляма долларов! Это зрада или перемога?