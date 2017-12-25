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 Политика Украины, Экономика
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Все про:арбитраж (93) Витренко (459) Газпром (2636) Нафтогаз (2359) Стокгольм (107)

 Украина получила возможность покупать газ по рыночной цене - хоть в ЕС, хоть в РФ, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража

Украина имеет возможность покупать российский газ по рыночной цене. Так же Украина может покупать европейский газ по этой же цене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  в эфире Громадського TV, комментируя решение Стокгольмского арбитража, отметил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко.

"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку. Если мы покупаем этот газ в Словакии, Польше или Венгрии, то рыночная цена Словакии включая соответствующую стоимость транспортировки из немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии. Сейчас у нас появляется возможность покупать газ в России по цене чуть ниже. Отдельный вопрос, будем покупать или не будем, потому что кроме цены есть еще другие аспекты, мы все прекрасно понимаем, политика, война ... ", - сказал он.

Витренко также напомнил, что Украина ожидает второго решения суда по иску о транзите.

"По транзиту у нас атакующая позиция, нам должны заплатить живые деньги. Мы требуем от 6,5 до 16 млрд и мы рассчитываем, что в этом диапазоне наши требования будут выполнены ", - отметил он.

Также читайте: "Нафтогаз" объявил о победе в арбитраже против "Газпрома" (обновлено)

22 декабря Нафтогаз Украины заявил, что выиграл арбитраж против российского Газпрома по цене на газ. Также решение Стокгольмского арбитража означает, что украинская компания не должна платить за газ, поставленный Газпромом на оккупированный Донбасс.

В то же время, в российском Газпроме сообщили, что суд обязал Нафтогаз выплатить $ 2 млрд за потребленный газ.

Коммерческий директор Нафтогаза объяснил Громадському TV, что окончательная сумма взаемовиплат будет после решения по транзиту.

Источник: https://censor.net.ua/n3041398
 
 
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яблучко від вишеньки...
"Наталія Вітренко є одним з найбільш проросійських політиків України, часто підтримує радикальні проімперські сили. Політичні погляди та програма Вітренко характерні антизахідною позицією - вона виступає проти вступу до НАТО та інтеграції України в деяких міжнародних організаціях

це капЄць! - тобто повний люстрець!
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люстрация была и коррупцию петро победил..
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вусатий вождь казав, що діти за батьків не відповідають, і відправляв дітей репресованих батьків у заслання з вовчим білетом т.з. (російською) ЧСИР (член семьи изменников родины)
я хочу, щоб в Україні діти насправді не відповідали за батьків
я не знаю про нього нічого
тільки те, що він син "конотопської відьми"
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зачем же ты уточнил чей он сын..неподкупный ты наш..
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а коли це ти мене намагався підкупити, брехливий ти наш?
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гейропейский суд заставил Украину покупать кацапский газ. так это звучит по другому
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победа..повышаем тарифы до рыночного уровня..
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Тёмный лес и куча дров. Хватит флудить.
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а ведь и правда страшную увидел на экране...)))
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вылупки,газ собственной добычи верните в жкх по нормальным ценам.
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он идет на субсидии. Мы социальное государство.
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Есть официальное решение суда, почему его нельзя опубликовать как все законопроекты, почему вы опять говорите на Чёрное, Белое.ЕСЛИ ЕСТЬ ТАЙНА ТО ЕСТЬ И ОБМАН, НЕ ВЕРЮ НИ ОДНОМУ СЛОВУ!!!
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"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку."
Но и не получаем плату за транзит до Словакии. Так ведь?
"...рыночная цена Словакии включая соответствующую стоимость транспортировки из немецкого ликвидного рынка-хаба в Словакию. То есть, эта цена в Словакии немного выше цены в Германии."
Он серьёзно считает, что в Словакии существует какой-то газ, кроме паРашинского?

