 Несовершеннолетний сталкер задержан в зоне отчуждения ЧАЭС, - Нацполиция

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Нацполицию Киевской области, за нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП.

Материал направлен в Ивановской районного суда Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

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