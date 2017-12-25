 "На территории полуострова есть "спящие ячейки" международных террористических организаций", - глава оккупационной власти Крыма Аксенов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут РИА Новости.

По его словам, существует несколько угрозообразующих факторов, которые влияют на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

"Во-первых, это деструктивная деятельность активистов крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма, а также наличие на полуострове "спящих ячеек" международных террористических организаций", - сказал Аксенов.

По его словам, в этом году в Крыму пресечена деятельность структурных ячеек экстремистской организации "Хизб-ут-Тахрир". Изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

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