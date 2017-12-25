Инцидент с пьяной сотрудницей Одесской мэрии: Труханов пообещал "кадровые решения". ©

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу чиновника.
"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала. Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления", – заявил Геннадий Труханов.
В ближайшее время, по его словам, будут приняты соответствующие кадровые решения.
Напомним, 23 декабря полиция Одессы остановила автомобиль Nissan Micra, за рулем которого находилась девушка с явными признаками алкогольного опьянения. Дебоширкой оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг Одесского горсовета Диана Тирновенко.
И это самый страшный вариант. Хотя могут обойтись строгим выговором.
а если его нет- то выдаст
В ближайшее время, по его словам, будут приняты соответствующие кадровые решения. Источник: https://censor.net.ua/n3041372
------------------------------------------------------------------------------------------какие кадровьіе ршния он не сказал. Наверное на повьішение пойдет.
"- Ты, дура безмозглая, чего на камеру палишься? Я ж теперь сделать ничего не могу! Ладно, пока будешь сидеть тихо как мышка, и не дай бог еще где-то "засветиться". А как все уляжется, мы тебя на прежнюю должность тихонько вернем. А не не прежнюю, так новую организуем, еще лучше, это в наших силах. Будешь сосать, как и до этого сосала. Все, свободна."
Если вас напрягло слово "сосать", то имелось ввиду - сосать деньги из бюджета города.
типа с другой стороны обслуживать будет?))))
Ульяна-смерть-українцям-супрун, вважають що ми багато їмо.
І діти наші теж об'їдаються через надмірно високі зарплати.
Минздрав Украины пересмотрел суточные потребности в питании. Большое внимание уделено нормам питания для детей.
https://antikor.com.ua/articles/211539-minzdrav_pomenjal_normy
Чи це нова посада на зразок "рєшала"? І це не дієслово, а іменник.
почему бы не обтекать, а конкретно сказать - завтра, 26.12.17 - эта пьянь уже мне не знакома! она здесь не сидела!!! фсе!
у копов пусть сама просит прощения в зале суда!!!
(ненавижу пьянь за рулем, козлов или овец - все равно!)
а эта... еще и ребенка везла - хороший пример крутости для чада!!! делай как я!!! да?
https://www.youtube.com/watch?v=bWH6zMG1ZlI
1) за перший раз до 6місяців ув'язнення, та 2150годин виправних робіт по прибираню
міста за місцем проживання. Позбавлення вод. посвідчення на 1рік
2) За на ступні 3роки, та позбавлення водійського посвідчення на 5років, з дня закінчення кічи.
https://www.youtube.com/watch?v=qrH-lSbPSv0
Отработает сладким местом.
Потом ее просто переведут на другую хлебную должность...
Свидетель, который присутствовал от самого начала до самого конца заявляет, что сын не хотел садиться с пьяной мамой в автомобиль, в следствие чего мама себе позволила несколько раз ударить его по голове, тем самым заставила сына поехать с ней в автомобиле. Также по видео можно увидеть что она попала в ДТП по пути своего следования возле железнодорожного вокзала. Ну и напоследок, всем тем кто не верил и говорил что нет доказательств того, что она была за рулем, приятного просмотра можете увидеть что она действительно была за рулем и просто молчать..
У нас как с гуся вода...
Обычных граждан города пьяное чиновничье быдло вполне может оскорблять и материть, и даже журналистов бить, и его начальник это считает нормой?
Я волів би побачити таку новину:
Инцидент с российским гражданством Труханова: Порошенко пообещал "кадровые решения".