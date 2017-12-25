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 Политика Украины
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 Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО

В 2017 году Украина получила от США партию гранатометов PSRL-1. Детали контракта стороны не раскрывают.

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Барбула "Радіо Свобода".

По словам директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт", PSRL-1 в Украину поставляет американская компания AirTronic USA. Это модернизированный аналог советского РПГ-7. По информации военных экспертов, первая партия в 100 единиц PSRL-1 сейчас используется Нацгвардией.

Руководитель компании Ричард Вендивер в интервью "Голосу Америки" заявил, что  PSRL-1 лучше прототипа по техническим параметрам. Например, дальность эффективной стрельбы возросла с 300 до 800 метров. "Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов", - отметил Вендивер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Всемирный конгресс украинцев приветствует решение США о продаже летального оружия Украине

Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3041385
 
 
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Вода в заднице у наших чиновников не держится. Заткнулся бы и сидел.
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Это с одной стороны. А с другой чиновники такого ранга просто так рот не открывают.
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та там дураков тоже хватает...таков срез общества.
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сейчас используется Нацгвардией. в когось ще будуть сумніви куди підуть джелі...
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Уже писали где то об этом... Даже фото контракта в интернете светилось. Так что не новость. Получили 100 девайсов заплатив чуть более полуляма долларов... С дальностью и правда получше чем у РПГ7.... остальное- так же или хуже. Например навороты в виде приклада и ручки- лишнее и только ломается при случае... Советские все таки надежнее... Вес тот же... Видимо эти полляма мешали кому то, и их решили потратить на то, что у нас и так было....
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У нас считают, что у соседа в саду яблоки вкуснее и больше, клубника слаще, а трава - зеленее.
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главное, чтоб человек был хорший. ну а потом уже, конечно, сиськи
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Самое смешное что эти гранатометы отдали в Нацгвардию. Видимо им они нужнее для разгона митингов, чем на передовой))) Я фигею с этого шапито)))
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если им по штату положено,а у них нет...а в армии хватает и рпг-то что за вопросы?да может и в контракте было прописано-без официального использования на передовой...а потом можно и передать.в случае необходимости.
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В принципе, мы не знаем дальнейших планов по освобождению оккупированных территорий...
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на передок не дадут .с парнями наднях общался так их кошмарят из14 калибра и эти гранатометы были бы к стати но барыга их на передок не даст
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Не переживай Кацапуренко. На передовой только такое и есть : надёжные дешёвые с неломающейся ручкой советские г- ёты. Радуйся.
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Почему же, очень интересно...К примеру,почему эти гранатометы используются НацГвардией,а не в войсках? Не пойдут ли и Барреты в НацГвардию?
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И по кому Нацгвардия использовала гранатомёты?
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первая партия в 100 единиц PSRL-1 сейчас используется Нацгвардией.Источник: https://censor.net.ua/n3041385

