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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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 Найдены компромиссные позиции, - Ирина Геращенко об отказе десятков боевиков возвращаться в ОРДЛО

Ирина Геращенко, комментируя факт отказа десятков боевиков, представленных к обмену пленными, возвращаться в ОРДЛО, заявила о том, что технические детали не должны помешать процессу обмена заложниками на Донбассе 27 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ после совещания в АП.

"В последнюю минуту несколько десятков людей, которые находятся в списке тех, кто может быть освобожден, согласно украинскому законодательству, для освобождения наших заложников, или категорически отказались переезжать на временно оккупированные территории или у них уже закончился срок содержания под стражей в настоящее время. Это была та дискуссия, когда  вторая сторона требовала, чтобы всех привезли на линию столкновения, другие технические детали", - отметила Геращенко.

Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ выразила надежду на то, что "в этих дискуссиях поставлена точка и найдены компромиссные позиции, и никакие технические детали не помешают освобождению".

Также читайте: "Украина борется за то, кто из заложников попадет в список из 74 человек на обмен", - Ирина Геращенко. ВИДЕО

25 декабря стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3041384
 
 
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1. Исходя из перспективы "всех на всех". Хотя с обеих сторон это далеко не все, но пропорция примерно такая.
2. Мы ценим своих людей намного больше, чем "другая сторона". Аналогия: Израиль отдает арабам за одного солдата десятки, а иногда и сотни ихних.
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imho,
Израиль не одного своего пленного за 1000, а ВСЕХ своих пленных на 1000 меняет, хоть это и один. И это имеет смысл.
А систематически оставлять в лапах русни часть украинцев для вечного пиара на обмене - это как-то нехорошо, даже учитывая, что противник - уженелюди русни.
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Вы хотите всех коцапов поменять на одного украинца и с гордостью сказать как дорого мы ценим наших ребят?
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Израиль обменял 1000 палестинцев на одного солдата и никто не кричал - зрада.
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А эти палестинцы на танках по израилю ездили или камнями кидались?
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тебе бы посидеть на подвале, посмотрел бы, что запоешь.
легко из Британии пишется или откуда ты там пишешь?
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а что, президент Израиля со свитой тоже на этом освобождении под выборы пиарились? Вот абиззяны из сектора Газа уж точно во всю пабедастили, поди. Знайдені компромісні позиції, - Ірина Геращенко про відмову десятків бойовиків повертатися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2616
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мальчик (девочка), ты попутал(а), выборы путена на рашке скоро.
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так думаете, что это под пуйловый пиар поменяли ДНРовских бандитов на людей? Думаете, русня в своем ежедневном дроче на икону Пу тьЫна на зомбоящике, на это обратила внимание? А вот Петруша - ему надо рейтинг поднимать, а если и не поднимать, то у политической альтернативы порошенковщине - опускать. А обмен пленных, хоть 10 хоть 100 под Новый Год - это верное Очко,
ради которого можно сотню украинцев оставить посидеть в подвалах до следующей оказии поднять рейтинг Президента под очередной Новый Год.
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Тем более не украинцу. Непонятно вообще какое ему до нас дело.
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Значит надо стараться понять. Для чего потрэбна понималка, а не клеветалка. Желаю впредь Вам преуспевать в понимании.
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какой там Британии,из отдельно взятой недостраны этот мордовецванька строчит...
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ай как нехорошо на меня говорите. хорошо бы повдумчивей быть, а то плевалка е, а думалки не.
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Израиль не одного своего пленного за 1000, а ВСЕХ своих пленных на 1000 меняет, хоть это и один. И это имеет смысл. А систематически оставлять в лапах русни часть украинцев для вечного пиара на обмене - это как-то нехорошо, даже учитывая, что противник - уженелюди русни.
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Это наверно те самые кацапы из Правого сектора.
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Это понятно! кому охота переезжать с одной тюрьмы в другую, где еще и срок прибавят!
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два сапога...

По мордам видно - из одного инкубатора, что мокшанец, что лохловод.
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Думаю,что процентов 60 из освобожденных днревцами будут не военные,а местные мелкие чинуши ,судьи и тд.им бы лишь количество, а нашим перемога от Медвичука.
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Так же как и бывшая член Батькивщины - Гадя поменяла двух любовниц сепаров.
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По вашей логике - в ОРДЛО тоже сепаров сажают? Знайдені компромісні позиції, - Ірина Геращенко про відмову десятків бойовиків повертатися в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 4744
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Логики в потугах нагадить политическим альтернативам теперешней Порошенковщины иной как лицемерия нет и не может быть.
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Можешь более не писать. Этим постом доказал, что ты лжив.
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Вас уже не раз за руку хватал, так что крики "держи вора" уже не спасут. А выход один - исправляться, а не в лживом лицемерии упражняться.
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Логика такая, что Гадя это сделала. И эту историю многие помнят.
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Эту историю помнят, но не помнят кого освободил Парасюк и другие 400 депутатов Рады!
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А я что за Парасюка? Никого они не освободили, но ведь не протестуют против Медведчука и в этом их суть.
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Бывшая голодальщица, обмененная Порошенко на 2ух профи-ГРУшников, которая?
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Она, при этом включенная в первые номера Батькивщины. Но мне уже не интересно вам писать Пока.
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Перед очередным адиос, расставим фигуры на доске по местам: Батькивщина поставила 2м номером попавшего в плен украинского военнослужащего - ради помощи ему. Порошенко же обменял распиаренную непропорционально заслугам и уму начинающую политавантюристку, от содержания которой Путину не шло уже никаких дивидентов, на двух профи ГРУшников - ради пиара на распиаренной "героине".
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Так это круто. Украинцы значит вдвое дороже чем бесполезные коцапы.
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да на куй, отказываеться не отказываеться!!!! на фига сепары нам нужны (хоть и желающине остаться -"типа раскаивающиеся"). всех собрать в кучу вывести и отдать лугандонам!!!! наших пацанов выручать надо! а остальное все, в т.ч. и "человеческие чувства к предателям" к е..ной матери! вы их еще в попу поцелуйте сепаров сраных.....
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принцип "всех на всех" и "мы отдадим только тех,если это не противоречит нашему законодательству " несовместимы. Поэтому возврат заложников зависит исключительно он воли Киева. Значит некоторые пленные будут сидеть и дальше.
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