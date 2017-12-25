 Порошенко дезинформировали о победе “Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, - зампредседателя правления "Газпрома" Медведев

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на УНИАН.

"В отличие от громких заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен", - заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.

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Напомним, Президент Украины называл решение арбитража "исторической победой". По словам Порошенко, "Украина научилась отстаивать свои интересы, используя европейские суды".

22 декабря НАК "Нафтогаз Украины" заявил о том, что выиграл арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу российской компании сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,02 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года.

По данным российской компании, суд также обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа. В то же время 5 млрд куб. м является годовым контрактным количеством (ГКК), тогда как допустимое изменение ГКК составляет 20%, т.е. обязательный к покупке объем составляет 4 млрд куб. м.

В "Газпроме" также сообщили, что суд отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26 апреля 2014 года в сумме около $14 млрд.