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Все про:Одесса (4668) пьянство (610) Труханов (78) патрульная полиция (1010)

 Инцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал "кадровые решения"

Одесский городской голова Геннадий Труханов отреагировал на скандал с участием сотрудницы отдела гордепартамента предоставления админуслуг.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления", – заявил Геннадий Труханов.

В ближайшее время, по его словам, будут приняты соответствующие кадровые решения.

Инцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал кадровые решения 01

Напомним, 23 декабря полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, за рулем которого находилась девушка с явными признаками алкогольного опьянения. Дебоширкой оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3041372
 
 
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Поверить труханову - себя не уважать.
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Рішення має приймати прокуратура та суди, всю цю кримінальну мерію разом з кримінальним мером Трухановим потрібно посадити за грати, а цю суку потрібно посадити та позбавити батьківських прав за загрозу життю дитини та асоціальну поведінку!
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Понабирали на роботу повій з припортової Митної площі на роботу і думають що то місцева влада!
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Вот не надо хороших девушек только оскорблять сравнением с этой... не знаю, как её назвать. На Таможенной в основном намного, на два порядка приличнее контингент. Красивее, вежливее, культурнее... И я не шучу.
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А что смотреть? Уволят. Громко, с шумихой. Через месяц-два тихонько возьмут назад. Выплатят матпомощь в размере зарплаты и недособранных взяток за эти месяцы. И будет ещё вторая серия, и дай бог, чтобы не как в Харькове.

И это самый страшный вариант. Хотя могут обойтись строгим выговором.
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Сосалка Труханова, вибачень недостатньо, вона повинна бути звільнена та позбавлена статусу державного службовця.
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фу.....эта конченная мразь своим вонючим ртом????? ты бы дал такой кончите? фу
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...... и водительского удостоверения навсегда.
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Це позбалення можливості працювати в державних структурах.
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Да выпишут ей материальную помощь в 1 000 000 гр.
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Кацапов сепарских труханов развёл у себя как сука блох. Ее мордой в землю нужно было, она должна понести административное наказание и сама извиниться, до первой рюмки.
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Мова кавун привезли із Херсона і він заляпав усю клавіатуру.
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Цензор не чуди,оскорбляла или "обижала" работников полиции ,не опускайте их уже и так дальше,хватит и этой прошмандовки
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Звільнять або переведуть тимчасово, оштрафують, а на її місце візьмуть таку саму.
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то що панять і прастіть, чи розстріляти. можуть, але не значить, що ця не має бути покарана.
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ну еще в добавок заберет у нее ее кацапский паспорт, если он у нее есть
а если его нет- то выдаст
Інцидент із п'яною співробітницею Одеської мерії: Труханов пообіцяв "кадрові рішення" - Цензор.НЕТ 3662
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Значит, точно его подстилка. Сепарская сука! Такую тварь только жесткая уличная люстрация подкорректирует и научит уважать людей.
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"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления", - заявил Геннадий Труханов.
В ближайшее время, по его словам, будут приняты соответствующие кадровые решения. Источник: https://censor.net.ua/n3041372
------------------------------------------------------------------------------------------какие кадровьіе ршния он не сказал. Наверное на повьішение пойдет.
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Я представляю разговор босса с "леди Ди одесского разлива":
"- Ты, дура безмозглая, чего на камеру палишься? Я ж теперь сделать ничего не могу! Ладно, пока будешь сидеть тихо как мышка, и не дай бог еще где-то "засветиться". А как все уляжется, мы тебя на прежнюю должность тихонько вернем. А не не прежнюю, так новую организуем, еще лучше, это в наших силах. Будешь сосать, как и до этого сосала. Все, свободна."
Если вас напрягло слово "сосать", то имелось ввиду - сосать деньги из бюджета города.
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Понабирают быдла всякого в чиновники... Было бы смешно если бы не было так грустно.
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В любой бы западной стране впяли бы ей штраф в несколько тысяч денег. И строгий выговор, а может бы и уволили. А тут "колхозная аристократия" "холопам" свое фэ высказывает за то что остановить посмели.
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Так то у західних країнах. Одеса є Одеса, бо Одеса - мама, а Труханов крестний папа.
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да, это так, на Раду посмотрите и тд. рыба гниёт с головы, а у нас она , рыба власть т.е. вся гнилая, не разобрать то ли сначала на местах пролазит во власть то что не тонет по сущности своей, то ли сначала сверху пролазит, тут запутаешься(
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С работы выгнать,оштрафовать на 15 её зарплат.Ей извиниться и заметать улицы один месяц бесплатно.На подобную работу никогда не принимать.
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Наверное на повьішение пойдет ......
типа с другой стороны обслуживать будет?))))
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Спочатку рева, а тепер і
Ульяна-смерть-українцям-супрун, вважають що ми багато їмо.
І діти наші теж об'їдаються через надмірно високі зарплати.
Минздрав Украины пересмотрел суточные потребности в питании. Большое внимание уделено нормам питания для детей.
https://antikor.com.ua/articles/211539-minzdrav_pomenjal_normy
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Это тактика такая- извиняться , когда твои извинения никому ненужны. Нужно просто действовать согласно закону- штраф, лишение прав. А вот когда камень, заложенный под памятник нашим погибшим воинам краской облили, почему эта мразота не извинился? Почему , когда людей под мэрией на антитрухановском майдане избили вплоть до больницы- тоже никто не извинился. Почему Труханов никак не объяснил своё присутствие в 14 году на антимайдане с колорацкой ленточкой? И своё двойное или тройное гражданство? Почему никто не каится за отсутствие дорог и чистоты в городе? С понтом сильно хитрый.
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Ти ж дивись яка ганьба. А чому? Бо зазвіздились. Не підлеглі - вони бліді копії. Вам що Майдана мало було? Коли діпутатів ваших тягли в раду голосувать. А ви порозлітались в різних напрямках. Так тепер мирного плану не буде, бо війну ви влаштували нашим патріотам.
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Можно поспорить что отделается выговором, ну или премии лишат, там одна шайка во всех этих администрациях.
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Дитсадок якийсь. "Обіжала".
Чи це нова посада на зразок "рєшала"? І це не дієслово, а іменник.
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фото з депутатського корпоративу "Довєряй Дєлам" (партія Труханова, мера Одеси).

