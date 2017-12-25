 Экс-пленная Ризаева - Савченко: "Объясни мне, как ты умудряешься ездить к сепарам и тебя не берут в плен?"

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу Гайдэ Ризаевой.

"Надежда три дня пытается оправдать перед УКРАИНСКИМ обществом свои поездки в ЛДНР... Ее оправдания строятся на следующем: "В списках на обмен пленными указаны не все, находящиеся в плену. СБУ и волонтеры не всех нашли, они не работают. Верьте мне и все будет хорошо"... Огорчу тебя, Надя", - пишет Гайдэ Ризаева.

Среди прочего, она заявляет, что "Украинскими спецслужбами сделано все, чтобы наши ребята были на свободе!!!! И если мы не хотим отдавать "Васю" сепарам, то это только потому, что "Вася" еще до войны убил кого-то и не имеет никакого отношения к Минским угодам и он, как гражданин Украины, должен понести заслуженное наказание".

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Гайдэ Ризаева просит народного депутата дать ответы по семи пунктам. В частности, почему ту не берут в плен террористы. "Меня во второй раз взяли в плен, когда я уже была переговорщиком по пленным. Взяли тупо как разменную карту, не смотря на официальные договоренности со Светланой Коноплевой (депутатом ЛНР)", - отмечает автор.

Она высказывает ряд предположений о связи Савченко с террористами. "Ты не хочешь рассказать украинцам как ты, после своей очередной поездки в "Л/ДНР", обрекла на плен нашу диверсионную группу в лице Михаила Поповича и Василия Сапронова. Они верили тебе, идиотка... Даже я до последнего не знала, что они наши. И только после того, как Мишка с Васькой попросили твой номер телефона и встретились с тобой - они попали в плен... Ты ездишь туда, чтобы наших сливать сепарам?", - добавляет Ризаева.

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Кроме того, женщина объясняет свое поведение: "Можешь сколько угодно через своих псов распространять видео, где меня перед обменом обнимает Сергей Грач, сепар, начальник военной комендатуры. Мне все-равно) Благодаря этим "объятиям" я добилась освобождения с плена Сергея Захарова , который пережил афганскую войну и второй войны он бы не выдержал. И, поверь, если-бы для этого нужно было-бы переспать со всем ополчением-я бы это сделала".

"Если бы ты хотела помочь-то делала бы это совместно с делегированными на это органами, мудро и хитро... А ты-трусливая и слабая натура! Ты просто Лампочка Ильича, даже не ЛАМПА, А ЛАМПОЧКА, созданная Путиным для накаливания обстановки в нашем государстве", - резюмирует Ризаева.