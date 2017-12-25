 День 25 декабря на Донбассе прошел без нарушений перемирия, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: " По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.
Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.
Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня".
а це що гімно собачаче ???
чи права рука не знає що робить ліва!!!
ночька только на подходе!!!
их же по ночам трясет, нечистый дергает за... ну, за что найдет!
паскудники полуношные...
по факту!!!
только по факту!
когда обмен состоится (тьху, тьху).... тогда и радоваться буду... или будем!!! (как угодно!)