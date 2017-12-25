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Все про:Киевская область (1333) ЧАЭС (321) Зона отчуждения (72)

 Несовершеннолетний сталкер задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция

Ночью вблизи отселенного села Залесье сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС обнаружили двух юношей - 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нацполицию Киевской области, за нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.

Материал направлен в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Действующая система не останавливает "сталкеров". Нужно увеличивать наказания за посещение Чернобыльской зоны, - Госагентство по управлению Зоной отчуждения

Источник: https://censor.net.ua/n3041371
 
 
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странно, а мусорские ублюдки законно наркотой и самогоном барьіжат ?
слава петру охметову, президегту мусоров
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мусора незаконно ограничивают свободу передвижения граждан,
барьіга порлшенка гидрант конституции
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штрафовать на что, раз с целью экстрима а не металл зараженный таскали, дать по сраке и простить
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Залісся,не дуже грязно там,біля Чорнобиля поряд.
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если так к радиации тянет - пусть в урановых шахтах поэкстремалят-"посветятся"!
и государству польза и в шахтах не скучно... (наверное)
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Можно ещё веселее провести время:
проверить на практике, утонет ли урановый лом в ртути (ВИДЕО)

В далёком 2005 году на башорге был "мем" про то, стоит ли топить урановый лом в ртути. Ну мы его провели на практике))
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- Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят. Кина американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности... Ты ему про аномалии, а он тебе про хабар. Ни о чём думать не хотят, кроме бабок. Пока кишки по веткам не разбросает. (с)
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я тоже подумал,что хлопец заигрался в игру STALKER
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, , экстремал , походу ,,, , в армию / ато / блиндаж , готовится ребенок ,,,
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНесовершеннолетний сталкер задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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