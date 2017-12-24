 "Крысина - за решетку": завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.
"Требуем, чтобы Крысин был за решеткой. Обсудим дальнейший план действий. Шевченковский районный суд приговорил к 4 годам тюрьмы условно Юрия Крисина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время евромайдан", - говорится в описании акции.
Организатором акции выступил адвокат Маси Найем.
Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.
18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.
Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.
Да и суда и у судьи дома.
они до этого, таки "дореформируют"
Я знаю, что найдется много людей, которые расскажут о Веремие, каким хорошим, добрым и отзывчивым человеком он был в вне журналистской жизни, каким профессионалом он был. Я так же помню, как после самоубийства Михаила Чечетова, некоторые вполне адекватные люди затянули песню о том, что Чечетов был не таким уж и плохим человеком, и как он людей в своем округе выслушивал и даже помогал им. Помню и никогда не забуду про "кусочек счастья", о "разводе как котят", "красоте игры" и всем остальном. И про "проституток на Майдане". Даже Януковича найдется кому назвать добрым человеком.
Но точно такой же частью системы был приговорен вчера к четырем годам с отсрочкой на два года за убийство Веремия Юрий Крысин. И судья Олег Линник, который вынес такой неожиданно мягкий приговор - он тоже выходец из той же системы. Журналист Владимир Бойко еще в мае 2017 года охарактеризовал этого судью, как "проходимца в мантии".
Три человека из одной системы - но какие разные судьбы. Линник как работал судьей во времена Януковича (чьему указу он и был переведен из скромной донбасской должности прямо в столицу), так и работает сейчас. И, возможно, будет работать дальше. Крысин все-таки попал за решетку - но ненадолго. А вот Веремии нет. Почему же такая разница?
но крыса должен ответить за убийство
Чудовий комент, все чітко і аргументовано.
Красава.
На ветку- судью.
Барыгу - на кол - в нем причина...
ДА НА ВИЛЫ ТАКУЮ ВЛАСТЬ !!!!!!!!! СВОЛОЧИ !!!!!!!!ИСПЫТЫВАЕТЕ ТЕРПЕНИЕ НАРОДА !!!!!
ДОЖДЁТЕСЬ ВИЛ !
если по-правде
С адвоката нужно начинать!!!!!!!
С адвокатов, которые защищают беркутню,
януковича,
добкиных и прочую мразь
Они -енти адвокаты именно есть основа зла - они
бегают по кругу -
подсудимый-пракурор-судия...
Они родимые распределяют бабки в ентой троице..
Адвокаты януковича - враги, которые будут стрелять в спину,
когда придет русский мир.
- Крисіна
- його поплічників
- тупих прокурорів , що просрали вирок
- продажних суддів .
http://www.liga.net/opinion/180963_lyustratsiya-chto-vazhnee-trebovanie-maydana-ili-prava-cheloveka.htm
1. Особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:
"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя"