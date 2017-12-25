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 Политика Украины, Общество
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Все про:обмен (542) Савченко (2519) пленные (139)

 Экс-пленная Ризаева - Савченко: "Объясни мне, как ты умудряешься ездить к сепарам и тебя не берут в плен?"

Освобожденная из плена террористов "ЛНР" Гайдэ Ризаева обвинила народного депутата Надежду Савченко в предательстве Украины и предоставлении информации боевикам.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Гайдэ Ризаевой.

"Надежда три дня пытается оправдать перед УКРАИНСКИМ обществом свои поездки в ЛДНР... Ее оправдания строятся на следующем: "В списках на обмен пленными указаны не все, находящиеся в плену. СБУ и волонтеры не всех нашли, они не работают. Верьте мне и все будет хорошо"... Огорчу тебя, Надя", - пишет Гайдэ Ризаева.

Среди прочего, она заявляет, что "Украинскими спецслужбами сделано все, чтобы наши ребята были на свободе!!!! И если мы не хотим отдавать "Васю" сепарам, то это только потому, что "Вася" еще до войны убил кого-то и не имеет никакого отношения к Минским угодам и он, как гражданин Украины, должен понести заслуженное наказание".

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Гайдэ Ризаева просит народного депутата дать ответы по семи пунктам. В частности, почему ту не берут в плен террористы. "Меня во второй раз взяли в плен, когда я уже была переговорщиком по пленным. Взяли тупо как разменную карту, не смотря на официальные договоренности со Светланой Коноплевой (депутатом ЛНР)", - отмечает автор.

Она высказывает ряд предположений о связи Савченко с террористами. "Ты не хочешь рассказать украинцам как ты, после своей очередной поездки в "Л/ДНР", обрекла на плен нашу диверсионную группу в лице Михаила Поповича и Василия Сапронова. Они верили тебе, идиотка... Даже я до последнего не знала, что они наши. И только после того, как Мишка с Васькой попросили твой номер телефона и встретились с тобой - они попали в плен... Ты ездишь туда, чтобы наших сливать сепарам?", - добавляет Ризаева.

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Кроме того, женщина объясняет свое поведение: "Можешь сколько угодно через своих псов распространять видео, где меня перед обменом обнимает Сергей Грач, сепар, начальник военной комендатуры. Мне все-равно) Благодаря этим "объятиям" я добилась освобождения с плена Сергея Захарова , который пережил афганскую войну и второй войны он бы не выдержал. И, поверь, если-бы для этого нужно было-бы переспать со всем ополчением-я бы это сделала".

"Если бы ты хотела помочь-то делала бы это совместно с делегированными на это органами, мудро и хитро... А ты-трусливая и слабая натура! Ты просто Лампочка Ильича, даже не ЛАМПА, А ЛАМПОЧКА, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве", - резюмирует Ризаева.

Экс-пленная Ризаева - Савченко: Объясни мне, как ты умудряешься ездить к сепарам и тебя не берут в плен? 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041393
 
 
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тебе что-то мешает - может как танцору...?
начинай...!
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Знову гадю підкинули. Нікудишній але "піщеблг".
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Да не в Савченко беда,а в порохе!
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Ну почему в Украине так много предателей?
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Или по-другому: почему вместо благодарности за освобождение, люди за деньги поливают других грязью через фейсбуки? а просто встретиться и сказать все это в лицо слабо?
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Вот как встала она босяком на родную землю,сразу понял,что скурвилась.
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Проститутки, открывающие ворота.. (Ветхий завет)
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ну слава бору - ато я уже думал что всё пропало...\а есть ещё порох в ягодицах...\)
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Молодец Надюха!Барьіги ссут от одного упоминания,как и о Михо.Значит-крьіша на будке нехило течёт-поросенки в панике.А ежели обьединятся лётчица с пропеллером?Пороха в гагаузію точно сдуют!!!Гьі-гьі!!!
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прямо кипятком - если они объебенятся, то всё, сразу станет зашибись во всём мире...)
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Обычный заказ! деньги не пахнут, особенно когда это делается через интернет, а не лицом к лицу!
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какая-то обиженная дура твит написала, и что... Савченко молодец. Работает.
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Что то произошло с ней после похищения. Хотя еще хуже если до... Савченко не должна иметь доступ к информации и власти.
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Как как? Ты там сифон видела? Где еще такой найдут.
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Шмаросявченко - Герой Украины (за посидеть в плену)...
А какое тогда "звание" Сенцову давать, когда выйдет?
Он туда раньше этой шмары попал и до сих пор там...
Самый Главный Герой Украины?
Гениралисимус?
Или Магистр Йода?...
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"если-бы для этого нужно было-бы переспать со всем ополчением-я бы это сделала"Гайде Ризаева заявила

Шановні форумчане!З відновленням функції"відмітити як спам"у команді х"лобариг на цензорі значно зросла кількість блокувальників за останній місяць на 96%. Будь-який пост проти "влади" (навіть аргументований)- вони спамлять.

Ці люди захищають "владу" при будь-яких розкладах: і коли підвищують податки, і коли урізають людям свободи, і коли "влада" зраджує...

Будьте пильними! Блокуйте відразу порошенкоботів без попередження!На Раді Форумчан https://censor.net.ua/forum/8573/sovet_forumchan_voprosy_pojelaniya_pretenzii_moderatoru раджу відслідковувати всі безпідставні жалоби від провокаторів-стукачів та реагувати активно.Слава Україні!
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))) скоро любые жалобщики могут остаться без работы. в классических случаях, автомодерация будет справляться с текстами и картинками побыстрее и получше их. и только тяжёлые случаи будут лежать на пальцах власти модера ))
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Ця баба-мужик Гадя Савченко є позашлюбною дочкою Мертветчука. А той є куратором всіх російських консерв в Україні. От і весь компот.
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Вопрос Гади всегда подымают ,когда нужно отвлечь внимание народа от очередной гадости, или конкретного прокола властей! Гадя это индикатор !
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Есть очень простые маркеры по которым можно безошибочно судить о людях, особенно сейчас когда люди выходят на протесты, по призыву Миши или поддержать импичмент и требования к власти, не важно....и когда ты читаешь как хероиня Савченко и недоволонтер Касьянов обсерают всё что касается этих акций, напрашивается вывод: люди не самостоятельные, люди дерьмо, тупые, завистливые, жадные, клейма негде ставить.
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Значит скоро опять тарифы жкх поднимут и доллар по 35 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-пленная Ризаева - Савченко: "Объясни мне, как ты умудряешься ездить к сепарам и тебя не берут в плен?"
 
 
 
 
 
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