Вот такие в Нафтогазе директоры. Не удивлён, что у них повсюду победы
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дык, при мильйонных зарплатах как без перемог?
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Сын Витренко. . И кто же его в Нафтогаз пристрил? Это благодарность для мамаши за верную службу кремлю. . Можно сделать вывод кто в нафтогазе работает- одни зелёные человечки
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раньше мы были полностью независимы от кацапского газа. потому, что покупали его через словацкую прокладку, но дороже, а теперь мы его будем покупать там же, но уже не будем называть словацким и покупать по той же цене но с доплатой на типа доставку из Германии!
Щитаю, эта - палнейшая перемога!
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Вот ИНТРЕСНО получается- как только в структуре высокие зароботки , так она сразу забивается. выходцами Донецка, Крыма, уроженцами рашки. Это странно
Вот возьмите и проанализируйте
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А где Юля? наверное опять в засаде выжидает удобный случай
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Теперь Витренки реФФорматоры, ведущие у Европу. Хорошо шо победила революция гидности. Эгеж?
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Ватники, так че там, 🇺🇦Украина 🇺🇦 и в этом году замерзнет от голода ? 😂
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Дык, четвьортый год замерзаем... Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 9468, а хохлы , сволочи, ржут... , и сало жрут... и солнушко наше, ботоксом затьокшее, членом половым обзывають, падлюки! Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 9493
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Жовтоблакитному. Есть вроде в районе жд вокзала Центрожнерго. Вроде так. Именно они подписывали со словаками договор погазу . Так эта организация-вотчина ахметки . Сделаем выводы ?
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Це шо, дійсно , сцинуля алкашкі вітренчіхі?! Тоді - накуйвсад! Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 9195
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Ну... Чорновіл патріот України був до глибини душі, а синок...
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А шо синок... продав батька шапкокраду. Тепер тіпо політолух. Сцука продажна, як і ганька ботоксна.
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Эти ублюдочные гниды из Нафтогаза уже сами себе премии поначисляли каждому по 20 МИЛЛИОНОВ гривен .Это диверсия , корупция и сепаратизм , это враги Украинского Народа . грабить Украинский Народ когда каждый гражданин Украины отчисляет по 1.5 % от нищенской зарплаты на армию .Этих ублюдков надо в тюрьму пожизненно с конфискацией .
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Вот как его мама пристроили сына за счёт дружбы с россией!
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А этот Витренко зрадобот, юлебот, порохобот, саакобот или просто бот?
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В сортах говносектоботов не разбераемсо. Не нюхаем, а просто нах посылаем. Так просто дешевле. Бо денюх нет, а дальше сами ... типо держитесь... Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 9049
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Вообще да, это все сорта дерьма. Но как они какашками кидаются😱
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Когда они кидаюцца какашками, просто вызывайте " Скорую" и полицию! Ну, а там уже сами соображайте, как этих какашкометателей убедить, что они жаждут получить психиатричную помощь и заночевать в обеззянике Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 7319!
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Мерці воскресають..Тфу тричі. Комерційний директор молодший. Вони ще не згинули. Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 1951
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А шо дєлать?! Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 610 Мамкє ж натахє на опохмєл жеж нада?! Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 1444 Отож, мля!
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патологічне брехло
"мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку."
Навпаки - не отримуєте за транзит.
Також довгостроковий договір дозволяв брати газ з післяоплатою раз на місяць, а тепер весь імпорт по передоплаті
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Ну шо, уважаемые, думаю не за горами тариф Москва +++
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Україна отримала можливість купувати газ за ринковою ціною - хоч у ЄС, хоч у РФ, - Вітренко про рішення Стокгольмського арбітражу - Цензор.НЕТ 7459Гаагский ветер‏ @7Stork7 3 ч.3 часа назад
Порохоботы на выход! Канадская корпорация прекратила сотрудничество с Украиной по созданию и запуску спутника связи «Лыбидь». Всему виной - исчезновение крупной денежной суммы в Сейшельских оффшорах

https://t.co/5YCGHKpUuX


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"Единственная разница в том, что если мы покупаем в России, то мы покупаем на границе Россия - Украина и соответственно не платим за транспортировку

Ахахах)) Неужели уже на высшем уровне заговорили о том что любому идиоту понятно?))) Что мы и сейчас покупаем рашинский газ у посредников при этом переплачивая за него)) Еще год назад Новак об этом говорил. И на все крики псевдопатриотов хочется спросить: вы думаете наши деньги словаки или поляки не передают рашке? Вы совсем упоротые что думаете что не спонсируете сейчас рашку?)) Это детский сад)) И напоследок хотелось бы понять.... Суд присудил нам оплатить уже потребленный газ на сумму 2 млрд. долларов. Каждые сутки просрочки стоят нам еще 600 тыс. долларов. Уже прошло трое суток. То есть мы подарили раше почти два ляма долларов! Это зрада или перемога?
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На мамку свою больную похож. Но дело для страни делает хорошее.
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Украина получила возможность покупать газ по рыночной цене - хоть в ЕС, хоть в РФ== Ну да, тут только маленькая проблема, Россия будет продавать по той цене, на которую согласиться
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У кого є хвоткі вітренчіхі? Вона ще жива? Хачю насладіцца!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получила возможность покупать газ по рыночной цене - хоть в ЕС, хоть в РФ, - Витренко о решении Стокгольмского арбитража
 
 
 
 
 
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