 Украина получила возможность покупать газ по рыночной цене - хоть в ЕС, хоть в РФ, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського TV, комментируя решение Стокгольмского арбитража, отметил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку. Если мы покупаем этот газ в Словакии, Польше или Венгрии, то рыночная цена Словакии включая соответствующую стоимость транспортировки из немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже. Отдельный вопрос, будем покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война ... ", - сказал он.

Витренко также напомнил, что Украина ожидает второго решения суда по иску о транзите.

"По транзиту у нас атакующая позиция, нам должны заплатить живые деньги. Мы требуем от 6,5 до 16 млрд и мы рассчитываем, что в этом диапазоне наши требования будут выполнены ", - отметил он.

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22 декабря Нафтогаз Украины заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по цене на газ. Также решение Стокгольмского арбитража означает, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный Газпромом на оккупированный Донбасс.

В то же время, в российском Газпроме сообщили, что суд обязал Нафтогаз выплатить $ 2 млрд за потребленный газ.

Коммерческий директор Нафтогаза объяснил Громадському TV, что окончательная сумма взаемовиплат будет после решения по транзиту.