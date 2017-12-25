 Большинство украинцев не поддерживают ни одну из реформ, проходивших в 2017 году, - опрос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели",
Данные опроса Центра Разумкова показывают: большинство украинцев выступают против реформ, которые были приняты или запланированы в 2017 году.
Лучше всего граждане Украины относятся к реформе образования: 26% поддерживали, 41,8% были против, 11,7% относились безразлично, 20,5% затруднились ответить.
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Пенсионную реформу поддерживали 19,9% респондентов, 56,9% были против, 6,9% - относились безразлично, 16,3% - затруднились ответить.
К земельной реформе положительно относились 14,6% граждан, 52,3% негативно, 10,5% - безразлично, 22,5% - затруднились ответить.
Судебную реформу поддерживали 12,6% респондентов, 49,1% были против, 11,9% - относились безразлично, 26,3% - затруднились ответить.
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К запланированной приватизации государственных предприятий положительно относились 12,4% граждан, 49,9% негативно, 12,0% безразлично, 25,7% - затруднились ответить.
Опрос Центра Разумкова был проведен 6-11 октября 2017 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключение оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Можете дальше пыть каву на Майдане аж до изжоги.
А начал я из себя.
Есть люди, которым и пример не нужен. А есть особи, каторые даже с наглядным примером так и останутся "в ніпанятках".
Любит кондитер цитировать достойных. Помнится Ли Куана, тоже цитировал, грозился всех друзей коррупционеров посадить - результат ждём по сей день, от него уже и не дождемся, как и достойных реформ. Пиарщик, словоблуд и лжец - этот реформатор порошенко
Вот на второй срок вы увидите совершенно другого президента....
https://oko.cn.ua/wp-content/uploads/2017/12/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F.jpg
Я оптимист, надеюсь преодолеем и этот этап
Вот вам, зрадофилы! Шах и мат! 144 рыхормы.
Не вырввай слова из контекста.
Считать умеешь?
"Ми щодня маємо проводити ці зміни."
возьмите одну область, запустите в ней реформу и исследуйте мнение о ней населения до, в процессе и после
тогда многое станет понятнее
а пока, извините, это кипиш в шалмане
оказалось, что он способен только на популизм ( пляжи, Маша Гайдар, борьба со всеми чиновниками сразу) и на истеричные требования выделить из госбюджета деньги на автобан Одесса-Рени в ущерб другим автострадам
понятно, что в должности премьера он был бы вдесятеро хуже Яценюка
когда точки над і были расставлены, начались бросание стаканов, бебебе и желание продать себя любому, кто даст ДЕНЕГ
вот и вся эпопея
а теперь пора вешать над палаточным городком у Рады табличку Нью-Васюки
а клиент уже садится в лодку с Ипполитом Матвеевичем
хоча теорія що обрані (комуністи, ліберасти та їм подібні) краще знають, що треба народу знайома ще з 1917 року. Дужже знайома.
- це називається дєрьмократія від ліберастів
Я хочу категорично заперечити це. Зміни відбуваються або швидко, або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають це за лічені місяці або за перший-другий рік або вони переконані в тому, що тут змін чекати марно. І подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво, неефективність, непрозорість, і ніхто нічого змінювати не збирається, бо для них це невигідно.
І в такий спосіб ми фактично не маємо іншого виходу, як чітко визначати, що ми змін вимагаємо вже зараз і негайно» Петро Порошенко, 13 квітня 2013, конференция TedX
"Озверение" быдла при власти в последние дни включает две основные составляющие.
1. Я думаю, что реальный рейтинг Юлии Владимировны подбирается к 60 %. А партии "Батькивщина" - к 45 %.
Но это так. Инсайд))))))))))
Звериная атака биомассы ботофермы только подтверждает эти сведения. Практически все "сми" одновременно выпускают яд в виде клеветы на Тимошенко, пытаясь очернить её по уже совершенно придуманным поводам.
К атаке подключились ВСЕ "сми", журнашлюхи и социопаты (зачёркнуто, это случайно вырвалось)))) социолухи)
Горячий цех по производству биомассы - ботоферма, работает, как и станок по печатанию денег - круглосуточно.
В ход пошли все отходы человеческих организмов.
2. Международный "рейтинг" шайки порошенко достиг дна. То есть, нуля. И переходит в минусовое состояние. Даже тем гнидкам этой шайки, которым было обещано политическое убежище за большие бабки - ОТКАЗАНО.