Труханов поросив вибачення перед співробітникам патрульної поліції, яких ображала зупинена за п'яне водіння Тірновенко - Цензор.НЕТ 8923
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Труха по центру? В черном платтячке и парике?
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что значит в ближайшее время... кадровые решения?
почему бы не обтекать, а конкретно сказать - завтра, 26.12.17 - эта пьянь уже мне не знакома! она здесь не сидела!!! фсе!
у копов пусть сама просит прощения в зале суда!!!
(ненавижу пьянь за рулем, козлов или овец - все равно!)
а эта... еще и ребенка везла - хороший пример крутости для чада!!! делай как я!!! да?
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Так смотря кому противостоит полиция. Если демонстрантам, активистам, бабушке с яблоками, деду с мешком картошки, то скоты, однозначно. Но если вдруг, стражи правопорядка, останавливают борзоту, мажоров, депутатов и т.д., то они заслуживают аплодисментов и одобрения.
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Підвищать, ще та хабалка. Як геращенко (та що дітей зве на голосування).
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Та да. Це ж такІ підараси,які з мусорами завжди за одне. Баньте.
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То есть мерия - это кацапское слово? Здравствуй, Ира Фарион!
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Нет ничего отвратительнее пьяной хуны. Дикость какая-то.
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Посмотреть пророссийского мэра Одессы с калорадской лентой на груди можно здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=bWH6zMG1ZlI
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за керування ТЗ в алкогольному та наркотичному сп'яніні, потрібно саджати за грати з обов'язково примусовими роботами по прибиранню населенних пунктів, за місцем проживання:
1) за перший раз до 6місяців ув'язнення, та 2150годин виправних робіт по прибираню

