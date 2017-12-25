 Американское летальное оружие уже поставляли в Украину, - директор Спецтехноэкспорта Барбул. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ, ссылаясь на интервью Барбула "Радіо Свобода".

По словам директора госпредприятия "Спецтехноэкспорт", PSRL-1 в Украину поставляет американская компания AirTronic USA. Это модернизированный аналог советского РПГ-7. По информации военных экспертов, первая партия в 100 единиц PSRL-1 сейчас используется Нацгвардией.

Руководитель компании Ричард Вендивер в интервью "Голосу Америки" заявил, что PSRL-1 лучше прототипа по техническим параметрам. Например, дальность эффективной стрельбы возросла с 300 до 800 метров. "Оптическую систему мы создали свою: она значительно проще, чем в РПГ-7, и работает со всеми видами снарядов", - отметил Вендивер.

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Напомним, американский телеканал ABC News со ссылкой на источники в Госдепе сообщил, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Позже в Госдепе США подтвердили поставки оборонительного вооружения Украине.