Спроси у источника.
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Есть другой "источник" - знание задач Нацгвардии.
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Наоборот, я пытался его выключить, мягко ему намекая - чем поинтересоваться...
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Ну то поинтересуйся,раз сам себе советуешь выключить режим дурака.
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Сам себе...
Детский сад или давно на пенсии...
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Наверное потому, что Нацгвардия находится в зоне АТО наряду с ВСУ. Ну вот как-то так....https://censor.net.ua/news/463106/boets_natsgvardii_poluchil_ranenie_vsledstvie_podryva_na_neizvestnom_vzryvnom_ustroyistve_v_rayione
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и задача у Нацгвардии, одна из задач, - быстро развернуться и отразить нападение.
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Не говоря уже о том, что МО и МВД имеют разные бюджеты и закупались скорее всего на средства вторых.
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А ЗСУ как раз в АТО и вообще быть не должно, по определению. АТО - задача для как раз ВВ. Меня интересует,почему все новые свистелки и перделки идут не в ЗСУ,а в ВВ.
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Под ковриком лежит ключ от секретного сейфа...
Попробуй что-нибудь узнать о задачах Нацгвардии.
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АТО - задача сугубо для НацГвардии. Но почему-то на передке - армейцы,а нацгвардейцы - на третьей линии. Но тебе пояснять толку нет,у тебя в мозгу одна извилина,и она точно соответствует "линии партии".Поэтому - будь здоров.
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Да ты - великий стратег!!! Не ты ли случайно отправлял Альфовцев на охрану конвоев в 2014 году?
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иооотрнпфа щтронванму алта брвгдруа монхоц ахтав.
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да кому интересны эти забобоны...главное-результат.а он таки есть.кацапня стоит на месте третий год.
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Когда началась вся эта заваруха весной 2014, по определению не было Нацгвардии, которая могла бы решать эти задачи. Дальше, когда в ход пошли открытые вмешательства армии орков, то вопрос о применении ЗСУ отпал сам собой. Или ты тоже считаешь, что назови это не АТО, а война - то сразу решатся все проблемы? Кому мы должны объявить войну? Кацапам? Считаешь, что уровень вооружения и всё остальное у нас достигло паритета? Что касается свистелок и перделок, то это уже вопрос того, как считает нужным руководство Нацгвардии вооружать своих бойцов и по каким стандартам обучать.
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Irada Это может многое решить в будущем.Почему вы все повторяете что мы должны объявить войну кацапам,есть же так называемые лнр и днр,а рашка сама говорит,что не причем.
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То есть советуете признать их как территориальные единицы не в составе Украины? Или это всё же территория Украины и мысль об объявлении войны своим регионам по меньшей мере абсурдна.
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Вы не ответили на мой вопрос. Вы хотите полномасштабной войны с орками, считая, что у нас силы равны? А они обязательно будут поддерживать силовой паритет в лугандонии.
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Irada Естественно нет,но рашка уже с нами воюет,всеми возможными ей методами.А полномаштабной войны не может быть.Если бы рашка могла так зделать,то уже бы зделала,например со стороны Чернигова или Сум,но почему то не делает так.А так как есть Украина не может 30 лет воевать.Вы повторяете слова политеков,которые сами не принимают участие в этом ато,а сидят сейчас уже на каникулах в разных лучших мировых курортах.
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Не могли не потому, что не было желания. Не смогли, потому что не получилось как с Грузией. Запад не закрыл стыдливо лицо и не отвели глаза, буквально с первых дней дали понять, что реакция будет другой, поэтому и не вышел у них суходол до Крыма с захватом пяти областей + Одесчина. Может кто-то и сидит по курортам сейчас, но поверьте..........все те, кто сейчас топят за большую войну при начале таковой будут прятаться по курятникам, чтобы избежать мобилизации. Вот и тянут орки сейчас время, в надежде что-то изменить, что придут к власти радикалы, которые не будут пользоваться поддержкой Запада и под шумок обменять Лугандон на признание аннексии Крыма. Жаль, но дураков похоже у нас хватает, которые не понимают элементарных вещей. Напомнить, как в 2008 году обвинили Саакашвили, что он спровоцировал войну, когда решил с оружием отбить Осетию Американську летальну зброю вже поставляли в Україну, - директор Спецтехноекспорту Барбул - Цензор.НЕТ 8288
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Irada Вот еще раз вы повторяете слова политиков,а я вам написал,свои мысли.Вы в другой теме написали владельцев всех украинских сми,а сами верите новостям и политикам которые сейчас у власти,они же ведь тоже олигархи или они честно заработали?У нас как в Грузии не получилось бы,даже банально есть атомные станции,а это и рашке угроза,никто гарантии не может дать тогда.Вы что сомневаетесть,что наши депутаты ездят по курортам,посмотрите светскую жизнь есть такая программа или откуда их дети фоточки в инсаграм выставляют.Явно для всех них нет никакой войны.
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Я повторяю свои слова и свои мысли. А вот Вы явно грешите плагиатом, с обычными лозунгами про барыг и всё остальное. Извините, но мне это совершенно не интересно, я не имею привычки заглядывать в чужой карман, пока не будет убедительно доказано кто, сколько и откуда украл. И не важно - это Порошенко, Тимошенко, Яценюк или Садовой с кем-то ещё. Со сплетнями - это не ко мне.
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Это именно вы точь-в-точь повторяете слова из экранов,а я ничего про барыг не говорил. Есть же разные роследования,например какая у них недвижимость,машины,картины часы и у многих то на бабку записано,то не задекларировано,а это настоящая коррупция.Вы хотите ждать честного суда,но кто будет делать этот честный против себя?А так с вами спорить как с ватниками,им показывают недвижимость за миллионы и огромные счета заграницой,а они говорят,что тоже не убедительно доказано и все честно заработано.Вы тогда ничем от них не отличаетесь.
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це все озброєння є політичним рішенням, для придушення політичного! кацапів?!
взагалі, як би не було розпила грошей, то більшість можна було би зробити в Україні!!! Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул - Цензор.НЕТ 7773
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Действительно,в конце лета 2014 года когда из Дамбассе внезапно вдруг исчезли Гиркин,Бородай и прочая шушера,стало понятно что в Украину что то привезли такое,что Крысы сбежали в сентябре 2014 года...
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просто Українська Армія тоді робила те , що і повинна була робити - звільняла свою землю , от сєпари і тікали ...
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"Кремль в бешенстве": Вчера в 21.00 в РФ произошло небывалое происшествие. Вчера в 21.00 по московскому времени в РФ произошло чрезвычайное происшествие, радиостанция "УВБ-76″, которая считается самой секретной в России была взломана. В эфире радиостанции стала звучать в течении нескольких минут фраза " Слава Украине" а потом фразы на подобие "москальская свинья" и другие. Необходимо отметить что данная радиостанция с далекого 1976 года передавала секретные данные для спец служб СССР а потом и России. Так американские спецслужбы уличали данную радиостанцию в передаче координат подводных лодок НАТО и другой информации на протяжении всех этих лет.
https://www.youtube.com/watch?v=tWw9WhLsLkc
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хоть бы свой фейк оформил получше... баба какая то пургу несет на фоне вышки.... Мы все сразу поверили))
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вам не положено...вам положено хуйлу верить Американську летальну зброю вже поставляли в Україну, - директор Спецтехноекспорту Барбул - Цензор.НЕТ 1274.для улучшения скрепности.
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вам бы поумнеть)) Тогда может и будете более разборчивы среди многочисленных фейков. Да еще и сделанных настолько топорно.... Хотя о чем я... Вас и самих уже неоднократно в этом обвиняли тут, так что гуляйте дальше)
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Похоже, как будто инопланетяне с инопланеты кричали "Слава Украине!"
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я об этом и говорю)) наложили в видео звук поверх шума и сочинили трогательный фейк про героических хакеров))) Но домработницы, пенсионеры и школьники возможно и поверили)))
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А уж бред про "взлом" станции это вообще верх идиотизма))) Любой радиолюбитель может собрать или купить передатчик и настроиться на нужную частоту. И хоть анекдоты там рассказывать круглосуточно, пока его не запеленгуют. Так что сказка забавная, но явно дураком выдумана...
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Ось ключова фраза: "первая партия в 100 единиц PSRL-1 сейчас используется Нацгвардией".
Снайперки амерівські теж підуть в полк президентської охорони, шпигуна баригу від народу захищати.
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кто их в жизнь воплощать будет все за кордон ударились на зароботки .
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Как насчет освоить простейшую технологию коррупционного суда? Все документы уже есть даже разжевали и в рот положили. Да и россиянам такая технолология не нужна это уж точно.
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а ее кто то в одессе обьявлял?и где в одессе майдан?
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Купили усовершенствованные РПГ- 7 . Зачем ??? Сами ничего делать не можем??
Можем только воровать ??
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Дешевле купить сейчас чем дороже создать потом.
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Бензин в бензопилу заливать не пробывал?
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Как советник Петруся отзывается о добровольцах

