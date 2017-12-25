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 Военные вручили грамоту епископу УПЦ Тихону за вклад в восстановление техники  

Епископ Ивано-Франковский и Коломойский награжден "за патриотизм, активную гражданскую позицию и значительный вклад в восстановление военной техники батальона связи и радиотехнического обеспечения".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Православне Прикарпаття".

“Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации благодарит Ивано-Франковскую епархию Украинской Православной Церкви за постоянную духовную поддержку и предоставленную материальную помощь", - отмечают на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ.

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Военные получили аккумуляторы, автомобильные запчасти и “другое техническое имущество”.

Как написано в грамоте, епископ Ивано-Франковский и Коломойский, владыка Тихон награжден "за патриотизм, активную гражданскую позицию и значительный вклад в восстановление военной техники батальона связи и радиотехнического обеспечения".

Военные вручили грамоту епископу УПЦ Тихону за вклад в восстановление техники   01

Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации выразило благодарность и наградило  грамотой за постоянную духовную поддержку и оказанную материальную помощь. Благодаря личной поддержке епископа Тихона были закуплены и переданы военным аккумуляторы, дефицитные автомобильные запчасти и другое техническое имущество.

Источник: https://censor.net.ua/n3041379
 
 
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От давайте ні в якому разі не вподоблятись попам. Оце що за брєд?
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Кожен сам йде своїм шляхом. І ужраті попи на іномарках тут не потрібні.
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так может шпыгун, ведь написанно что помог армие.
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Не виключено.
Але з іншої сторони він може виявитись просто доброю людиною.
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а Церковь вообще может, ну разрешается ей по законам божим? или как там уставу, участвовать в любой войне, вооружённых конфликтах кроме как в качестве Красного Креста?
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а если бы ты читал Новый Завет,то знал бы :
Ин.15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

а посему те,кто защищает Родину свою, от москальной орды-делают Богоугодное дело!
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так я чего и спрашиваю что я в религии не разбираюсь, просто что так вроде если как в общем, то по идее они должны быть вообще за мир и всё такое
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копия параши. жрецы брызжут жижой. параше это не помогает. ракеты валятся как подрубленые. украинское мракобесие лучше?
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Какой Патриархат？
Умышленно не пишут в новости？
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Не Коломойский, а Коломыйский. Город Коломыя, а не Коломоя.
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Та йому обломно було бути коломийським, тому він і поміняв и на о. І стало звучати дико й абсурдно.
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А ті, що з бюджету планувалося виділити, спиздив шпигун барига.
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В грамоте написано правильно, а патриархат Киевский?
Многая лета и низкий поклон Владыке Тихону.
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не коломойский лохи, а коломыйский...от слова Коломыя....
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Так виглядає, що скоро у нас взагалі буде КоломОйський Па(рханат)тріархат... навіть у Коломиї...
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Московский патриархат и это на западе страны,там где не должно и следа быть от московщины.
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