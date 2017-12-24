 В Москве надеются, что ЕС перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов", - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

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"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались Президентами В.В.Путиным и Н.Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", - сказал Лавров в интервью кипрской газете "Симерини".

"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - заявил глава МИД России.

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Напоминаем, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России из-за её агрессии по отношению к Украине.