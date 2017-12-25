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Все про:выборы (19960) Россия (67381) Навальный (336)

 Потому что у кандидата отсутствует пассивное избирательное право, - ЦИК РФ об отказе Навальному в регистрации на президентские выборы

На заседании Центризбиркома РФ в понедельник принято решение не регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России. Политик заявил, что намерен обжаловать решение в Конституционном суде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

Во время заседания ЦИК России член комиссии Борис Эбзеев отметил, что преступление, которое было инкриминировано А.Навальному, относится к числу тяжких, лишающих его права баллотироваться на должность президента Российской Федерации на протяжении 10 лет после снятия или погашения судимости.

"Хотел бы обратить внимание, что судимость сохраняется, и поэтому я вынужден предложить проект решения ЦИК, смысл которого сводится к тому, чтобы отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Навального в связи с отсутствием у него пассивного избирательного права", — заявил Б.Эбзеев.

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Он напомнил, что 24 декабря ходатайство А.Навального по регистрации группы избирателей, созданной для поддержки его самовыдвижения в качестве кандидата на должность президента РФ и приложенные к нему документы, поступили в ЦИК. "ЦИК работала всю ночь. Независимо от этого, рабочая группа подошла к рассмотрению этих документов самым тщательным образом", — пояснил Б.Эбзеев.

ЦИК РФ также отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у политика пассивного избирательного права.

Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. Он отметил, что представляет "огромное количество избирателей". Позднее Навальный заявил, что намерен обжаловать решение Центризбиркома РФ, связанное с его выдвижением, в Конституционном суде.

Центральная избирательная комиссия РФ отказала в понедельник в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ Алексея Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права.

Напомним, оппозиционера Алексея Навального выдвинули в президенты России несмотря на то, что ранее ЦИК предупредил о невозможности его регистрации кандидатом.

Источник: https://censor.net.ua/n3041369
 
 
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ОПГ Путлер Капут ДОЖИВАЕТ последние дни...Август 1991 года неизбежен... Тому що в кандидата відсутнє пасивне виборче право, - ЦВК РФ про відмову Навальному в реєстрації на президентські вибори - Цензор.НЕТ 3771
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К черту подробности. Санкции и гениальное правление Окурка ведет к краху гавноимперии. И это все, что нам нужно знать о России.
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Тому що в кандидата відсутнє пасивне виборче право, - ЦВК РФ про відмову Навальному в реєстрації на президентські вибори - Цензор.НЕТ 2686 Владимир Войнович написав роман-антиутопию в 1986 году "Москва2042" оказался Пророком
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Он не кандидат - его с судимостью никак не допустили бы, о чём он был в курсе.
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в Раше судимости это заслуга.
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Повелось в России с давних пор, -
И сей факт уже стал непреложным, -
Чтобы не попасться, каждый вор
Должен быть весьма благонадёжным.
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Фуйло вообще идиот, но люди голосуют.
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От бойкота толку тоже нет. Бюджетников нагонят. Нижний порог явки не предусмотрен. надоела эта канитель с "выборами".
Придёт Димон с женой , проголосуют за ВВП и хватит......

Но вся цель этой операции показать Западу какие в паРАШЕ замечательные "выборы" , сама ксюша от апешечки идёт....70% киндерсюрприз запланировал , но думаю будет и больше.

Если эллочке чуровой скажут нарисовать 146% - нарисует не стесняясь. Потом под столом получит орден. Ну и отс...ёт заодно. Не отходя от кормушки.
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В последний момент лично путин разрешит
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Навальный молодчина. Самая широкая поддержка населения среди оппозиционеров. Активный и решительный. Кто пишет, что он проект кремля - невежды и глупцы.
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Все равно он ватный рашист...
Спроси у него чейкрым...
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нет. он не ватный рашист. сказать "КрымУкраина" - это статья за сепаратизм и тюрьма. он же не кретин, чтоб самому себя сдать.
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Надо еще раз его спросить об этом. Вон Ксюха сказала, что по международному законодательству Крым украинский, и ей никто ничего не инкриминирует.
Значит, и Навальный может сказать хот что-то в этом роде.
Но захочет ли российский националист признать Крым украинским?
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1. Навальный - не российский националист.

