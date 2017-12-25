 "Я сказал ему, что все кончено", - Байден заявил, что убедил Януковича уйти из власти

Об этом Байден написал в своих мемуарах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Громадське радіо".

"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уйти", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему сыну, который в 2015 году умер от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.

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