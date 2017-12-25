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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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Все про:опрос (1523) Центр Разумкова (67) реформы (2788)

 Большинство украинцев не поддерживают ни одну из реформ, проходивших в 2017 году, - опрос

Центр Разумкова исследовал отношение граждан Украины к реформам, предложенным Кабмином и Президентом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели",

Данные опроса Центра Разумкова показывают: большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году.

Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.

К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% - негативно, 6,9% - безразлично, 15,0% - затруднились ответить.

Также читайте: Кабмин планирует рассмотреть подзаконные акты для старта медреформы: ожидаем пока Порошенко подпишет закон, - Супрун

Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% - относились безразлично, 16,3% - затруднились ответить.

К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% - безразлично, 22,5% - затруднились ответить.

Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% - относились безразлично, 26,3% - затруднились ответить.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Более 60% украинцев считают борьбу с коррупцией в стране полностью провальной, - опрос

К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% - затруднились ответить.

Большинство украинцев не поддерживают ни одну из реформ, проходивших в 2017 году, - опрос 01

Опрос Центра Разумкова был проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключение оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Источник: https://censor.net.ua/n3041376
 
 
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а ещё наши люди в булочную на такси не ездят (с)
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Вот ваш реальный рейтинг, мародеры, а не тот, что намалевали продажные социолухи.
Можете дальше пыть каву на Майдане аж до изжоги.
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Почему-то многие думают, что реформы должны делать где-то на верху, а они только ждать и регулярно проверять карман - не добавилось там чего-то от проведенных кем-то реформ.А если не добавилось - орать -"реформы не проходят!"
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воно вже все зробило - з'їпалось на пуй подалі від цих рехформ. Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 3631
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 2283 Я "втік" когда ты ещё пешком под столом ходил и о таком слове - "реформа" даже не слышал.
А начал я из себя.
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Вертайся, покажи наглядний приклад, бо ми без тебе в ніпанятках.)
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Звичайно, якщо ти не кацап, як тут говорять.
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 5427 Время от времени возвращаюсь. Этим летом был.

Есть люди, которым и пример не нужен. А есть особи, каторые даже с наглядным примером так и останутся "в ніпанятках".
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Як шкода, що всі, хто можуть управляти країною, вже працюють перукарями і таксистами.)))
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Эт точно. И на Цензоре сидят, на отсутствие реформ жалуются.
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все реформы выеденного яйца не стоят.. пока коррупция заправляет всем .. Вот смогут справиться, в первую очередь в высших эшелонах власти, тогда они будут иметь сенс
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В частности, Порошенко вспомнил, что 24 декабря 2017 года исполняется 80 лет со дня рождения Вячеслава Чорновила, "одного из отцов-основателей независимой Украины". "Актуальная и поныне его программа действий по объединению всех государственных сил для общей победы и построения современной демократической Украины. Важно знать, анализировать и выполнять его наставления. "Нам нужны реформы, а не революции, - учил Чорновил, - сила закона, а не закон силы; благосостояние, а не всенародная нищета; общественное согласие, а не ярая рознь; демократия, а не диктатура", - подчеркнул президент.
Любит кондитер цитировать достойных. Помнится Ли Куана, тоже цитировал, грозился всех друзей коррупционеров посадить - результат ждём по сей день, от него уже и не дождемся, как и достойных реформ. Пиарщик, словоблуд и лжец - этот реформатор порошенко
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Этим летом возил одного знакомого передавать посылку в Украину (ребята на бусе возят посылки и людей). Посылки брал молодой парень, лет-25, одетый в футболку, на которой на всю грудь было написано - "Я - БАНДЕРІВЕЦЬ". Увидев бус, заваленный посылками, я спросил, как же они таможню проезжают, нет ли у них проблем? Он мне ответил, что у них там "всё схвачено - заплатил и поехал". Ну и толку, что он напялил на себя ту футболку?
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Вы думаете, если бандеровец, значит взяток не дает? Бандера про взятки ничего не говорил. Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 232
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Другими словами, большинство украинцев = агенты кремля!....а ещё неблагодарные гои.
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чому всі "рехвори" , від соєво-ригоАнальної банди , лише погіршують життя людей ?
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А шо ж вы хочете? Три года для Вселенной - всего лишь миг!
Вот на второй срок вы увидите совершенно другого президента....

