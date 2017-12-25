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 Российские наемники срывают перемирие - под Павлополем наши позиции обстреляны из минометов калибром 120 мм, - штаб АТО

Российско-оккупационные войска цинично срывают договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы.

Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня".

Также читайте: День 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3041381
 
 
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если они цинично, то и я-Сепарюги-суки,
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Ну откуда я знал, что так будет? Я, простой диванный солдат Российские наемники срывают перемирие - под Павлополем наши позиции обстреляны из минометов калибром 120 мм, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6734
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"Слабость провоцирует агрессора. Сила - его сдерживает и принуждает к миру", - когда ты не отвечаешь адекватно и не признаешь войну войной то не стоит и ожидать и перемирия и мира.
без ответка только провоцирует агрессора.
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А раньше писали, что не стреляют...Недолго продолжалось перемирие.
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Да ладно подумаешь обстреляли....зато мы хорошо в тылах тренируемся...И каждый день что то испытываем и в какие то Турчинские условные цели попадаем...а орки свое дело знают...Печально все это.... Російські найманці зривають перемир'я - поблизу Павлополя наші позиції обстріляні з мінометів калібром 120 мм, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 8649
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские наемники срывают перемирие - под Павлополем наши позиции обстреляны из минометов калибром 120 мм, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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