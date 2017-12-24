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 Политика Украины
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Все про:выборы (19944) местные выборы (1160) ОПОРА (96) территориальная община (37)

 Явка на местных выборах в большинстве ОТГ превысила 50%, - ОПОРА

Явка на выборах органов местного самоуправления в большинстве объединенных территориальных громад превысила 50%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гражданскую сеть "ОПОРА".

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В частности, в громадах Запорожской области средняя явка избирателей составила 55%. В Полтавской области на избирательные участки пришли 52,9% членов ОТГ. В Черкасской области явка составила 55,8%, в Черновицкой – 52,8%. В Черниговской области явка превышала 50% уже по состоянию на 17:00.

Избирательные участки закрылись в 20:00.

Напоминаем, сегодня, 24 декабря, прошли выборы в 51 объединенной территориальной общине (5 городских, 16 поселковых и 30 сельских. Соответствующее решение ранее было принято ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3041308
 
 
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Осталось Охендовскому и компании правильно посчитать ....
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для чого це сміття вибирати, толку ніякого
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БЫПЫПЫ і Аграрна партія вже рапортують що лідирують.
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вот ты кто не пошёл, ты проиграл, потому тот кто голосует за того, за которого ты никогда бы не голосовал, потому что он из ядерного электората твоих соперников по избирательным спискам.
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А сколько и на каком округе запланировали процентов голосов? Это гораздо интересней!
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Они по явке, как те жебраки, на паперть появляются. Кто, может, тот еще идет. Кто нет - тот вовсе идиот... Реалии, как себе ныне думает народ, такие наши - если не пришел, в кармане лишь мелочь завалявшую нашел...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯвка на местных выборах в большинстве ОТГ превысила 50%, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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