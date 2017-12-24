 В Москве надеются, что ЕС перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов", - Лавров

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.
"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались Президентами В.В.Путиным и Н.Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", - сказал Лавров в интервью кипрской газете "Симерини".
"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - заявил глава МИД России.
Напоминаем, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России из-за её агрессии по отношению к Украине.
ФИФА объявила о достижении договорённости с Россией о ликвидации коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году. речь идёт о переименовании улиц и драпировке либо уничтожению советской символики на зданиях
Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна (1870-1938). Слова ротногокомандира капитана Сливы.
«...Молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы,которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:
- От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п- подпоручик идет в ногу».
Используется: как иронический комментарий к поведению человека, который считает правым лишь одного себя.
Католиков и греков- с Рождеством!
Дмитрий Медведев посетил Новгородскую область. Там он принял участие в выездном заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному сотрудничеству, пишет государственное издание "Российская газета".
Все бы выглядело вполне пристойно, если бы не сами "российские инновации", которые здесь же продемонстрировали премьеру любители пилить государственный бюджет на различные "нанотехнологии". В частности, Дмитрию Медведеву показали "инновационного отечественного робота" в форме слона, выдав его за российскую разработку. Фото, где председатель правительства с серьезным видом рассматривает чудо науки и техники, даже попало в государственные СМИ.
http://by24.org/2017/07/20/russian_pm_will_give_12_billions_for_lego_set/
а Кипр, ну и не только - почуствует как и это почуствовала Булгария, ведь примолкла а ведь ещё не всё получили.
Коротковолновая радиостанциии 624 передающего радиоцентра 1 узла связи ГШ МО РФ, носящая позывной «УВБ-76»
Примерно в 21:00 по московскому времени на волнах радиостанции кто-то включил рэп на русском языке, а через несколько минут -зацикливание криков «Слава Украине».
В настоящее время станция не подает привычных для всех сигналов.
Жил да был грустный конь в русском МИД.
Он имел озабоченный вид.
Только песня совсем не о том,
Как не ладили люди с конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дибилы-бл#" проржёт.
А пока который год
Только старому коню и не везёт.
Каждый раз с выступленьем фигня -
Люди ржут от тупого коня!
Только песня совсем не о том,
Как смеётся весь мир над конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дибилы-бл#" проржёт.
А пока наоборот
Только старому коню и не везёт.
И в Нью-Йорке , пуская слюну,
Выступать приходилось коню.
Только песня совсем не о том,
Как смеялись в ООН над конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дибилы-бл#" проржёт.
А пока который год
Только старому коню и не везёт.
Грустный конь от хвоста до седин
Был тупой, как его господин.
Да и песенка, в общем, о том,
Как обидно быть глупым конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дыбилы-бл#" проржёт.
А пока который год
Только старому коню и не везёт...
2015