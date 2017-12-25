 Найдены компромиссные позиции, - Ирина Геращенко об отказе десятков боевиков возвращаться в ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ после совещания в АП.

"В последнюю минуту несколько десятков людей, которые находятся в списке тех, кто может быть освобожден, согласно украинскому законодательству, для освобождения наших заложников, или категорически отказались переезжать на временно оккупированные территории или у них уже закончился срок содержания под стражей в настоящее время. Это была та дискуссия, когда вторая сторона требовала, чтобы всех привезли на линию столкновения, другие технические детали", - отметила Геращенко.

Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ выразила надежду на то, что "в этих дискуссиях поставлена точка и найдены компромиссные позиции, и никакие технические детали не помешают освобождению".

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25 декабря стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.