 Поступило 73 сообщения о нарушениях на местных выборах, открыто 12 уголовных производств, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

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"Сегодня на территории 17 регионов страны состоялись первые местные выборы в объединенных территориальных общинах. Сейчас участки закрыты. По состоянию на 21.00 в полицию поступило 73 сообщения о нарушениях, открыто 12 уголовных производств", - говорится в сообщении.



"В частности, по ст.160 Уголовного кодекса Украины (Подкуп избирателя, участника референдума) открыто по одному производству в Запорожской, Ивано-Франковской, Николаевской областях, 3 производства в Черниговской и 4 – в Полтавской областях. Также в Черкасской и Полтавской областях полицейскими было возбуждено по одному уголовному производству по ст. 158 (Фальсификация избирательных документов)", - сообщили в полиции.



Продолжается дополнительная проверка по 57 сообщениям.

Напоминаем, сегодня, 24 декабря, прошли выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских. Соответствующее решение ранее было принято ЦИК.