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Все про:Геращенко Ирина (981) заложник (1143) обмен (542) освобождение (141) плен (1609)

 Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью и обеспечить логистику пленных украинцев после их освобождения

Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить пленных украинцев после их предполагаемого освобождения 27 декабря всей необходимой помощью на подконтрольной территории.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после совещания в АП, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина".

"Президент Украины только что дал поручение, что, во-первых, все заложники, которую будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших узников. Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены к своим семьям", - сообщила она.

Также читайте: Украина готова к обмену "306 на 74" 27 декабря, работаем над последними деталями, - Ирина Геращенко

"Все логистические и технические моменты обсуждены", - заверяет Геращенко.

По ее словам, осталось лишь, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности.

Геращенко также отказалась озвучить фамилии украинцев, которых намерены освободить в среду.

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25 декабря стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041389
 
 
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подозреваю,что конечный пункт такой "логистики" будет находиться в мариупольском сепарском суде...
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И тут пропиарился . по чём киевские торты в рошене сабака? Такое впечатление что сахар из Марса с космоса поставляют .
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цукор за останні 3 місяці значно подешевшав ... можливо соя здорожчала ?
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Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью и обеспечить логистику пленных украинцев после их освобождения - Цензор.НЕТ 6696 Точно знаю - мозги будут дорожать - спеши купить!
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тобі , кацапа , це в методичках написали ? ..))
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Сорока на хвосте принесла.
Ты покупай - они хоть тебе и никчему, но потом дороже перепродашь...
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В этом случае - молчание золото, нет же, как бабы базарные, наввыпередки комментируют то, чего еще нет...
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Моя покійна прабабця на таке казала: Ще теля в гузні, а вони вже з довбнею стоять.
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Отец родной!
Думает обо всех... ничего не забывает... поручил даже "логистикой" обеспечить...
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Ничего придурки сами не могут. Обо всем без альтернативный думать должен. А если он переутомится? А тут путен изготовился! Хороняки безинициативные, а не бояре
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Кожне слово прихвостні рекламують.
А він же не краще кума куйла - Медведчука чи гбшного Кирила.
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пепко по чесності, та виконаню обіцянок, займає міце РАЗ- !_!ідарас.
Починаючи від ремонту бруківки біля стадИону Динамо за свій кошт, і закічуючи 144 реХформами, всі обіцянки "виконав".
Навідь трьох друзів ПОСАДИВ. що правда не заграти, а в крісла, генпГокуГоГа, кабміну,
Нац банку.
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А то, мля без пАрАшенкА нЄ АбиСпЄчЄлі б... Прям рАспАрядился, мля... Порошенко доручив надати медичну допомогу і забезпечити логістику полонених українців після їх звільнення - Цензор.НЕТ 4691
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Интересно. Порохня с Иркой дадут людям подлечиться /если дай бог все удастся /. Или сразу под софиты вместе с собой любимыми?
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Порошенко доручив надати медичну допомогу і забезпечити логістику полонених українців після їх звільнення - Цензор.НЕТ 5983Evhen‏ @evhen_n 8 ч.8 часов назад
Це все що треба знати про рішучі реформи та реформаторів

Порошенко доручив надати медичну допомогу і забезпечити логістику полонених українців після їх звільнення - Цензор.НЕТ 7955
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Президенту нечем больше заняться, как руководить перевозками.
Мурло шоколадное совсем с катушек слетел.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко поручил обеспечить медицинской помощью и обеспечить логистику пленных украинцев после их освобождения
 
 
 
 
 
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