2. Собчак многое позволено по фамилии. И она не претендует на реальную власть, поэтому допущена на выборы.
Навальный вякнет "крым не наш" - статья за сепаратизм.
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Навальный: «Я и есть русский националист».

Интервью Алексея Навального шведской газете "Сюдсвенскан" (Sydsvenskan). Полный текст интервью на шведском здесь, статья на шведском здесь, перевод статьи на эсперанто здесь. А здесь аудиозапись.

http://www.glasnost.se/2011/navalnyj-ya-i-est-russkij-nacionalist/



Многие ваши оппоненты с разных сторон утверждают, что вы русский националист. Вы не могли бы прокомментировать это утверждение?Почему оппоненты, я и сам так утверждаю. Я и есть русский националист. Я не вижу здесь ничего предосудительного, и я не вижу в этом никакой проблемы. Русский национализм, современный русский политический национализм является вполне себе нормальной идеологией, который не отличается от достаточно популярной идеологии в Европе и в скандинавских странах в том числе.
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правильное интервью. его национализм - защита интересов граждан рф. ничего общего с шовинизмом не имеет. Молодец Навальный.
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Для украинцев он будет молодцом, когда будет уважать законы Украины и международные законы. Его за язык никто не тянет с дурноватыми инициативами.
Был бы нормальным, просто не нес бы бред про очередной противозаконный референдум по Крыму.

Алексей Навальный, российский оппозиционер, рассказал, что он планирует сделать, если станет президентом России. Как сообщает replyua.net, Навальный поделился своими планами во время интервью на телеканале «Дождь», которое он дал Ксении Собчак.

Оппозиционер пообещал провести еще один референдум в Крыму, но на этот раз честный и справедливый. «Здесь вопрос не в Украине или России. Здесь вопрос в реальном волеизъявлении жителей Крыма, которой должно быть определено реально, а не как было. Референдум, который был, - это абсолютная фальшивка», заявил Навальный. При этом оппозиционер отметил, что в случае проведения еще одного референдума Украина все равно не захочет его признавать, и ситуация с Крымом не изменится, поскольку в мире было очень много ситуаций по спорным территориям, но не было решений этих территориальных споров.

http://replyua.net/putin/66574-navalnyy-znayu-chto-moi-slova-ochen-ne-ponravyatsya-ukraincam.html
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в сортах лайна не розбираюсь.. шо путлєр, шо цей клоун
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Вспомним дебаты Навального с Гиркиным. Там прозвучала такая мысль "не надо воевать с Украиной, пока экономика дышит на ладан". Хуйло уверено ведет рашу в могилу, не надо ему мешать.
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Молодец, Навальный. Борется упорно. И его сажали и травили, а брат его надолго сел. Смелый, парень.
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смотрел его в цике. достойно. говорит хорошо. хуйло с ним на дебаты никогда не пойдёт. панфилова омерзительная жаба-чекистка. охуёвский с пиздой гнилой.
кстати пока в украине аналога навальному нет. увы. старая колода тусуется. есть молодые, но до уровня навального как до луны.
правда в украине есть получше - вооружённый народ!
что касается чейкрым. политика искусство возможного.и не терпилам которых четвёртый год как барыга под шконку загнал троллить навального. навальный не идеален, но путлер его боится. а нас НЕ БОИТСЯ. потому что мы терпилы. чейкрым спрашивать будем его если он прорсётся. и я практически уверен, что навальный эти вопросы бы разрешил. не сразу конечно.
хотя я ,увы, остаюсь при убеждении, что россия последний шанс утратила с уходом лебедя. это была личность. никаких грузинских или украинских войн при нём бы не было. путлер его убил.
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Что хуйло скажет то ЦИК и будет делать
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПотому что у кандидата отсутствует пассивное избирательное право, - ЦИК РФ об отказе Навальному в регистрации на президентские выборы
 
 
 
 
 
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