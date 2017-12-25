Инцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал "кадровые решения". ©

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления", – заявил Геннадий Труханов.

В ближайшее время, по его словам, будут приняты соответствующие кадровые решения.

Напомним, 23 декабря полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, за рулем которого находилась девушка с явными признаками алкогольного опьянения. Дебоширкой оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.