 Большинство украинцев не поддерживают ни одну из реформ, проходивших в 2017 году, - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели",

Данные опроса Центра Разумкова показывают: большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году.

Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.

К медицинской реформе положительно относились 21,2% граждан, 56,9% - негативно, 6,9% - безразлично, 15,0% - затруднились ответить.

Также читайте: Кабмин планирует рассмотреть подзаконные акты для старта медреформы: ожидаем пока Порошенко подпишет закон, - Супрун

Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% - относились безразлично, 16,3% - затруднились ответить.

К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% - безразлично, 22,5% - затруднились ответить.

Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% - относились безразлично, 26,3% - затруднились ответить.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Более 60% украинцев считают борьбу с коррупцией в стране полностью провальной, - опрос

К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% - затруднились ответить.

Опрос Центра Разумкова был проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключение оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.