 Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко

Об этом журналистам сообщила первый-вице-спикер ВР Ирина Геращенко по итогам совещания у президента Украины, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "112 Украина".
По ее словам, присутствующий на встрече руководитель СБУ Василий Грицак озвучил новую неутешительную цифру: на сегодняшний день число украинцев, незаконно задержанных боевиками, составляет 170.
"Это те граждане, чьи родственники или побратимы обратились в СБУ. Но не всех граждан представители ОРДЛО подтверждают что они удерживают. На сегодня они подтверждают только 97 человек, из них тех у кого установлено местонахождение, 74 гражданина, будут освобождены 27 декабря", - пояснила Геращенко.
Также, по ее словам, президент поручил обеспечить освобожденных украинцев медицинской помощью, а также оперативно доставить их к собственными семьям.
Сегодня стало известно, что обмен заложниками по формуле "306 на 74" состоится в среду, 27 декабря. Его время и место не сообщают из соображений безопасности.
Предполагается, что Украина передаст боевикам тех лиц, освобождение которых не противоречит законодательству.
Неужели непонятно?
Это очень важно. Без него не оказали бы и не доставили. Спасибо, дорогой.
или квартира чья-то в центре Донецка кому-то приглянулась и вот он уже на подвале за "проукраинскую" деятельность
Из 74 нынешнего обмена реальных военных 12, остальные - гражданские.
это как?
це що хуйло бере в заручники українців, а ... розказує про це?!
До речі, вашій юлі, якщо не дай Господь, вона очолить країну, теж доведеться виконувати мінські, бо так диктує США і Європа, партнери наші...
пс. ви перші почали стріли переводити.
да и мне важно знать твоё мнение - откуда ты знаешь кто нужен, может ты сам лугандо...?
лише обговорює.
А ти мене не копіюй.