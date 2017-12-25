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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
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 День 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО

Сегодняшний день в районе проведения АТО, впервые после вступления в силу новогодне-рождественского перемирия, прошел без нарушений режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: " По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня".

Также читайте: Наемники РФ выпустили около 40 мин по защитникам Крымского на Луганщине, - Нацполиция

Источник: https://censor.net.ua/n3041370
 
 
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Первый раз такое слышу. У них боеприпасы закончились?
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Не , просто сегодня уголек контрабасом провозили . Мы им гроши , а они нам уголек День 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3534
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Можливо, але ніхто за руку не спіймав.
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А это шо , важно ? Вон Крысина поймали , и шо ? День 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 1657
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Крисін це Пацюченко? Побачимо, ще не вечір.
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Типо надежда умирает последней ? Так я вас огорчу ... Сдохла ваша надежда тогда , когда гэбня при содействии Кучмы , Черновола грохнула , а вся украинская , ссыкливая элитка сделала вид , шо ничего не заметила ... 25 грудня на Донбасі не було порушень перемир'я, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 9417
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Не сглазьте, еще ночь впереди, они умеют из-под тишка
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Ольчик , ты слышала такое слово - " договорнячок " ? День 25 грудня на Донбасі пройшов без порушень перемир'я, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2377
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не знаю, я на войне не была и ни с кем не воевала, кто с кем может договариваться
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перешли на новую тактику....У місті Казань республіки РФ Татарстан пасажирський автобус в'їхав у двері мечеті.
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Восславим Медведчука! Он за мир! Оккупанты вообще любят тишину. А то стрелять в террориста - это хрен знает, что такое.
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Трактор в полі «дир.-дир-дир». Ми - за мир!
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В пресс-центре штаба АТО сводка о Крымском за 24.12,а сегодня-эта.Но на 19.00 у Павлополя скоты выпустили 5 мин 120мм
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та погодите! сплюньте...
ночька только на подходе!!!
их же по ночам трясет, нечистый дергает за... ну, за что найдет!
паскудники полуношные...
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Согласен. Но сегодня было ещё и заявление об обмене- а это уже тенденция.
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заявления они каждый день делают!
по факту!!!
только по факту!
когда обмен состоится (тьху, тьху).... тогда и радоваться буду... или будем!!! (как угодно!)
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Каждый день погибшие, какое на фиг перемирие?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДень 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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