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якщо така динаміка депопуляції населення в Україні збережеться - далеко не всі зможуть побачити "совершенно другого президента на второй срок ..."
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К сожалению, в нищей стране большинство населения - люмпены и рассуждают соответствующе. Отнять и поделить - вот основное желание. 😊 Так было, есть и будет во всех подобных странах. Какие реформы? Кого интересует суть земельной реформы? Кого то волнует что она недостаточно либеральная и рыночная? Наоборот, против земли как товара как такового. И пофиг, что мы одна из шести стран в мире, где нет продажи земли. Люмпен против! Медицинская реформа? Многие ли из тех кто против понимают что там, зачем и почему? Нет, все должно быть как было, только чтоб все бесплатно, высококлассными медиками, на отличном оборудовании и тд. А нет этого потому что врачи плохие, жадные и олигархи 😀 И так со всеми реформами - ничего менять не нужно, а нужно отобрать у богатых и нам раздать, после этого все исправятся и мы будем жить хорошо 😊 Люмпены и маргиналы. А что делать? Другого народа нет. 😊 И мы либо преодолеем эту полосу пока идут реформы до этапа формирования среднего класса или опять скатимся в популизм и будем искать оригинальный путь к процветанию, который будет состоять в постоянном переделе все уменьшающейся похлебки.
Я оптимист, надеюсь преодолеем и этот этап
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андруша. ты просто соевый питорас. причем конченый.
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А не кажется ли тебе,крысчанинванька, что ты - подху"ловник? Адекватным форумчанам -уже давно
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Щас сбегаю за попкорном и жду продолжения. Только не перепечатывай тупо методичку, убирай квадратики.
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в настоящих условиях разрешить продажу земли и с ней станет то,что сделали сраные коммуняки в 90 х с заводами,фабриками и всей экономикой Украины
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ггг у вас сранокоммуняцкие взгляды Ну, конечно, не надо было проводить приватизацию в 90-х, пусть бы "красные" директора ими и дальше владели вплоть до того момента пока бы подросла та школота, что ноне пасется на Цензоре и она уж поделила бы по честному И земельную реформу не надо проводить (впрочем как и любую другую) - потому что не дай Бог ею воспользуются богатые и обличенные властью И похрен что де факто земли скупают за бесценок (схем хватает) или арендуют за копейки а потом выдаивают все соки- потому что арендатору нужно урвать сегодня, пофиг что это препятствие для инвестиций и Украина с этими запретами уже даже от России с Белоруссией отстала. Надо подождать, конечно. Чего? А вот с неба к нам прилетят идеальные политики которые бедные как мыши но честные-честные и поделят все поровну и честно как великий Ленин завещал А пока нужно - все богатых арестовать и все поделить.
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"У нас немає років на реформи, у нас є дні і місяці". (с) Володимир Гройсман 26.10.2014р.

Вот вам, зрадофилы! Шах и мат! 144 рыхормы.
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це точно - навколо суцільний мат ... Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 3120
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"Ми зараз розглядаємо трирічний план відновлення країни.Там є три важливі складники: створення якісної системи управління, правосуддя та економіка. Ми не придумуємо якогось оригінального варіанта. Ми працюємо так, як працюють країни Європи. Українці визначили свій вектор розвитку, і люди на Майдані за це свої життя поклали. І в нас немає років на реформи. У нас є дні й місяці. Ми щодня маємо проводити ці зміни."

Не вырввай слова из контекста.
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26.10.2014р. + 3 роки.

