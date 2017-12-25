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Все про:арбитраж (93) Газпром (2636) Нафтогаз (2359) Стокгольм (107)

 Порошенко дезинформировали о победе “Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, - зампредседателя правления "Газпрома" Медведев

В "Газпроме" считают, что решение Стокгольмского арбитража по спору компании с украинским "Нафтогазом" было принято в пользу России.

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на УНИАН.

"В отличие от громких заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен", - заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.  

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Решение Стокгольмского арбитража - это победа нашего курса на энергетическую независимость от московской империи, - Яценюк

Напомним, Президент Украины называл решение арбитража "исторической победой". По словам Порошенко, "Украина научилась отстаивать свои интересы, используя европейские суды".

22 декабря НАК "Нафтогаз Украины" заявил о том, что выиграл арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

В свою очередь в "Газпроме" заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу российской компании сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,02 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года.

По данным российской компании, суд также обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа. В то же время 5 млрд куб. м является годовым контрактным количеством (ГКК), тогда как допустимое изменение ГКК составляет 20%, т.е. обязательный к покупке объем составляет 4 млрд куб. м.

В "Газпроме" также сообщили, что суд отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26 апреля 2014 года в сумме около $14 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3041388
 
 
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Вот здесь разбор решения Стокгольмского суда. Есси здесь все правильно (ибо часть контракта засекречено), то я бы сказал, что решение больше в нашу пользу. Просто касабы такой иск выставили, что любой адекватный но честный судья не признал бы эту куйню. Да, должны 2 лярда, но и не отказываемся ибо газ таки брали а не платили ибо цену согласовывали с вырыванием волос и битьем посуды. И то, эти 2 лярда мкорее всего просто вычтуться из оплаты гаспромом платы за транзит и фсьо
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То, что Украина якобы отсудила мифические 56 млрд. дол, это все не заслуга Кобеля. Есть решение в далеком 2011 по принцитпу бери или плати. Что касается переплаты за газ, мы пролетели, А вот и словаки и поляки нет. Вопрос почему ? Такие профессионалы ? Заврплата в миллион гривен это зарплата по европейским меркам приличная, ни поляки ни словаки её не не имели, но выиграли. Кто касается газа в Орду, то да русские пролетели на ОСНОВАНИИ КОНТРАКТА. так, что пить шампанское рановато. Нас ждет следующее повышение цен. Вот это и есть результат. По простой причине 2 лярда у Нафтогаза нет и их нужно взять- источник один самый платежный потребитель- население.
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Поднятие цен на газ при подорожании нефти -- требование МФВ.
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Подорожание газа происходит на основании Постановления Кабмина, и без МВФ его подымут , ДЕНЕГ НЕТ !!!!!!!!!
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В этом году Гройсман отказался поднимать, поэтому и кредита не дали.
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сто-стоп,население за этот газ уже давно рассчиталось и при том,по цене в 495 долляров.
какое еще повышение?
пускай Коболев и остальная братия вернет свои премии по 20 млн-и денег аккурат должно хватить
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Давайте посмотрим на объективную сторону. Газпрому отказали на 56 млрд. по принципу бери или плати. Что Газпром поставил на эту сумму газ ? Нет. Убытки 0. Принцип бери или плати признан в 2011 не рыночным, Так, что заслуги у Кобеля нет. Дапее. Нафтогазу отказали в перерасчете цены. Но, почему же не отказали полякам и словакам ? Зарплата менеджеров Нафтогаза на уровне европейских комерческих компаний , результат о. Теперь нафтогазу нужно заплатить 2 лярда. Их нет, вывод будет следующее повышение цен . Что победа лопнула или как ?
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В нашем случае Суд решал дело на основании действующего контракта. Мы не знаем заложено ли в контракте положение о перерасчетах цен - но быстрее всего, такого положения там попросту нету, или отнесено исключительно на усмотрение "поставщика".
Словакам и полякам Суд не мог отказать в перерасчетах цен если он предусмотрен контрактом, весь вопрос сводится к цифре и её экономическом обосновании. В таком случае требования словаков и поляков о перерасчётах, суд счел как экономически так и юридически обоснованными.
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Перерасчет цены для поляков происходил на основании НЕРЫНОЧНОЙ цены, т.е происходил пересмотр формулы, У нас этого не произошло по простой причине. Наскольбко я читал , мы этого не требовали. В этом и заключается профессионализм . Оценка аналогичных решений и умение выставлять требования. Экономического обоснования цены нет в принципе, по простой причине, цена определяется рынком т.е наличие спроса и предложения, и если не можешь продать с прибылью, уступи место тдругому.
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Экономическое обоснование цены составляет себестоимость продукции, транспортные и другие обязательные расходы. Кроме этого, юриспруденция содержит и понятие "разумная цена". Поставщик выставляя на рынок продукт в первую очередь руководствуется себестоимостью, а уже потом закладывает желаемую прибыль. Если аналогичный продукт другого производителя дешевле тогда опускается цена за счёт желаемой прибыли и так до себестоимости, а потом продукт уже убыточный, вот таким образом уступаются места на рынке.
В контрактах фиксируется цена приемлемая для сторон, но она может быть пересмотрена за время его действия как в сторону увеличения так и в сторону снижения, что тоже решается в договорном порядке, или в суде. Вот тут суд и начинает оперировать понятиями "экономическое обоснование цены" и "разумная цена". Так шо всё есть, и профессионализм заключается именно в умении найти экономические составляющие, а не в копировании под шаблон. Поляки как раз и нашли ту экономическую составляющую влияющую на формулу, давшую возможность требовать снижения цены не смотря на рыночные. ...
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Нафтогазу не отказали в перерасчете цены - наоборот, пересчитали. Только пересчитали с момента обращения о необходимости такого пересчета- т.е. с 2014 года. Раньше не обращались - значит устраивала. Газпрому отказали в 56 млрд, на которые он рассчитывал и считал что по контракту имеет на это право, даже включил в свой баланс - убыток прямой и ощутимый.
За поставленный газ в 2014, 2015 годах Украина не рассчиталась и абсолютно понятно было что должна будет заплатить- вот она и будет платить но не по тем ценам, которые хотел Газпром а существенно ниже. Однозначно победа Украины.
Сейчас платить эти 2 лярда не собираются, ждем февральского решения уже по иску Нафтогаза- там мы требуем 16 лярдов на основании заниженных цен за транзит, вряд ли получим все что требуем- скорее всего пересчитают с момента обращения, думаю где-то ярда четыре в нашу пользу, по итогу двух разбирательств выйдем с небольшим плюсом по расчетам и нормальными условиями контракта на оставшиеся пару лет контракта.
Блестящая победа менеджмента Нафтогаза уже даже по первому судебному решению
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...основні положення контракту визнані дійсними. Ми вважаємо, що позов "Газпрому" в основних положеннях повністю задоволений", - заявив заступник голови правління російської компанії Олександр Медведєв. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3041388

