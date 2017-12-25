 Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Барбула "Радіо Свобода".
По словам директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт", PSRL-1 в Украину поставляет американская компания AirTronic USA. Это модернизированный аналог советского РПГ-7. По информации военных экспертов, первая партия в 100 единиц PSRL-1 сейчас используется Нацгвардией.
Руководитель компании Ричард Вендивер в интервью "Голосу Америки" заявил, что PSRL-1 лучше прототипа по техническим параметрам. Например, дальность эффективной стрельбы возросла с 300 до 800 метров. "Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов", - отметил Вендивер.
Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.
Спроси у источника.
Детский сад или давно на пенсии...
Попробуй что-нибудь узнать о задачах Нацгвардии.
взагалі, як би не було розпила грошей, то більшість можна було би зробити в Україні!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tWw9WhLsLkc
Снайперки амерівські теж підуть в полк президентської охорони, шпигуна баригу від народу захищати.
Можем только воровать ??
наши 15 Межконтинентальных ракет,одной из которых хватит на 3 штата,правда низкая точность этих ракет компенсируется мощностью зарядов...,конец цитаты...)))
КацаКрысы,ваше гоффно не долетит до США также,что недавний полет с Косдрома Восточный...Уроды пля....
Как и до сегодня ехало.
Оплоты тоже в петровцы.
А на фронт барреты покупают волонтеры.
Но самое главное, что на фронте народ молчит -
отстреливается из автоматов 1957 года выпуска и молчит.
На весь фронт Вовы Парасюка не хватит,
чтобы заехать г камандующнему парошенко по морде во время очередной раздачи
бамажек-грамот.
Менталитет такой у укр солдат-
в тылу их родичи терпят издевательства с 9 до 18 на канхветных фабриках,
а сами солдаты терпят в окопах.