Считать умеешь?
"Ми щодня маємо проводити ці зміни." Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 9288
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краще напиши кацапа , як там зараз в Іспанії ..? Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 2196
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Сосед по вилле кудрявого Спойсителя ? Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 161
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Та який там сусід. На винограднику корячиться чи колеса в автосервісі міняє.
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не-не, все стецьки - средний класс, успешные манагеры и работодатели! Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 2611
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угу - "все стецьки - средний класс, успешные манагеры и работодатели" - з палати №6 , в основному ..))
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не смішіть , який там сусід ... максимум - він там прибиральник собачого лайна , або ще щось подібне ... Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 2565
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Працюй там, старайся, але порад твоїх тут нам не треба.
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 5852 Вася, ну, во-первых, мне твоих советов тоже как-то не особо надо. А потом, когда это я тебе что-то советовал? И почему ты выступаешь от чьего-то имени?
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 9067 Так ты везде будешь видеть соевых - они у тебя в голове.
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Вася, ещё раз, для тех, кто в заднем вагоне - если тебе под каждой кроватью шоколад мерещится, то это потому, что у тебя голова всяким дерьмом забита. Врядли стоит винить в этом кого-то, кроме себя самого.
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 4288 Ты сначала попробуй устроится хотя-бы этим самым уборщиком собачьего дерьма, а потом будешь тявкать.
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 5369 Тебе зачем? Ты ведь дальше своего Залупинска всё равно не поедешь.
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шо ж ти здриснув від тих 144 суперпрогресивних рехформ?
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Не народ попался курчавому Спойсителю и его верному ученику Продавцу труселей, а наглая и неблагодарная шобла зрадофилов
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Хоть с Марса новых завози. А нынешние какие-то бракованные попались , все воняют и не успокаиваются.
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...шобла зрадофилов,рук москвы,агентов кремля и саакшвилистов)))
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Порошенко "Змины видбуваються або швидко, або не видбуваються николы".
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как может народ поддерживать медицинскую реформу, если закон о ней ещё даже не подписан президентом, а медицинская и фармацевтическая мафии на местах и в Раде оказывают ей бешеное противодействие?
возьмите одну область, запустите в ней реформу и исследуйте мнение о ней населения до, в процессе и после
тогда многое станет понятнее
а пока, извините, это кипиш в шалмане
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ну по типу,как дали Саакашвили побороться с коррупцией и мафией в отдельно взятой области...не несите бред,когда гангрена кончает организм-палец (или другую часть тела) не спасешь
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Саакашвили рвался во власть, и ему предложили область - чтобы посмотреть на его действия
оказалось, что он способен только на популизм ( пляжи, Маша Гайдар, борьба со всеми чиновниками сразу) и на истеричные требования выделить из госбюджета деньги на автобан Одесса-Рени в ущерб другим автострадам
понятно, что в должности премьера он был бы вдесятеро хуже Яценюка
когда точки над і были расставлены, начались бросание стаканов, бебебе и желание продать себя любому, кто даст ДЕНЕГ
вот и вся эпопея
а теперь пора вешать над палаточным городком у Рады табличку Нью-Васюки
а клиент уже садится в лодку с Ипполитом Матвеевичем
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Шось очень много собак гавкае на ришучий караван. Кстате, поющего верблюда нихто не бачыв? Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 1607
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Горло мабуть полощет. Вчора холодной кавою застудив.
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Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 3783 - можливо , в нього діарея - кава бракована , або соя зіпсована в тортах ?
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Реформы никогда и не двигались большинством. Если "большинству" дать полную волю, так оно будет ползать в грязи и хрюкать. Что, в принципе, и хотят вернуть любители СССР. Гарантированное пойло и стойло. И чтобы никаких реформ.
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ташовикажете? а всі реформатори (справжні) завжди наголошували шо без широкої підтримки більшості народу ніякі реформи неможливі. Більшість українців не підтримують жодну з реформ, запроваджену 2017 року, - опитування - Цензор.НЕТ 5763
хоча теорія що обрані (комуністи, ліберасти та їм подібні) краще знають, що треба народу знайома ще з 1917 року. Дужже знайома.
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Если "большинству" дать полную волю, так оно будет ползать в грязи и хрюкать.