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во шурик даёть!!! До сих пор никто в Суде и не требовал признать недействительными положения контракта ни в целом ни в части, потому то действующий контракт и остался действующим.

По поводу остального у меня вопросик. Неужоле Суд объязал "Нафтогаз" заплатить "Газпрёму" 52 лярда баксов, как кацапы и раскатали губу? Неужоле Суд объязал "Нафтогаз" выбирать по 50 лярдов кубов газа по цене 480 баксов и дальше??? Видать смерды в низах шипко негодуютЬ, мол "сцарь то не настоящий, а фальшивенный, если такого плёвого дела в суде не сдюжал. Самозванец блеать!!!". Вот им со сцарских хоромов и молвили типа они никаких лярдов ваще не требовали, это усё происки бесовские и враки...

А щас, в новом деле, можно и попросить Суд признать тот контракт недействительным, тогда закрывается тема и с теми 10% объязательных объемов. Порошенка дезінформували про перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, - заступник голови правління "Газпрому" О. Медведєв - Цензор.НЕТ 3504
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Неужоле Суд объязал "Нафтогаз" выбирать по 50 лярдов кубов газа по цене 480 баксов и дальше???

Обсяги по умові бери-чи-плати згідно договору 2009-го зовсім не такі, як і ціни газпрома по нафтовій формулі - нині вони частенько бувать нижчими за "євроринкові" в окремі місяці росту котирувань на хабах (як, наприклад, зараз).
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Зрадофилы, безусловная победа Газпрома. Так что праздник на вашей улице. Вам же важно, чтоб Украина проигрывала, потому что вы отождествляете Украину с Порошенко. ИДИОТЫ.
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значит,предлагаю пошевелить в голове,если есть чем.
цена на газ в контракте была привязана к стоимости барреля нефти--я правильно говорю??
так вот,когда в 2007 году баррель нефти стоил почти столько же,как нынче,то стоимость газа была 286 долларов--верно??
когда стоимость нефти достигла 120 и выше-цена на газ поднялась до 495 долл.
нынче цена барреля как в 2007 г и по прогнозам.будет падать--но мы подписываем новый контракт по цене 360 долл и считаем это ах=ринительной победой!!
чем вас старый контракт нынче не устраивал с ценой газа на сегодня до 300-т долларов??
необходимо было убрать графу об обязательном отборе 56 млрд--убрали,молодцы.
убрали условие"не бери,но плати"-убрали,тоже плюс. но цену зачем пересматривали??или нынче 360 лучше,чем 286??
перемога??--однозначно Порошенка дезінформували про перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, - заступник голови правління "Газпрому" О. Медведєв - Цензор.НЕТ 9649
только перемога "Газпрома"-в этом я с ними согласен.
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Что ? Какие 360? Тебе-же сказали что цена на газ будет определяться на одном из газовых хабов Германии.
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Дядя ты дурак, 286 долларов при нынешней цене за нефть была с учетом распила и откатов по всей вертикале и горизонтали тимохо-рыго-кацапских отношений (договорняков) и поэтому Нафтогаз был на гране банкротства!
а поскольку сейчас договорняков и откатов нет, то и цена такая какая есть, и при этом Нафтогаз показывает большую прибыль
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Взагалі то це кацапам було сказано, а тут напечатали чисто для поржать.))
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Да не,канечна,хотелось бы взуть рюсських. Но наши уже сикока нам лапши навешали по поводу своих "побед",что что то стремно малеха... Будем ждать февраля... Порошенка дезінформували про перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, - заступник голови правління "Газпрому" О. Медведєв - Цензор.НЕТ 1527
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Вся эта возня благодоря одному человеку,йУльки,а некоторые ослы ее еще и в президенты прочат,бараны.
