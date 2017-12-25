 Российские наемники срывают перемирие - под Павлополем наши позиции обстреляны из минометов калибром 120 мм, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В сообщении отмечается: "Сегодня около 19.00 боевики грубо нарушили минские договоренности, применив по оборонным укреплениям сил АТО в районе Павлополя 120-мм минометы.

Пять мин в сторону украинских позиций оккупанты выпустили из временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

Такие вероломные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать режим прекращения огня".

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