- це називається дєрьмократія від ліберастів
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«Ось вам ще одна популярна теза, яку експлуатують політики «Все одразу є не зробиш, нам потрібно для цього роки і роки, а може навіть і десятиріччя, бо зміни відбуваються дуже повільно і поступово. На це потрібен час, зусилля, гроші і все таке інше».
Я хочу категорично заперечити це. Зміни відбуваються або швидко, або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають це за лічені місяці або за перший-другий рік або вони переконані в тому, що тут змін чекати марно. І подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво, неефективність, непрозорість, і ніхто нічого змінювати не збирається, бо для них це невигідно.
І в такий спосіб ми фактично не маємо іншого виходу, як чітко визначати, що ми змін вимагаємо вже зараз і негайно» Петро Порошенко, 13 квітня 2013, конференция TedX
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Старшие люди рассказывали, что при Хрущёве не было ничего. Хлеб с горохом был, сахар Куба поставляла, булочки из белой муки только детям в школе давали и т. д.. Хрущёва сменил Брежнев и в магазинах через месяц появилось почти всё. Всё, что делается в стране, зависит от руководителя страны. Хрущёв был дурак и вся огромнейшая страна от его дурости страдала. Избавились от Хрущёва и страна ожила.
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Катерина Маслова
"Озверение" быдла при власти в последние дни включает две основные составляющие.
1. Я думаю, что реальный рейтинг Юлии Владимировны подбирается к 60 %. А партии "Батькивщина" - к 45 %.
Но это так. Инсайд))))))))))
Звериная атака биомассы ботофермы только подтверждает эти сведения. Практически все "сми" одновременно выпускают яд в виде клеветы на Тимошенко, пытаясь очернить её по уже совершенно придуманным поводам.
К атаке подключились ВСЕ "сми", журнашлюхи и социопаты (зачёркнуто, это случайно вырвалось)))) социолухи)
Горячий цех по производству биомассы - ботоферма, работает, как и станок по печатанию денег - круглосуточно.
В ход пошли все отходы человеческих организмов.
2. Международный "рейтинг" шайки порошенко достиг дна. То есть, нуля. И переходит в минусовое состояние. Даже тем гнидкам этой шайки, которым было обещано политическое убежище за большие бабки - ОТКАЗАНО.
90 % провладного быдла уже невыездные. Часть их выродков выгнаны из учебных заведений, где их папы-мамы их содержали.
Большей части провластной шайки отказано во въезде в цивилизованные страны.
Семья г-на порошенка мечется в попытках сохранить накраденное, и получить право на жительство хоть в одной европейской стране. Испания собирается отобрать жильё.
Трамп, пока просто играет порошенком, как дети развлекаются с солдатиками. Имеет право, если вспомнить, как алексеич крал помощь Обамы.
P. S. Их провал не означает нашу победу. Мы уже два раза уступили биомассе. Больше никаких списков презов, никаких бесед с ботофермой.
Президент Украины - это Тимошенко.
Иначе Украина останется только в истории...
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"Звериная атака биомассы ботофермы только подтверждает эти сведения. Практически все "сми" одновременно выпускают яд в виде клеветы на Тимошенко, пытаясь очернить её по уже совершенно придуманным поводам. " - так про Тимоху как раз в последнее время в СМИ и ничего не слышно, если она сама что-то не пёрднет. Где ж эти тонны яда, ежедневно изливаемые СМИ на нешастную Тимошенко?
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21:16 11.02.2012
http://for-ua.com/politics/2012/01/30/174550.html

