 За минувшие сутки на дорогах Киевщины в ДТП погибло пять человек, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечено, что в ходе профилактической работы на дорогах полицейские составили более 130 административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и за управление в нетрезвом состоянии.

Также смотрите: Автобус и легковушка столкнулись на Львовщине: 8 человек пострадали. ФОТО

"Не обошлось без трагических случаев - на дорогах области погибли пять человек в возрасте от 15 до 60 лет. Преимущественно приключения случались в темное время суток - период ограниченной видимости", - говорится в сообщении.

В частности, как рассказали в полиции, в Обуховском районе без признаков жизни вблизи дороги обнаружили 15-летнего подростка. По словам специалистов, характер полученных травм говорит о том, что парень стал жертвой ДТП.

Сейчас полиция предпринимает все возможные меры по установлению личности и розыску водителя, который скрылся с места происшествия.

Также читайте: Более суток остаются в снежном плену около 100 грузовиков на границе Черкасской и Киевской области, - Аваков. ФОТО (обновлено)

В свою очередь в Броварском районе в ДТП пострадали двое - автомобиль насмерть сбил мужчину, который вел по обочине дороги инвалидную коляску, а 78-летнюю женщину, находившуюся в коляске, реанимируют врачи.

"В Белоцерковском и Сквирскому районах столичного региона погибли двое пешеходов. Мужчины переходили проезжую часть в неустановленном месте. От полученных телесных повреждений оба умерли сразу", - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что еще одна трагедия произошла на трассе Киев-Харьков вблизи Березани - под колеса попал 52-летний водитель бензовоза. В момент, когда киевлянка на своем автомобиле не справилась с управлением, погибший ремонтировал грузовик и находился на полосе разгона. По всем фактам полиция открыла уголовные производства, проводятся досудебные расследования.





Также смотрите: Пьяное ДТП в Киеве: из-за аварии перекрыта улица Старонаводницкая. ФОТОрепортаж