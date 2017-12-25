 День 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня".

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