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А сколько стоил газ для населения при ней? в 8 раз дешевле. и покупали по цене 286 .но по контракту никогда не покупали больше 25 млн куб.
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Ну Йуля винна доти, доки вона в опалі, а як привладним треба буде її підтримка, то відразу "зьясується" що і контракт був стандартним і ціна найнижча, а у всьому винна або банда Проффесора, який за 4 роки не зміг подати позов до суду чи домовитись зі своїми друзяками медіепутами про перегляд умов договору, або хунта, яка так і невідомо чи відмовилась чи ні від ерефійського газу і чи виграла чи програла справу в суді.
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Встали вопросы как раз о достоверности необходимости таких объёмов Украине! Выясняется, что такие объёмы были не нужны в реале, просто создавалась ситуация роста задолженности, с конечной целью выкупить за долги трубу. Всё.
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обьемы закупки газа брались не с потолка-все рассчитывали на рост экономики--а получилось как всегда. в 2012 году на фоне падения производства Украина импортировала 32.9 млрд куб.газа без учета 8 млрд.кубов Фирташа,которые он импортировал напрямую со значительной для себя скидкой-в общем 41 млрд.кубов.
думается,при росте производства те 56 млрд кубов не были бы лишними.
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цена 286 долларов была с учетом распила и откатов по всей вертикале и горизонтали тимохо-рыго-кацапских отношений (договорняков) и поэтому Нафтогаз был на гране банкротства!

и к слову, население платило всю недостачу, только через бюджет
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Скорее, эта возня для дискредитации Юльки.
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Если доказывается, то что написал чуть выше, то юля явно в сговоре с хуйлом и естественно знала, не могла не знать, к чему рф ведёт дело.
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откуда Юля могла знать,что в Сирии разразится война и нефть скаканет до 120 и выше за баррель?
в 2007 г нефть была около 60 долл и газ стоил 286 долларов.
сегодня нефть тоже 60 баксов--и согласно договору,стоимость газа должна быть в районе 290 долл---так или нет?
но нынешние уникумы умудряются подписать новую цену в 360 долл и орут во весь голос,что это перемога.
вы тоже согласны,что это перемога?
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цена 286 долларов была с учетом распила и откатов по всей вертикале и горизонтали тимохо-рыго-кацапских отношений (договорняков) и поэтому Нафтогаз был на гране банкротства!
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время идет по спирали-в свое время Юля называла олигархов ворами и могильщиками Украины-но ворье пришло к власти и Юлю засадили,повесив на нее все неудачи и проигрыши,сделав ее чуть ли не врагом народа.
нынче Михо говорит ворам в лицо,что они воры-и его тоже сделали виноватым во всем и тоже называют врагом Украины.
очень интересно-враги меняются время от времени,лишь ворье при власти стабильно,а вместе с ним стабильна нищета населения.
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Это вовку-медведева дурня Дезинформировали, про то, что ПераАлексеевича Дезинформировали. ПетрАлексеевичь вообще про себя и своё прибывание в Исполнительной власти, плохо не говорит.
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Вся эта возня благодоря одному человеку,йУльки,а некоторые ослы ее еще и в президенты прочат,бараны.
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а как же гройсман с его "ни капли кацапского газа"?? Теперь нам надо его 5 млрд закупать?? А по какой цене? Дело ясное, что дело темное.
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"ни капли кацапского газа"?? Теперь нам надо его 5 млрд закупать?



