 За минувшие сутки на дорогах Киевщины в ДТП погибло пять человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Отмечено, что в ходе профилактической работы на дорогах полицейские составили более 130 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление в нетрезвом состоянии.
"Не обошлось без трагических случаев - на дорогах области погибли пять человек в возрасте от 15 до 60 лет. Преимущественно приключения случались в темное время суток - период ограниченной видимости", - говорится в сообщении.
В частности, как рассказали в полиции, в Обуховском районе без признаков жизни вблизи дороги обнаружили 15-летнего подростка. По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП.
Сейчас полиция предпринимает все возможные меры по установлению личности и розыску водителя, который скрылся с места происшествия.
В свою очередь в Броварском районе в ДТП пострадали двое - автомобиль насмерть сбил мужчину, который вел по обочине дороги инвалидную коляску, а 78-летнюю женщину, находившуюся в коляске, реанимируют врачи.
"В Белоцерковском и Сквирскому районах столичного региона погибли двое пешеходов. Мужчины переходили проезжую часть в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений оба умерли сразу", - рассказали в ведомстве.
Там также добавили, что еще одна трагедия произошла на трассе Киев-Харьков вблизи Березани - под колеса попал 52-летний водитель бензовоза. В момент, когда киевлянка на своем автомобиле не справилась с управлением, погибший ремонтировал грузовик и находился на полосе разгона. По всем фактам полиция открыла уголовные производства, проводятся досудебные расследования.
ви вірите? я - ні. По таким полосам кияни обганяють зправа машини, які йдуть по основним полосам. Кияни, виїзджаючи за місто на навколишні дороги - просто реально дуріють.
пешеходы!
в темное время суток повязывайте-одевайте-пристегивайте светоотражающие ленты, фонарики или жилеты!
ну нет у водителя прибора ночного видения - они вас не видят темноте и тем более в дождь!!!
идите ВСЕГДА!!! на встречу едущему транспорту - у вас будут секунды среагировать на "слепого" водителя, а если вы идете в одном направлении - этих секунд не будет никогда...
если вы что-то толкаете-котите - обозначьте это "что-то" летами- огнями-фонарями - светитесь как новогодняя елка - это спасет и вам жизнь и водителю...
жаль мальчика, сбитого... может его можно было еще спасти...
а авто це, як сказано в ПДР, є засобом підвищеної небезпеки!
Фоточки закончились, или ещё будешь постить?