Политика. Новости политики Украины / 30 января 2012 | 17:45
Российский канал НТВ занялся поиском корней Тимошенко
(Зверніть увагу - рік 2012, війни ще не було! Отже НТВ ще поняття не мало про "бандерівців"!!!)
Российский телеканал НТВ в воскресный вечер показал документальный фильм «Железная Юля» о жизни Юлии Тимошенко, в котором затронул тему еврейских корней экс-премьера.
Происхождение Юлии Тимошенко - не секрет и эта тема неоднократно поднималась журналистами. Однако канал НТВ известен тем, что Кремль использует его для сведения счетов со политическими оппонентами. Некоторое время назад, в частности, на НТВ прошли пять серий документального фильма «Крестный батька», в котором президент Белоруссии был показан как диктатор, восхищающийся Гитлером и полностью зависящим от России. Теперь пришел черед Юлии Тимошенко, что, по мнению наблюдателей, указывает на то, что российская власть решила списать Тимошенко как политического партнера, передают «Версии.com».
«Заботливая мать украинцев на самом деле дочь многих народов», - сообщает журналист, посетивший родовое гнездо Юлии Тимошенко местечко Снятино в Западной Украине. В фильме приводятся факты, что дед Юлии Тимошенко, Абрам Капительман, до Второй мировой войны работал директором третьей еврейской школы.
Показательно, что ранее Юлия Владимировна подчеркивала, что весь ее род происходит из коренных украинцев. «Наши корни уходят к казацкому роду», - доказывала Тимошенко. Об этом в фильме «Железная Юля» заявляет и Антонина Ульяхина - тетка Юлии Тимошенко.
Впервые о деде Тимошенко Капительмане Абраме Кельмановиче стало известно из книги популярного в Украине мастера политического детектива Дмытра Чобита «Макуха или Штрихи к политическому портрету «Блока Юлии Тимошенко».
«Пожалуйста, как такое может быть, что отец Юлии Тимошенко Григян Владимир Абрамович - армянский еврей, мать Людмила Николаевна Телегина - русская, а Тимошенко по документам - украинка? - пишет Чобит. - Ответа на этот вопрос у меня не было, но его постановка заставила задуматься».
Как стало известно, канал НТВ готовит продолжение документального фильма о Юлии Тимошенко, следующая часть которого будет посвящена ее махинациям на посту президента корпорации ЕЭСУ.
«ForUm»
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Нікому ще не набридли до одуріння суцільні євреї при владі в Україні ?????????????????????????
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стыцько, ты тему ветки читало??? каким боком сюда твоя пысянина?
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Центр Разумкова медицинскою реформу вспомнил. Супрун провела, или уже заканчивает свою реформу, теперь у нас будет как в Европе, а в Европе образец всего лучшего, это Германия, но почему-то мне германская медицина не совсем понравилась, хотя там вроде бы страховка и лечат вроде бы бесплатно.
Наверное во всём мире известно имя Михаэля Шумахера.
Мне совсем не понравилось как его лечат - "В декабре 2016 года стало известно, что семья Шумахера потратила на его лечение 16 млн евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолёт спортсмена".
В Украине после реформы от Супрун, украинская медицина не менее чем в сто раз будет хуже немецкой медицины и надо ещё учесть, что не у каждого украинца есть дом в Норвегии и самолёт, чтобы продать и оплатить медицинские услуги в Украине.
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Помним мы эти реформы - выслали грузин, завели дело на НАБУ, назначили куму президента женщиной третьего тысячелетия…
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К сожалению, население Украины в значительном большинстве ещё больно "совковостью". Типа, государство должно немедленно обеспечить покращення, а иначе мы найдём другого гетьмана, который уж точно обеспечит покращення. Эта мутотень протолжается не тридцать лет, а гораздо больше - все помнят Пацюка ? Галушки должны сами в рот запрыгивать.
Когда восточные соседи говорят про "один народ", они, похоже недалеко ушли от истины.
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От ти смішний.
Не населення, а громадяни України ВИМАГАЮТЬ.
зміни системи влади,- а саме:
відсторонення олігархату від влади,
незалежної судової системи,
незалежних силових структур
боротьби з корупцією та
невідворотнього покарання корупціонерів-офшорникі.


Інакше

А Порошенко знает, что есть время залезать на трактор и есть время прятаться под него?

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То лозунги с жалкого циркового представления, именуемого "михомайдан". Собрали бомжей и экзальтированных дамочек бальзаковского возраста, вручили им флаги - вот и готовый "протест".
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"Батька Махно

От ти смішний..."
А я вважаю, що сміятись з убогого розумом грішно!
Воно навіть ховається під чужоземним прапором..., Має привласнений йому ФСБ ідентифікаційний номер...
І номер величезний, невже на паРаші стільки даунів ???
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Вот это и печально. Подход: они нам должны. А что-то самим делать - слабо. Больше, чем на митинг, мозгов не хватает.
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Найперша реформа має називатись "дострокові президентські вибори". Все іньше потім.
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Реформы, обещанные народу нынешней властью, напоминают мне воздушный шар, который висит у нас над головами и заставляет глазеть вверх, пока чиновники и депутаты с олигархами шарят у нас по карманам.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБольшинство украинцев не поддерживают ни одну из реформ, проходивших в 2017 году, - опрос
 
 
 
 
 
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