 Порошенко дезинформировали о победе “Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, - зампредседателя правления "Газпрома" Медведев

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на УНИАН.
"В отличие от громких заявлений украинской стороны, а президент Порошенко объявил о полной и безоговорочной победе, что, по крайней мере, странно и позволяет задуматься, правильно ли его информировали об итогах этого арбитража, основные положения контракта признаны действительными. Мы считаем, что иск "Газпрома" в основных положениях полностью удовлетворен", - заявил заместитель председателя правления российской компании Александр Медведев.
Напомним, Президент Украины называл решение арбитража "исторической победой". По словам Порошенко, "Украина научилась отстаивать свои интересы, используя европейские суды".
22 декабря НАК "Нафтогаз Украины" заявил о том, что выиграл арбитраж против российского "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.
В свою очередь в "Газпроме" заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК "Нафтогаз Украины" уплатить в пользу российской компании сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере $2,02 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017 года.
По данным российской компании, суд также обязал "Нафтогаз" ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа. В то же время 5 млрд куб. м является годовым контрактным количеством (ГКК), тогда как допустимое изменение ГКК составляет 20%, т.е. обязательный к покупке объем составляет 4 млрд куб. м.
В "Газпроме" также сообщили, что суд отказал "Нафтогазу" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ за период с мая 2011 года по 26 апреля 2014 года в сумме около $14 млрд.
какое еще повышение?
пускай Коболев и остальная братия вернет свои премии по 20 млн-и денег аккурат должно хватить
Словакам и полякам Суд не мог отказать в перерасчетах цен если он предусмотрен контрактом, весь вопрос сводится к цифре и её экономическом обосновании. В таком случае требования словаков и поляков о перерасчётах, суд счел как экономически так и юридически обоснованными.
В контрактах фиксируется цена приемлемая для сторон, но она может быть пересмотрена за время его действия как в сторону увеличения так и в сторону снижения, что тоже решается в договорном порядке, или в суде. Вот тут суд и начинает оперировать понятиями "экономическое обоснование цены" и "разумная цена". Так шо всё есть, и профессионализм заключается именно в умении найти экономические составляющие, а не в копировании под шаблон. Поляки как раз и нашли ту экономическую составляющую влияющую на формулу, давшую возможность требовать снижения цены не смотря на рыночные. ...
За поставленный газ в 2014, 2015 годах Украина не рассчиталась и абсолютно понятно было что должна будет заплатить- вот она и будет платить но не по тем ценам, которые хотел Газпром а существенно ниже. Однозначно победа Украины.
Сейчас платить эти 2 лярда не собираются, ждем февральского решения уже по иску Нафтогаза- там мы требуем 16 лярдов на основании заниженных цен за транзит, вряд ли получим все что требуем- скорее всего пересчитают с момента обращения, думаю где-то ярда четыре в нашу пользу, по итогу двух разбирательств выйдем с небольшим плюсом по расчетам и нормальными условиями контракта на оставшиеся пару лет контракта.
Блестящая победа менеджмента Нафтогаза уже даже по первому судебному решению
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во шурик даёть!!! До сих пор никто в Суде и не требовал признать недействительными положения контракта ни в целом ни в части, потому то действующий контракт и остался действующим.
По поводу остального у меня вопросик. Неужоле Суд объязал "Нафтогаз" заплатить "Газпрёму" 52 лярда баксов, как кацапы и раскатали губу? Неужоле Суд объязал "Нафтогаз" выбирать по 50 лярдов кубов газа по цене 480 баксов и дальше??? Видать смерды в низах шипко негодуютЬ, мол "сцарь то не настоящий, а фальшивенный, если такого плёвого дела в суде не сдюжал. Самозванец блеать!!!". Вот им со сцарских хоромов и молвили типа они никаких лярдов ваще не требовали, это усё происки бесовские и враки...
А щас, в новом деле, можно и попросить Суд признать тот контракт недействительным, тогда закрывается тема и с теми 10% объязательных объемов.
Обсяги по умові бери-чи-плати згідно договору 2009-го зовсім не такі, як і ціни газпрома по нафтовій формулі - нині вони частенько бувать нижчими за "євроринкові" в окремі місяці росту котирувань на хабах (як, наприклад, зараз).
цена на газ в контракте была привязана к стоимости барреля нефти--я правильно говорю??
так вот,когда в 2007 году баррель нефти стоил почти столько же,как нынче,то стоимость газа была 286 долларов--верно??
когда стоимость нефти достигла 120 и выше-цена на газ поднялась до 495 долл.
нынче цена барреля как в 2007 г и по прогнозам.будет падать--но мы подписываем новый контракт по цене 360 долл и считаем это ах=ринительной победой!!
чем вас старый контракт нынче не устраивал с ценой газа на сегодня до 300-т долларов??
необходимо было убрать графу об обязательном отборе 56 млрд--убрали,молодцы.
убрали условие"не бери,но плати"-убрали,тоже плюс. но цену зачем пересматривали??или нынче 360 лучше,чем 286??
перемога??--однозначно
только перемога "Газпрома"-в этом я с ними согласен.
а поскольку сейчас договорняков и откатов нет, то и цена такая какая есть, и при этом Нафтогаз показывает большую прибыль
думается,при росте производства те 56 млрд кубов не были бы лишними.
и к слову, население платило всю недостачу, только через бюджет
в 2007 г нефть была около 60 долл и газ стоил 286 долларов.
сегодня нефть тоже 60 баксов--и согласно договору,стоимость газа должна быть в районе 290 долл---так или нет?
но нынешние уникумы умудряются подписать новую цену в 360 долл и орут во весь голос,что это перемога.
вы тоже согласны,что это перемога?
нынче Михо говорит ворам в лицо,что они воры-и его тоже сделали виноватым во всем и тоже называют врагом Украины.
очень интересно-враги меняются время от времени,лишь ворье при власти стабильно,а вместе с ним стабильна нищета населения.
да, уже больше двух лет ни капли газа из Орды. будет дешевле, чем из Словакии, будем покупать. в чем проблема?
для вас этой проблемы не существует.
Это тот случай когда принцип выполнения обязательств выше морального недовольства
Каюсь, ошибся в цифре: там два триллиона кубов.
зовсiм не важливо. потрiбно, щоб суд вирiшив, що Україна мае заплатити 56 млр. доларiв.))
так? тупi зрадофiли.
Европейцам - дали.
Барыга опять соврал.
Сколько будем терпеть лживого кагальца?