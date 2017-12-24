 "Крысина - за решетку": завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

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"Требуем, чтобы Крысин был за решеткой. Обсудим дальнейший план действий. Шевченковский районный суд приговорил к 4 годам тюрьмы условно Юрия Крисина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время евромайдан", - говорится в описании акции.

Организатором акции выступил адвокат Маси Найем.

Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

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18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.





