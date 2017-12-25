 Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью и обеспечить логистику пленных украинцев после их освобождения

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после совещания в АП, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Президент Украины только что дал поручение, что, во-первых, все заложники, которую будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших узников. Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены к своим семьям", - сообщила она.

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"Все логистические и технические моменты обсуждены", - заверяет Геращенко.

По ее словам, осталось лишь, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности.

Геращенко также отказалась озвучить фамилии украинцев, которых намерены освободить в среду.

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25 декабря стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.