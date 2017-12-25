 "Я сказал ему, что все кончено", - Байден заявил, что убедил Януковича уйти из власти

Об этом Байден написал в своих мемуарах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Громадське радіо".
"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уйти", - отметил Байден.
По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".
Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему сыну, который в 2015 году умер от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.
А шо Петя кого-то тиранит?
1. согласно как минимум, видосам, он готовил свой побег еще с утра, до подписания мирного соглашения в тот же день
2. в тот момент, уже вечером, того же дня, когда Парасюк со сцены обещал завтра с утра валить к овощу- как минимум Межигорье уже было пустое
3. я точно не помню, да и хочу лезть искать в нете, когда по камерам из Межигорья взлетел последний вертолет с людьми- но где-то в промежутке от 00 до 4 утра
http://gordonua.com/news/politics/yarosh-do-vstrechi-ya-schital-yanukovicha-bolee-primitivnym-nezheli-on-est-na-samom-dele-26462.html
а собирался овощь валить (ну хотя бы рассматривал побег как запасной вариант) еще до встречи с Ярошем.
21 февраля лидеры оппозиции подписали с Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине. Его подписание не было воспринято людьми на Майдане: демонстранты требовали от президента уйти в отставку.
Утром 22 февраля Янукович исчез из Киева.
Примечательно, что гарант заранее был готов к варианту побега, поскольку еще 19 февраля, когда между властью и оппозицией велись переговоры, из "Хонки" начали вывозить имущество.
Последняя отправка грузовиков из резиденции завершилась в 4:00 22 февраля.
https://www.segodnya.ua/politics/pobeg-yanukovicha-fotohronologiya-sobytiy--594196.html
А КТО СКАЗАЛ ГИТЛЕРУ, ЧТО "ВСЁ КОНЧЕНО"???...
Ну, тогда при чем здесь "печеньки Нуланд"? А, ипанутые касабы?
Путину нужен он был нужен для "легитимной" оккупации Украины.