да, уже больше двух лет ни капли газа из Орды. будет дешевле, чем из Словакии, будем покупать. в чем проблема?
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проблема в моральных устоях и принцыпах- торговать с врагом во время войны не многие способны.
для вас этой проблемы не существует.
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доля правды в ваших словах есть! но и решение судов нужно исполнять, и начертит мы опустимся на уровень кацапов, что открыто заявляют что не признают юрисдикцию международных судов!
Это тот случай когда принцип выполнения обязательств выше морального недовольства
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2 ярда - это Яценюк отказался в 2014-м платить по 485, а теперь присудили заплатить по тогдашней среднеевропейской 320. Если 5 ярдов кубов, которые все равно нужны, брать у Газпрома, то будет дешевле, чем в Словакии. Ну и отказ от бери-или-плати. Самое интересное, получается, что контракт Тимошенко таки был общеевропейским и с возможностью идти в суд, а не как нам врали, даже уже порохоботы. А вот почему при Януковиче не сходили в суд, хотя тамк сделали все европейские страны, это загадка, значит, Януковичу-Фирташу-Левочкину-Бойко так было выгодно
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не по 320,а по 352--на таком обьеме разница очень ощутимая,ее хватило бы и вам, и вашим внукам
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добре що путіна правильно інформують, він вже три рази полностю унічтожав ІГІЛ і виводив пушечне мясо з Сирії Порошенка дезінформували про перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, - заступник голови правління "Газпрому" О. Медведєв - Цензор.НЕТ 3013
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А что еще мог сказать головастик? Расея ж , сцуко, нипабидимая никгде и никуда
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интересно наш гарант этому рыжему из нафтогаза зарплату првысил за победу? а то она у него до 2-х лимонов в месяц не достает! я не прйму мне как среднепересичному что от победы/перемоги обломится??? опять цену на газ поднимут?
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Если так, то это решение надо бы перевести и мы рассмотрим. Но решение не публикуется... Почему? В Украинской журналистике нет информированных? Или нет журналистов?
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Мы,украинцы(Если хотим достоверной информации)или сами должны искать сайт этого арбитража,переводить и анализировать,или надеяться на наших журналистов.Пока первое
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Пока в Газпроме такой зампредседателя как Медведев у Украины большое будущее. Санёк, ты это, главное нас не подводи! Украина любит идиотов, особенно с фамилией Медведев!
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В течение четырёх лет Украина не может приступить к разработке Юзовского газового месторождения, из-за войны. А ведь там лежат два миллиарда кубов. К сожалению, с "народных республик" это взыскать невозможно - не дадут "нормандские" и прочие форматы.
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Там к добыче уже готовилась Shell, но после начала боевых действий свернула работу.
Каюсь, ошибся в цифре: там два триллиона кубов.
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Выходит что по решению стокгольмского арбитража мы должны заплатить кацапам $3 миллиарда т.е.мы сами финансируем войну против себя,спасибо косатой скотине рано ее освободили.
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А то, что ты покупаешь бензин и платишь за газ тебя не смущает ? Или у тебя просто косы нет ?
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Не важливо, яке рішення виніс Стокгольмський арбітраж, бо незалежно від його суті, справжнім переможцем в цій справі став Коболєв со товарищі, які вже собі виписали мільйонні премії.
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Не важливо, яке рішення виніс арбiтраж



зовсiм не важливо. потрiбно, щоб суд вирiшив, що Україна мае заплатити 56 млр. доларiв.))
так? тупi зрадофiли.
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А що це якимось чином би вплинуло на мільйонні зарплати Коболєва і його друзяк? Український споживач сплачуючи за газ власного видобутку по "ринкових" цінах, вже перекрив з власної кишені будь-яке рішення суду.
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там считают одно...в Украине считают другое... еще два суда впереди и с 1 апреля поймем по цене для населения: ху из ху...
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Там еще по транзиту иск будет рассматриваться, так что насчет 2 лярдов пока еще ничего не решено. Есть подозрение, что тупо в "0" выведут.
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Ждем февраля и решения по транзиту. Тогда будет видно, кто кому и скока лярдов $ должен!
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видать, на фоне других перемог, это приказано считать победой.
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Скидку Украине не дали.
Европейцам - дали.
Барыга опять соврал.
Сколько будем терпеть лживого кагальца?
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В газпроме желали получить с Украины 57 ярдов $ за якобы недобор газа согласно контракту, а получат газпром большую дулю.
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Отэта надо обязательно кацапам сделатиь важное, исполненное разума лицо, когда они в очередной раз обосрались... Порошенка дезінформували про перемогу "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі, - заступник голови правління "Газпрому" О. Медведєв - Цензор.НЕТ 8934
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПорошенко дезинформировали о победе “Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, - зампредседателя правления "Газпрома" Медведев
 
 
 
 
 
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