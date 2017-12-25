 Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко

Об этом журналистам сообщила первый-вице-спикер ВР Ирина Геращенко по итогам совещания у президента Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".

По ее словам, присутствующий на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170.

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"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают что они удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек, из них тех у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря", - пояснила Геращенко.

Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к собственными семьям.

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Сегодня стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.

Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.