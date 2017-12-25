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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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Все про:Геращенко Ирина (981) заложник (1143) обмен (542) плен (1609) Донбасс (14854)

 Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко

Количество украинцев, которые незаконно удерживаются боевиками террористических "ЛНР" и "ДНР", продолжает расти.

Об этом журналистам сообщила первый-вице-спикер ВР Ирина Геращенко по итогам совещания у президента Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

По ее словам, присутствующий на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина готова к обмену "306 на 74" 27 декабря, работаем над последними деталями, - Ирина Геращенко

"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают что они удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек, из них тех у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря", - пояснила Геращенко.

Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к собственными семьям.

Также читайте: "Украина борется за то, кто из заложников попадет в список из 74 человек на обмен", - Ирина Геращенко. ВИДЕО

Сегодня стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3041380
 
 
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хоть бы не насовали вместо 74 реальных украинца всякой сепарской мрази, как обычно происходит
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Ира , давай мы тебя поменяем на всех остальных ?? Нахрен ты здесь нужна такая " умная и красивая " если не можешь поменять ВСЕХ на ВСЕХ !?!?!? Найди себе посильную работу и не е...би мозги народу ..................
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А поєтому ЦЕНЗОР должен закрьіть все обсуждения по вопросу обмена.
Неужели непонятно?
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Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к собственными семьям.

Это очень важно. Без него не оказали бы и не доставили. Спасибо, дорогой.
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а без твоего участия он бы и не знал, что ему делать. Спасибо, дорогой.
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слушайте, то что Порошенко интересуется нашими пленными это и отличает его от ботоксного обмылка. Этих парней должны встретить и на руках носить за долгую дорогу домой.
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Если бы он действительно переживал за тех, кто воюет, то люди, ответственные за Илловайск и Дебальцево сидели бы в тюрьме. А те, кто сейчас воюют получали бы столько, сколько он обещал, а потом как-то подзабыл. Наверное, за более важными делами. Он за них переживает точно также, как за теми, кто на Майдане погиб. Кроме пламенного бла-бла-бла - ноль. Это дешёвый пиар.
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Хоть Порошенко и диктатор, но хуйло он ещё посадить в тюрьму за Иловайск и Дебальцево не может. Может кто-то другой за сбитый Боинг посадит.
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До ввп Петру Алексеевичу пока не дотянуться, но местных недополководцев, виновных в преступной халатности (это мой взгляд, виновность должен установить суд), надо было отдать под трибунал.
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А зачем ждать какой то военный суд? Есть трибунал!
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Мордовецванька,твой пук был очень *важен*для нас,поэтому для улучшения качества обслуживания в будущем,этот разговор будет записан ...
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Откуда берётся столько заложников,странно что их число увеличивается,
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так надело какое-то чмо неумытое на себя корону мессии и попёрло с корочкой журналиста кобеляцкой районной газеты достучаться до сердца захерченко

или квартира чья-то в центре Донецка кому-то приглянулась и вот он уже на подвале за "проукраинскую" деятельность
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этот обмен доброе дело.. однако имея дело с террористами и соглашаясь на их условия, государство даёт им в руки рычаг шантажа.. Как только обменяют 74 заложника.. сепары "наберут" новых.. похитят, арестуют.. неважно. К сожалению..
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в канун анонсированного обмена - такие заявления..намек что всепропало????
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Эти 306 орков направятся сразу же на передовую убивать украинцев. Получится как с сербскими снайперами - пораженко их отпустил, и они тут как тут - опять убивают патриотов. Предательство и измена.
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Ирочка, они так весь Донбасс переловят, а мы будем под это отдавать боевиков?
Из 74 нынешнего обмена реальных военных 12, остальные - гражданские.
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Іруся, твого помповика-мертведчука, одного, можна поміняти на всіх наших полонених.
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"Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.Источник: https://censor.net.ua/n3041380"
это как?
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Дед ,который принес мед на блокпост жаловался,всех забрали с ривненской колонии для обмена в Харьков и Мариуполь,там суды их ,что бы не противоречить законодательству амнистируют,оправдают и на денере,а пердуна не включили в списки,хочет свести счеты с жизнью
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"По ее словам, присутствующий на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170.Источник:https://censor.net.ua/n3041380"
це що хуйло бере в заручники українців, а ... розказує про це?! Кількість українських заручників у донецьких терористів зросла, зараз у полоні перебувають вже 170 осіб, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9721
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Кто-нибудь может объяснить почему обмен происходит по такой неравной схеме -304 их на 74 наших?
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так Хуйло , через свого кума , Порошенку наказав ...
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Бо такі вимоги. Ми маємо рятувати своїх за будь-яку ціну. Ізраїлітяни, наприклад, не торгуюся, життя військового для них найвища цінність, міняють, як їм запропонують.
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брехать то так явно в разрез с соевыми не надо - согласно безальтернативноминским - обмен - всех на всех.
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Так нам все і розповіли...
До речі, вашій юлі, якщо не дай Господь, вона очолить країну, теж доведеться виконувати мінські, бо так диктує США і Європа, партнери наші...
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партнеры ваши в Вене экстрадиции ожидают.
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палиться так не надо, тут любому, кто больше месяца провел на Цензоре, известно, что перевод стрелок на московского агента - явное рыго-шоколадное паливо Кількість українських заручників у донецьких терористів зросла, зараз у полоні перебувають вже 170 осіб, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5022
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А я тут віднедавна ))
пс. ви перші почали стріли переводити.
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про що вона белькоче ? Да в ОРДЛО майже 3 млн потенційний заручників - і що тепер робити ? Кількість українських заручників у донецьких терористів зросла, зараз у полоні перебувають вже 170 осіб, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5873
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на тебе ... хоча - маю сумнів , що Саса навіть лугандонівцям потрібен ..))
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ты к логопеду сходи - ато ты генпрокурора напоминаешь...
да и мне важно знать твоё мнение - откуда ты знаешь кто нужен, может ты сам лугандо...?
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він ніколи нічого не пропонує...
лише обговорює.
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а может это работа такая - я тогда бы не стал его осуждать...)))
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Мені можна, я ж дЄвушка )))
А ти мене не копіюй.
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Дурная примета наперед говорить, лучше бы помолчали, вот когда все произойдет, тогда бы и пиарились.
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Оккупированный Севастополь стал чище ещё на одну тварь Дмитрий Викторович Грозь, 1973 года рождения. Приехал воевать на Донбасс. Ликвидирован 23 декабря 2017.
Кількість українських заручників у донецьких терористів зросла, зараз у полоні перебувають вже 170 осіб, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 960
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Любитель хрюского мирка убийца и подонок - в ад ,собака
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Ну и кто тут кричал, что 306 на 74 это всех на всех?
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От цікаво, як живеться такій пройді мертвечуковській. Мабуть комфортно. Нічого не сниться?
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не, с распродаж в нью-йорке вернулась, все - тип-топ
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та ви що?!!! який шопінг??? коли торгівля полоненними.. Про яку всі повинні мовчати, а то хуйло пачує.
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эта сучка пока вела переговоры по формуле "всех на всех" из района нью-йоркских распродаж, у нас каким-то "волшебным образом", количество наших пленных увеличилось больше, чем вдвое и почему то, на них не действует формула "всех на всех".
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Що я особисто думаю про геращенку. Є тварини, є плазуни, є павуки, є мурахи, є жуки, є клопи. І є нижча ланка еволюції - геращенка. Жополизний кліщ. До речі їх там два.
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Виключити енергоносії і подачу води - завтра всіх віддадуть. Це вам такий сікрєт.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоличество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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