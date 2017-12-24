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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 За рубежом
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 В Москве надеются, что ЕС перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов", - Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров рассчитывает, что ЕС перестанет идти на поводу у "стран-русофобов" в выстраивании отношений с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД России.

Также читайте: Волкер поддержал продление санкций против РФ за агрессию на Донбассе: "2017 год стал самым жестким"

"Очевидно, что раскрученная Евросоюзом под давлением США санкционная спираль нанесла серьезный урон связям между нашими государствами. Мы ценим позицию Кипра, выступающего за скорейшую нормализацию российско-есовских отношений. Перспективы восстановления полноформатного диалога между Россией и ЕС обсуждались Президентами В.В.Путиным и Н.Анастасиадисом в ходе встречи в Москве в октябре нынешнего года", - сказал Лавров в интервью кипрской газете "Симерини".

"В Москве надеются, что в Евросоюзе преодолеют инерцию мышления, найдут в себе силы отказаться от выстраивания российской политики по принципу "наименьшего общего знаменателя" – перестанут идти на поводу у немногочисленной, но агрессивной группы стран-русофобов, которые разыгрывают антироссийскую карту для решения узкокорыстных задач", - заявил глава МИД России.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Под санкциями США находится около 200 физически и более 400 юридических лиц из России, - МИД РФ

Напоминаем, 14 декабря лидеры Европейского Союза приняли политическое решение продлить экономические санкции против России из-за её агрессии по отношению к Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3041309
 
 
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Якщо скавчать - значить все правильно робиться.)))
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Ну так конемордый знает что санкции русне на пользу. В феврале он еще активнее ржать начнет.
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Ленина закопают?

ФИФА объявила о достижении договорённости с Россией о ликвидации коммунистической символики на улицах городов, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году. речь идёт о переименовании улиц и драпировке либо уничтожению советской символики на зданиях
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"Страны-русофобы" это самые прекрасные страны, в отличие от лицемерных, закрывающих стыдливо бэньки на ваше скотство и преступления
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фу, я чуть не струганул от этого фото среднестатистического какцапа
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кацапы с какого-то перепугу решили,что все их должны обожать -холить -и лелеять ( при этом они конечно же вольны обсирать и унижать всех и вся)
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ЕС перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов" и примкнет к активной группе стран-руSSоёбов.
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Вся рота идет не в ногу, один поручик шагает в ногу
Из повести (гл. 10) «Поединок» (1905) Александра Ивановича Куприна (1870-1938). Слова ротногокомандира капитана Сливы.
«...Молодых офицеров Слива жучил и подтягивал, употребляя бесцеремонные, хлесткие приемы,которым его врожденный хохлацкий юмор придавал особую едкость. Если, например, субалтерн-офицер сбивался с ноги, он кричал, слегка заикаясь по привычке:
- От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п- подпоручик идет в ногу».
Используется: как иронический комментарий к поведению человека, который считает правым лишь одного себя.
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савраско, та спіраль нанесла урон не стільки відносинам, скільки вашій економіці, от ти й іржеш, б'ючи копитом
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Всё будет хорошо!
Католиков и греков- с Рождеством!
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Ага, захоплення Крима і кровопролиття на Донбасі по версії коняки має викликати русофільство? Кожен пожинає плоди своїх справ і у кацапів для більш менш оптимістичного для них виходу із ситуації є тільки один вибір - повернення територій і виплачення контрибуцій. А так нехай лізуть у прірву, будемо всіма зусиллями допомагати.
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У Москві сподіваються, що ЄС перестане йти на повідку в "агресивної групи країн-русофобів", - Лавров - Цензор.НЕТ 6846 Дмитрий Медведев посетил Новгородскую область. Там он принял участие в выездном заседании президиума Совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному сотрудничеству, пишет государственное издание "Российская газета".

Все бы выглядело вполне пристойно, если бы не сами "российские инновации", которые здесь же продемонстрировали премьеру любители пилить государственный бюджет на различные "нанотехнологии". В частности, Дмитрию Медведеву показали "инновационного отечественного робота" в форме слона, выдав его за российскую разработку. Фото, где председатель правительства с серьезным видом рассматривает чудо науки и техники, даже попало в государственные СМИ.

http://by24.org/2017/07/20/russian_pm_will_give_12_billions_for_lego_set/
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рабССия населенная кацапосущесвами враги цивилизованого Мира навечно!
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вот горжусь что я гражданин Латвии и в то же время страны русофоба. Серёзно горжусь. На счёт что ЕС перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов" - уй вам в рот, или как говорил твой шеф хуйло - не даждётесь и это: как амин в церкви

а Кипр, ну и не только - почуствует как и это почуствовала Булгария, ведь примолкла а ведь ещё не всё получили.
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решение узкокорыстных рашистских задач - это было оккупация украинского Крыма и украинского Донбасса,дебил бляяя
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вот бы нашелся кто, да просто так не громко сказал.....да мы вас сук сожжем до Урала..всему своё время...
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почему только до Урала? Китайцам нужно оставить?
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кацапские СМИ подают это как победу и раисяне гордятся смелым сенатором.
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ну а шо=))
Коротковолновая радиостанциии 624 передающего радиоцентра 1 узла связи ГШ МО РФ, носящая позывной «УВБ-76»

Примерно в 21:00 по московскому времени на волнах радиостанции кто-то включил рэп на русском языке, а через несколько минут -зацикливание криков «Слава Украине».
В настоящее время станция не подает привычных для всех сигналов.
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Самое забавное, составить список народов и стран, которые ненавидит кацапня. А она ненавидмт всех, включая собственный народ, плюс евреев
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Ну ,какая руссофобия? Фобия-боязнь ,то есть руссобоязнь. Но мы их не боимся а просто пренебрегаем. Нравится русских драть ,загонять их под шконку,где им место,руссодралофилия можно так назвать.
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Старые песни... У Москві сподіваються, що ЄС перестане йти на повідку в "агресивної групи країн-русофобів", - Лавров - Цензор.НЕТ 3895
Жил да был грустный конь в русском МИД.
Он имел озабоченный вид.
Только песня совсем не о том,
Как не ладили люди с конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дибилы-бл#" проржёт.
А пока который год
Только старому коню и не везёт.
Каждый раз с выступленьем фигня -
Люди ржут от тупого коня!
Только песня совсем не о том,
Как смеётся весь мир над конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дибилы-бл#" проржёт.
А пока наоборот
Только старому коню и не везёт.
И в Нью-Йорке , пуская слюну,
Выступать приходилось коню.
Только песня совсем не о том,
Как смеялись в ООН над конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дибилы-бл#" проржёт.
А пока который год
Только старому коню и не везёт.
Грустный конь от хвоста до седин
Был тупой, как его господин.
Да и песенка, в общем, о том,
Как обидно быть глупым конём.
Говорят, не повезёт,
Если грустный конь "дыбилы-бл#" проржёт.
А пока который год
Только старому коню и не везёт...
2015
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В общем, все как всегда - все вокруг педерасы, а мордор - Дартаньян...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Москве надеются, что ЕС перестанет идти на поводу у "агрессивной группы стран-русофобов", - Лавров
 
 
 
 
 
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