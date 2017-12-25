 Найдены компромиссные позиции, - Ирина Геращенко об отказе десятков боевиков возвращаться в ОРДЛО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ после совещания в АП.
"В последнюю минуту несколько десятков людей, которые находятся в списке тех, кто может быть освобожден, согласно украинскому законодательству, для освобождения наших заложников, или категорически отказались переезжать на временно оккупированные территории или у них уже закончился срок содержания под стражей в настоящее время. Это была та дискуссия, когда вторая сторона требовала, чтобы всех привезли на линию столкновения, другие технические детали", - отметила Геращенко.
Также представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ выразила надежду на то, что "в этих дискуссиях поставлена точка и найдены компромиссные позиции, и никакие технические детали не помешают освобождению".
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25 декабря стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
2. Мы ценим своих людей намного больше, чем "другая сторона". Аналогия: Израиль отдает арабам за одного солдата десятки, а иногда и сотни ихних.
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Израиль не одного своего пленного за 1000, а ВСЕХ своих пленных на 1000 меняет, хоть это и один. И это имеет смысл.
А систематически оставлять в лапах русни часть украинцев для вечного пиара на обмене - это как-то нехорошо, даже учитывая, что противник - уженелюди русни.
легко из Британии пишется или откуда ты там пишешь?
ради которого можно сотню украинцев оставить посидеть в подвалах до следующей оказии поднять рейтинг Президента под очередной Новый Год.
По мордам видно - из одного инкубатора, что мокшанец, что лохловод.