міста за місцем проживання. Позбавлення вод. посвідчення на 1рік

2) За на ступні 3роки, та позбавлення водійського посвідчення на 5років, з дня закінчення кічи.
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пойдет на повышение. патрульным вынесут предупреждение, чтобы не порочили мусорскую честь.
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Если эту пьяную особь не выгонят с работы - выгнать Труханова.
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А может сначала Труханова выгнать, а потом уже пьяную особь? Ибо Одесса - это порт, порт - это рыба, а рыба, как известно, портится с головы.
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Мэр Одессы Труханов рассказал про бандеровцев и мэра Львова
https://www.youtube.com/watch?v=qrH-lSbPSv0
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ничо ей не будет. ведь она уже беременна. просто через 15 минут это ещё не заметно.
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У неё, надеюсь, тоже российское гражданство?
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Смотрю на фото этого животного и на ум приходит фраза из "Дженельмены удачи" :Какая отвратительная рожа !Но что обидно,так это то ,что этой сучке ни чего не будет.
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Буде у Труханова під столом пів-року жити.)))
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Цікаво, а що ця зрадофілська зграя коментаторів хотіла? Щоб він пообіцяв розстріляти її? Мер сказав про те, що в його компетенції. А поліція зі свого боку додасть, я сподіваюсь, що в їх компетенції. Дайте деякий час. А вже потім і починайте "клеймить позором", а не апріорі.
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Шо,Гена,шо? "кадровые" шо? Она копов "обижала" и будет извиняться??? Ты,Гена, каким мешком по чекалдышке стукнутый? Там только на видео - вязанка статей,за которые она даже по Украинским законам должна идти под суд.
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Что значит "пообещал"? Она уже должна быть уволена!
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Если это сосалка Трухи - ничего ей не будет.
Отработает сладким местом.
Потом ее просто переведут на другую хлебную должность...
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Труханов пообещал (море морякам, воздух летчикам, земля колхозникам).
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Ця заТрухана лИса кацабська потвора, здаєцця, забула, що воно є держслужбовцем. І тому має коментувати свою маячню державною мовою. Тепер я розумію, що головним здобутком великого реформатора Міх.їла Карлсоношвілі є збереження на своїх місцях трухи, підрахуя та їхніх тупорилих смокталок. Йому це вдалося. Це вам не кордон проривати, та Яценюка заради прем"єрства Пєтє здавати. Всі ви казли заТрухані!!! Інцидент із п'яною співробітницею Одеської мерії: Труханов пообіцяв "кадрові рішення" - Цензор.НЕТ 169
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Обмежаться доганою.Ну і бабла,звісно,відстігне кому треба.Та і буде далі працювати на благо народу...
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Ударила ребенка и попала в ДТП. Новые подробности. https://youtu.be/WYfTM6eRBh8
Свидетель, который присутствовал от самого начала до самого конца заявляет, что сын не хотел садиться с пьяной мамой в автомобиль, в следствие чего мама себе позволила несколько раз ударить его по голове, тем самым заставила сына поехать с ней в автомобиле. Также по видео можно увидеть что она попала в ДТП по пути своего следования возле железнодорожного вокзала. Ну и напоследок, всем тем кто не верил и говорил что нет доказательств того, что она была за рулем, приятного просмотра можете увидеть что она действительно была за рулем и просто молчать..
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Она не "обижала" сотрудников полиции, а совершала уголовно наказуемое преступление. Труханов, плеать, в обидки играет...
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Труханов написал "оскорбляла" (ниже есть скрин), а криворукий Цензор так перевел с украинского (наверное)
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Три месяца исправительных работ. На таможенной площади. Одесситы поймут.
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Не порти людям бизнес!!! После такого в Одессу народ не поедет...
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В нормальной стране после такого мэр идёт в отставку...

У нас как с гуся вода...
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То есть никто не заметил, что Труха просит прощения только у полицейских?
Обычных граждан города пьяное чиновничье быдло вполне может оскорблять и материть, и даже журналистов бить, и его начальник это считает нормой?
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У мэра - гражданина РФ - и бригада соответствующая. Уж сколько писали о ближайшем окружении Труханова, которое восхваляет Россию, поддерживает донецких повстанцев и призывает убивать украинских моряков.Фото - с новогоднего корпоратива "Доверяй делам" в Ренессансе, который прошел на прошлой неделе.

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Инцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал "кадровые решения". ©

Я волів би побачити таку новину:
Инцидент с российским гражданством Труханова: Порошенко пообещал "кадровые решения".

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал "кадровые решения"
 
 
 
 
 
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