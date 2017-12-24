 Явка на местных выборах в большинстве ОТГ превысила 50%, - ОПОРА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".

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В частности, в громадах Запорожской области средняя явка избирателей составила 55%. В Полтавской области на избирательные участки пришли 52,9% членов ОТГ. В Черкасской области явка составила 55,8%, в Черновицкой – 52,8%. В Черниговской области явка превышала 50% уже по состоянию на 17:00.



Избирательные участки закрылись в 20:00.

Напоминаем, сегодня, 24 декабря, прошли выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских. Соответствующее решение ранее было принято ЦИК.