Американську летальну зброю вже поставляли в Україну, - директор Спецтехноекспорту Барбул - Цензор.НЕТ 2672
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то ось за що йому , вчора , під час "кави на Майдані" ледь рило не начистили - добре що встиг втекти ...
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Правильно було що пздліну бюрікову "всипали" - хоча краще було б насадити на гілляку "Йолки" щоб більше некіздів всяку маячню.
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а шо не так?чего тебя корежит?действительно,военные не ушли...
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ты известный порохобот, и твое мнение говна не стоит
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Глава стратегических войск РАБссии Сергей Караваев сегодня доложил Плешивому Педофилу :
наши 15 Межконтинентальных ракет,одной из которых хватит на 3 штата,правда низкая точность этих ракет компенсируется мощностью зарядов...,конец цитаты...)))
КацаКрысы,ваше гоффно не долетит до США также,что недавний полет с Косдрома Восточный...Уроды пля.... Американську летальну зброю вже поставляли в Україну, - директор Спецтехноекспорту Барбул - Цензор.НЕТ 1912
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Видимо, что на американскую помощь куплено американское оружие, американского производителя. Зрада, однако..
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Не має значення, головне - щоб кацапи дохли.
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наверное опять нацгвардию вооружат ..
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Все в новые петровцы и поедет для нацгвардии
Как и до сегодня ехало.
Оплоты тоже в петровцы.

А на фронт барреты покупают волонтеры.

Но самое главное, что на фронте народ молчит -
отстреливается из автоматов 1957 года выпуска и молчит.

На весь фронт Вовы Парасюка не хватит,
чтобы заехать г камандующнему парошенко по морде во время очередной раздачи
бамажек-грамот.

Менталитет такой у укр солдат-

в тылу их родичи терпят издевательства с 9 до 18 на канхветных фабриках,

а сами солдаты терпят в окопах.
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За Лисичанском замес наверное, второй или третий вертолет прошел раненых вывозят ,если конечно не началство приезжали. Завтра узнаем из сводок.
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Американский дедушка мороз джевелины нам принес
Американську летальну зброю вже поставляли в Україну, - директор Спецтехноекспорту Барбул - Цензор.НЕТ 3376
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Заголовок статьи : Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО
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А заголовок этой картинки США обьявили новые санкции Москвостану.
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Опять заголовок на Дамбасе писали. Там от РПГ только калибр оставили.
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ДВА !!! Выпуска 60 минут на Раша-1 были посвящены джевелинам...Испугом русни доволен Американську летальну зброю вже поставляли в Україну, - директор Спецтехноекспорту Барбул - Цензор.НЕТ 4919
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А этот Барбул уже не должен сидеть в тюрьме за махинации с ремкомплектами к самолетам? Пашинский крышует?
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, , вопрос вообще-то секретный , , кричать-дразнить на весь мир об леталке не стоит , , хуйла врядле испугаем , а , только лишние разговоры-терки ,,, , , раз идет война , ящитаю , то оружие и всю прочую аммуницию амеры просто обязаны нам давать , , чем больше , по количеству и ассортименту , тем лучше , , , как бы плата за невмешательство и будапештский меморандум ,,,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАмериканское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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