 Потому что у кандидата отсутствует пассивное избирательное право, - ЦИК РФ об отказе Навальному в регистрации на президентские выборы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

Во время заседания ЦИК России член комиссии Борис Эбзеев отметил, что преступление, которое было инкриминировано А.Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права баллотироваться на должность президента Российской Федерации на протяжении 10 лет после снятия или погашения судимости.

"Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права", — заявил Б.Эбзеев.

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Он напомнил, что 24 декабря ходатайство А.Навального по регистрации группы избирателей, созданной для поддержки его самовыдвижения в качестве кандидата на должность президента РФ и приложенные к нему документы, поступили в ЦИК. "ЦИК работала всю ночь. Независимо от этого, рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", — пояснил Б.Эбзеев.

ЦИК РФ также отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у политика пассивного избирательного права.

Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. Он отметил, что представляет "огромное количество избирателей". Позднее Навальный заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома РФ, связанное с его выдвижением, в Конституционном суде.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в понедельник в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Напомним, оппозиционера Алексея Навального выдвинули в президенты России несмотря на то, что ранее ЦИК предупредил о невозможности его регистрации кандидатом.