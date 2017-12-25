 Военные вручили грамоту епископу УПЦ Тихону за вклад в восстановление техники  

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Православне Прикарпаття".
“Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации благодарит Ивано-Франковскую епархию Украинской Православной Церкви за постоянную духовную поддержку и предоставленную материальную помощь", - отмечают на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ.
Военные получили аккумуляторы, автомобильные запчасти и “другое техническое имущество”.
Как написано в грамоте, епископ Ивано-Франковский и Коломойский, владыка Тихон награжден "за патриотизм, активную гражданскую позицию и значительный вклад в восстановление военной техники батальона связи и радиотехнического обеспечения".
Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации выразило благодарность и наградило грамотой за постоянную духовную поддержку и оказанную материальную помощь. Благодаря личной поддержке епископа Тихона были закуплены и переданы военным аккумуляторы, дефицитные автомобильные запчасти и другое техническое имущество.
Але з іншої сторони він може виявитись просто доброю людиною.
Ин.15:13. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
а посему те,кто защищает Родину свою, от москальной орды-делают Богоугодное дело!
Умышленно не пишут в новости？
Многая лета и низкий поклон Владыке Тихону.