90 % провладного быдла уже невыездные. Часть их выродков выгнаны из учебных заведений, где их папы-мамы их содержали.
Большей части провластной шайки отказано во въезде в цивилизованные страны.
Семья г-на порошенка мечется в попытках сохранить накраденное, и получить право на жительство хоть в одной европейской стране. Испания собирается отобрать жильё.
Трамп, пока просто играет порошенком, как дети развлекаются с солдатиками. Имеет право, если вспомнить, как алексеич крал помощь Обамы.
P. S. Их провал не означает нашу победу. Мы уже два раза уступили биомассе. Больше никаких списков презов, никаких бесед с ботофермой.
Президент Украины - это Тимошенко.
Иначе Украина останется только в истории...
http://for-ua.com/politics/2012/01/30/174550.html
Политика. Новости политики Украины / 30 января 2012 | 17:45
Российский канал НТВ занялся поиском корней Тимошенко
(Зверніть увагу - рік 2012, війни ще не було! Отже НТВ ще поняття не мало про "бандерівців"!!!)
Российский телеканал НТВ в воскресный вечер показал документальный фильм «Железная Юля» о жизни Юлии Тимошенко, в котором затронул тему еврейских корней экс-премьера.
Происхождение Юлии Тимошенко - не секрет и эта тема неоднократно поднималась журналистами. Однако канал НТВ известен тем, что Кремль использует его для сведения счетов со политическими оппонентами. Некоторое время назад, в частности, на НТВ прошли пять серий документального фильма «Крестный батька», в котором президент Белоруссии был показан как диктатор, восхищающийся Гитлером и полностью зависящим от России. Теперь пришел черед Юлии Тимошенко, что, по мнению наблюдателей, указывает на то, что российская власть решила списать Тимошенко как политического партнера, передают «Версии.com».
«Заботливая мать украинцев на самом деле дочь многих народов», - сообщает журналист, посетивший родовое гнездо Юлии Тимошенко местечко Снятино в Западной Украине. В фильме приводятся факты, что дед Юлии Тимошенко, Абрам Капительман, до Второй мировой войны работал директором третьей еврейской школы.
Показательно, что ранее Юлия Владимировна подчеркивала, что весь ее род происходит из коренных украинцев. «Наши корни уходят к казацкому роду», - доказывала Тимошенко. Об этом в фильме «Железная Юля» заявляет и Антонина Ульяхина - тетка Юлии Тимошенко.
Впервые о деде Тимошенко Капительмане Абраме Кельмановиче стало известно из книги популярного в Украине мастера политического детектива Дмытра Чобита «Макуха или Штрихи к политическому портрету «Блока Юлии Тимошенко».
«Пожалуйста, как такое может быть, что отец Юлии Тимошенко Григян Владимир Абрамович - армянский еврей, мать Людмила Николаевна Телегина - русская, а Тимошенко по документам - украинка? - пишет Чобит. - Ответа на этот вопрос у меня не было, но его постановка заставила задуматься».
Как стало известно, канал НТВ готовит продолжение документального фильма о Юлии Тимошенко, следующая часть которого будет посвящена ее махинациям на посту президента корпорации ЕЭСУ.
«ForUm»
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Нікому ще не набридли до одуріння суцільні євреї при владі в Україні ?????????????????????????
Наверное во всём мире известно имя Михаэля Шумахера.
Мне совсем не понравилось как его лечат - "В декабре 2016 года стало известно, что семья Шумахера потратила на его лечение 16 млн евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолёт спортсмена".
В Украине после реформы от Супрун, украинская медицина не менее чем в сто раз будет хуже немецкой медицины и надо ещё учесть, что не у каждого украинца есть дом в Норвегии и самолёт, чтобы продать и оплатить медицинские услуги в Украине.
Когда восточные соседи говорят про "один народ", они, похоже недалеко ушли от истины.
Не населення, а громадяни України ВИМАГАЮТЬ.
зміни системи влади,- а саме:
відсторонення олігархату від влади,
незалежної судової системи,
незалежних силових структур
боротьби з корупцією та
невідворотнього покарання корупціонерів-офшорникі.
Інакше
А Порошенко знает, что есть время залезать на трактор и есть время прятаться под него?
От ти смішний..."
А я вважаю, що сміятись з убогого розумом грішно!
Воно навіть ховається під чужоземним прапором..., Має привласнений йому ФСБ ідентифікаційний номер...
І номер величезний, невже на паРаші стільки даунів ???