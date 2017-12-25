 Военные вручили грамоту епископу УПЦ Тихону за вклад в восстановление техники  

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Православне Прикарпаття".

“Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации благодарит Ивано-Франковскую епархию Украинской Православной Церкви за постоянную духовную поддержку и предоставленную материальную помощь", - отмечают на сайте Ивано-Франковской епархии УПЦ.

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Военные получили аккумуляторы, автомобильные запчасти и “другое техническое имущество”.

Как написано в грамоте, епископ Ивано-Франковский и Коломойский, владыка Тихон награжден "за патриотизм, активную гражданскую позицию и значительный вклад в восстановление военной техники батальона связи и радиотехнического обеспечения".

Командование батальона связи и радиотехнического обеспечения 114 бригады тактической авиации выразило благодарность и наградило грамотой за постоянную духовную поддержку и оказанную материальную помощь. Благодаря личной поддержке епископа Тихона были закуплены и переданы военным аккумуляторы, дефицитные автомобильные запчасти и другое техническое имущество.