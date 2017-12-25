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Все про:Байден (389) Янукович (30065)

 "Я сказал ему, что все кончено", - Байден заявил, что убедил Януковича уйти из власти

Бывший вице-президент США Джо Байден вспомнил о телефонном звонке экс-президенту Виктору Януковичу, после которого тот сбежал с Украины.

Об этом Байден написал в своих мемуарах, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  "Громадське радіо".

"Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам, но в ту ночь после трех месяцев демонстраций я сказал ему, что все кончено: ему надо отозвать своих людей и уйти", - отметил Байден.

По словам политика, Янукович уехал на следующий же день, а контроль над правительством временно "перешел в руки молодого патриота Арсения Яценюка".

Мемуары Джо Байдена, названные "Пообещай мне, папа", вышли в декабре. Он посвятил книгу своему сыну, который в 2015 году умер от рака мозга. В книге бывший вице-президент рассказывает о своей работе в администрации США и, в частности, о роли в событиях в Украине.

Читайте также: Президент сказал: "Ты занимаешься Украиной, Джо", - Байден заявил, что был главным по вопросам Украины при Обаме

Источник: https://censor.net.ua/n3041375
 
 
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Ну, если правление зэка - предел мечтаний, то больше вопросов (к умтвенному развитию) не имею!
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Я предупреждал его (Януковича - ред.) в течение нескольких месяцев, что ему надо вести себя сдержаннее по отношению к украинским гражданам



А шо Петя кого-то тиранит?
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При всем уважении к Байдену!Если бы Парасюк тогда со сцены не пообещал отстрелить хряку задницу,то не известно как бы еще эти события закончились...!
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при всем уважении к Парасюку и к тебе:
1. согласно как минимум, видосам, он готовил свой побег еще с утра, до подписания мирного соглашения в тот же день
2. в тот момент, уже вечером, того же дня, когда Парасюк со сцены обещал завтра с утра валить к овощу- как минимум Межигорье уже было пустое
3. я точно не помню, да и хочу лезть искать в нете, когда по камерам из Межигорья взлетел последний вертолет с людьми- но где-то в промежутке от 00 до 4 утра
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Камазы с добром хряка как и наши Ылиты чартерами начали бежать после того,когда по областях люди захватывали гор советы,СБУ,перекрывали дороги пиная мусоров и так далее.Тоесть когда было понятно,что он потерял контроль над всем и всеми,вот тогда и понеслась.....,а Парасюк со сцены просто поставил жирную точку!(так как хряк в то время вывезя свое непосильно нажитое,еще вел переговоры с Ярошем на авось что то выгорет с этого)
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Да Парасюку только дай покричать, уверена, он бы никуда не поехал бы, так абы языком почесать на публику))
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Мне как то побоку Парасюк и вообще мне не нравятся популисты!Я в краце пишу как было и насколько я помню,если я в чем то не прав,то поправьте меня
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овощ встречался с Ярошем 20 февраля

http://gordonua.com/news/politics/yarosh-do-vstrechi-ya-schital-yanukovicha-bolee-primitivnym-nezheli-on-est-na-samom-dele-26462.html

а собирался овощь валить (ну хотя бы рассматривал побег как запасной вариант) еще до встречи с Ярошем.

21 февраля лидеры оппозиции подписали с Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине. Его подписание не было воспринято людьми на Майдане: демонстранты требовали от президента уйти в отставку.
Утром 22 февраля Янукович исчез из Киева.
Примечательно, что гарант заранее был готов к варианту побега, поскольку еще 19 февраля, когда между властью и оппозицией велись переговоры, из "Хонки" начали вывозить имущество.
Последняя отправка грузовиков из резиденции завершилась в 4:00 22 февраля.



https://www.segodnya.ua/politics/pobeg-yanukovicha-fotohronologiya-sobytiy--594196.html



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НУ, ПОНЯТНО.


