 Несовершеннолетний сталкер задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция

Ночью вблизи отселенного села Залесье сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей - 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нацполицию Киевской области, за нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.
Материал направлен в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Действующая система не останавливает "сталкеров". Нужно увеличивать наказания за посещение Чернобыльской зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчужденияИсточник: https://censor.net.ua/n3041371
слава петру охметову, президегту мусоров
барьіга порлшенка гидрант конституции
и государству польза и в шахтах не скучно... (наверное)
проверить на практике, утонет ли урановый лом в ртути (ВИДЕО)
В далёком 2005 году на башорге был "мем" про то, стоит ли топить урановый лом в ртути. Ну мы его провели на практике))
впечатлили пальчики в ртути...