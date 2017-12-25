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 За минувшие сутки на дорогах Киевщины в ДТП погибло пять человек, - Нацполиция

В Киевской области за минувшие сутки на дорогах погибли пять человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечено, что в ходе профилактической работы на дорогах полицейские составили более 130 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление в нетрезвом состоянии.

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"Не обошлось без трагических случаев - на дорогах области погибли пять человек в возрасте от 15 до 60 лет. Преимущественно приключения случались в темное время суток - период ограниченной видимости", - говорится в сообщении.

В частности, как рассказали в полиции, в Обуховском районе без признаков жизни вблизи дороги обнаружили 15-летнего подростка. По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП.

Сейчас полиция предпринимает все возможные меры по установлению личности и розыску водителя, который скрылся с места происшествия.

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В свою очередь в Броварском районе в ДТП пострадали двое - автомобиль насмерть сбил мужчину, который вел по обочине дороги инвалидную коляску, а 78-летнюю женщину, находившуюся в коляске, реанимируют врачи.

"В Белоцерковском и Сквирскому районах столичного региона погибли двое пешеходов. Мужчины переходили проезжую часть в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений оба умерли сразу", - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что еще одна трагедия произошла на трассе Киев-Харьков вблизи Березани - под колеса попал 52-летний водитель бензовоза. В момент, когда киевлянка на своем автомобиле не справилась с управлением, погибший ремонтировал грузовик и находился на полосе разгона. По всем фактам полиция открыла уголовные производства, проводятся досудебные расследования.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041378
 
 
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момент, когда киевлянка на своем автомобиле не справилась с управлением, погибший ремонтировал грузовик и находился на полосе разгона.Источник: https://censor.net.ua/n3041378

ви вірите? я - ні. По таким полосам кияни обганяють зправа машини, які йдуть по основним полосам. Кияни, виїзджаючи за місто на навколишні дороги - просто реально дуріють.
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война отдыхает по сравнению с дорожными жертвами
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В 2014 ты отстреливаешь паганых укров, а в 2017 Главнокомандующий этих же укров дает тебе награду. Голубан. Порохоботы
За минувшие сутки на дорогах Киевщины в ДТП погибло пять человек, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1948
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ужас!
пешеходы!
в темное время суток повязывайте-одевайте-пристегивайте светоотражающие ленты, фонарики или жилеты!
ну нет у водителя прибора ночного видения - они вас не видят темноте и тем более в дождь!!!
идите ВСЕГДА!!! на встречу едущему транспорту - у вас будут секунды среагировать на "слепого" водителя, а если вы идете в одном направлении - этих секунд не будет никогда...
если вы что-то толкаете-котите - обозначьте это "что-то" летами- огнями-фонарями - светитесь как новогодняя елка - это спасет и вам жизнь и водителю...
жаль мальчика, сбитого... может его можно было еще спасти...
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страшнейшая статистика, иногда хочетса кричать - куда спешите то!
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це погано, атже кожне життя це всесвіт, який зникає при смерті індивида! За минулу добу на дорогах Київщини в ДТП загинуло п'ять осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8086
а авто це, як сказано в ПДР, є засобом підвищеної небезпеки! За минулу добу на дорогах Київщини в ДТП загинуло п'ять осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 847
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Обычная статистика, чо всполошились? Уже лет 10 как ежедневно 10-25 трупов и до пол сотни искалеченных и до сотни пострадавших
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Но ты всё равно, несмотря на то, что так уже лет 10, сумел сюда прикрутить зраду.

Фоточки закончились, или ещё будешь постить?
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О колличестве зрадофоток, которые ты должен запостить? Нет. Особо не хочу. Так спросил.
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В Киевской области - страшно, ведь это только в одной области. Страшная статистика.
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Мальчишка совсем, 15 лет!!! Какая же сука оставила подростка умирать?! Тут на ЦН статья про пьянючую Одесскую лядь из горадминистрации. Украине необходимо летальное оружие, для начала против таких ублюдков
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа минувшие сутки на дорогах Киевщины в ДТП погибло пять человек, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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