А КТО СКАЗАЛ ГИТЛЕРУ, ЧТО "ВСЁ КОНЧЕНО"???...
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Американское издание рассказывает о сотрудничестве сына вице-президента США с украинской нефтегазовой компанией. Сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер Байден может быть замешан в коррупционных схемах на территории Украины, сообщает The New York Times....
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какой нескромный заморский дядя, а можно немножка поменьше потише говорить о ни разу невмешательности в дела украинцев чтобы не задеть ненароком национальной гордости в этом случаи украинцев, А, у нас Майдан был волею народной, не смеяться!! да, волею народной и никто там не командовал парадом и не воспользовался ни чем
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Значит никаких переворотов и захватов власти не было. Слава Богу, а то я испугался что после всех этих ужасных историй про Мишико, Петя с аваковыми и пасторами отправится в тюрьму.
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теперь мы живём по-новому, вместе с украинским Президентом, легитимным, однотуровым, честным, порядочным ыыыы
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за что??? "Я сказав йому, що все скінчено", - Байден заявив, що переконав Януковича піти - Цензор.НЕТ 1672 я ж хвалю нашего дарагого презедента
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русский,а путин-хуйло сможешь написать?
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а вот на этом мокша-развьедчик ata d783ce55 и спекся... )))
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Чего то мне кажется, что овоща убедила сдрыстнуть с Украины позиция партии регионов, которые наверняка получили от тогдашней оппозиции гарантии безопасности взамен за его слив. А Байден - то пятое-десятое.
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Жаль что Янукович по дороге на Ростов не забрал своих соратников, таких как Левочкин, Шуфрич, Кернеса с Добкиным)
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Путин не позволил.... А кто будет доразваливать страну?
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и эти фамилии только вершина айсберга, на самом деле его сторонников намного больше.
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радует, что хоть себя с Украины забрал, все же это много стоит уже
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рассмешил - власть перешла в руки молодого патриота яйценюка "Я сказав йому, що все скінчено", - Байден заявив, що переконав Януковича піти - Цензор.НЕТ 8186 .
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Джо давний друг нашей страны и всегда помогал нам принимать нужные и важные решения
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Наивно полагал, что Янукович утікав, прозорливо убоявшись, ставшей впоследствии знаменитой карающей Ноги Парасюка. А тут вспомнил, что основателю Запорожской Сечи Дмитрию Вишневецкому народ дал прозвище "Байда"!?! Может Байдену позвонить Парашенке - вдруг сработает?
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Ха, Байден кажете, Поросюка Янукович злякався, коли той бухий на трибуну видирся. "Я сказав йому, що все скінчено", - Байден заявив, що переконав Януковича піти - Цензор.НЕТ 1649 "Я сказав йому, що все скінчено", - Байден заявив, що переконав Януковича піти - Цензор.НЕТ 1649 "Я сказав йому, що все скінчено", - Байден заявив, що переконав Януковича піти - Цензор.НЕТ 1649
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И шо Бадена послушал а Пуйла не?
Ну, тогда при чем здесь "печеньки Нуланд"? А, ипанутые касабы?
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вору лишь мучительно за бесцельно прожитые годы на зоне, когда всё нажитое непосильным трудом пошло коту под хвост
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Долго Янукович тянул, всё думал силовой метод поможет ему удержаться у власти.
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видимо, привык тянуть кота за хвост, но хвост не резиновый, как и терпение у народа, отчего пришлось клоуну бежать из цирка шапито, сверкая пятками
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И забрал с собой доллар по 8 гривен .шото хорошее надо было оставить .
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это от тех четырёх гривен, что осталось после махинаций прокажённым ющём с депозитами доверчивых вкладчиков и его холуём стельмахом в нацбанке, но кучерявый пеця и их запросто переплюнул
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А вы ещё удивляетесь почему кремляди на этого Кролика любыми, доходящими до маразма, методами охотятся... "Я сказав йому, що все скінчено", - Байден заявив, що переконав Януковича піти - Цензор.НЕТ 2651
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Умный мужик этот Байден,но не отличить молодого вора от молодого патриота это уже перебор.
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Пранкер давай пошути над Конфетой! Шучу не шути, сделай как правду.
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Весь мир знает, что Янукович сбежал из Киева. А из Украины его выкрал Путин. Причем Путин лично руководил похищением. Помните как в послекрымском угаре он хватался перед всем миром: "Там были поставлены крупнокалиберные пулеметы, чтобы долго не разговаривать. Мы приготовились вынимать его (Януковича) прямо из Донецка, по суше, по морю и с воздуха. Это было между 22-м и 23-м февраля. Мы закончили около 7 часов утра".
Путину нужен он был нужен для "легитимной" оккупации Украины.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Я сказал ему, что все кончено", - Байден заявил, что убедил Януковича уйти из власти
 
 
 
 
 
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