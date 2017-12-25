 Порошенко поручил обеспечить медицинской помощью и обеспечить логистику пленных украинцев после их освобождения

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко после совещания в АП, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"Президент Украины только что дал поручение, что, во-первых, все заложники, которую будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты для наших узников. Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши ребята и женщины, которые будут освобождены, были доставлены к своим семьям", - сообщила она.
Также читайте: Украина готова к обмену "306 на 74" 27 декабря, работаем над последними деталями, - Ирина Геращенко
"Все логистические и технические моменты обсуждены", - заверяет Геращенко.
По ее словам, осталось лишь, чтобы боевики выполнили все достигнутые ранее сторонами договоренности.
Геращенко также отказалась озвучить фамилии украинцев, которых намерены освободить в среду.
Также читайте: "Украина борется за то, кто из заложников попадет в список из 74 человек на обмен", - Ирина Геращенко. ВИДЕО
25 декабря стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
Ты покупай - они хоть тебе и никчему, но потом дороже перепродашь...
Думает обо всех... ничего не забывает... поручил даже "логистикой" обеспечить...
А він же не краще кума куйла - Медведчука чи гбшного Кирила.
Починаючи від ремонту бруківки біля стадИону Динамо за свій кошт, і закічуючи 144 реХформами, всі обіцянки "виконав".
Навідь трьох друзів ПОСАДИВ. що правда не заграти, а в крісла, генпГокуГоГа, кабміну,
Нац банку.
Це все що треба знати про рішучі реформи та реформаторів
Мурло шоколадное совсем с катушек слетел.