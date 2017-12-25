 Функции ГАСИ будут передавать на места принудительно, - Зубко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт КМУ.

"Мы прошли то время, когда добровольно передавали полномочия по оформлению разрешений на строительство на места. Есть город Хмельницкий, Полтава, которые отказались брать на себя эти полномочия - "у них и так все хорошо". Поэтому мы будем переходить к обязательной передаче полномочий и функций Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ)", - заявил Зубко.

По его словам, ГАСИ - это орган, который контролирует наличие тех или иных документов. "Вместе с тем посмотрим, что такое органы местного самоуправления. Орган местного самоуправления утверждает проект землеотвода, выделения или предоставления в аренду этого земельного участка, вместе с местным управлением архитектуры определяют "красные линии" и ограничения по высотности. Есть закон об органах местного самоуправления, там выписан исчерпывающий перечень вопросов, за которые ответственны местные власти. Мы уже прошли стадию, когда добровольно передавали полномочия по оформлению разрешений на строительство на места. Теперь стоит поставить на этом точку", - подчеркнул Геннадий Зубко.

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Вице-премьер отметил, что сейчас реализуются концептуальные изменения в сфере застройки. "Мы сделали важный шаг - переход от категорий сложности строительства к классу последствий. И этим оборвали коррупционную составляющую между 3 и 4 категориями. Когда под индивидуальное строительство берется 20 соток, а на ней строят "свечу". Мы сделали так, что практически по 1-му классу последствий заходят только действительно малые объекты. Все остальное - разрешительная процедура, которая предусматривает наличие проекта, технических условий, плана территории, градостроительного ограничения", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что любое коррупционное решение предшественников по застройке может отменить действующий городской совет. "Общество видит отсутствие инфраструктуры, социальной инфраструктуры. В Киеве - Киевский городской совет представляет ее интересы. Пожалуйста, принимайте решение, отменяйте разрешения и градостроительные ограничения", - отметил Зубко.