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 "На территории полуострова есть "спящие ячейки" международных террористических организаций", - глава оккупационной власти Крыма Аксенов

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о наличии на территории полуострова "спящих ячеек" международных террористических организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА Новости.

По его словам, существует несколько угрозообразующих факторов, которые влияют на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

"Во-первых, это деструктивная деятельность активистов крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма, а также наличие на полуострове "спящих ячеек" международных террористических организаций", - сказал Аксенов.

По его словам, в этом году в Крыму пресечена деятельность структурных ячеек экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир". Изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041391
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"На территории полуострова есть "спящие ячейки" международных террористических организаций", - глава оккупационной власти Крыма Аксенов
 
 
 
 
 
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