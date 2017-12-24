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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины, Общество
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 "Крысина - за решетку": завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия

25 декабря с 14:00 до 18:00 в центре Киева на Майдане Незалежности состоится акция с требованием наказать Юрия Крысина, который причастен к убийству журналиста Вячеслава Веремия в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

Также читайте: Убийство Веремия: трижды судимый Крысин на свободе и призывает "следить за базаром"

"Требуем, чтобы Крысин был за решеткой. Обсудим дальнейший план действий. Шевченковский районный суд приговорил к 4 годам тюрьмы условно Юрия Крисина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время евромайдан", - говорится в описании акции.

Организатором акции выступил адвокат Маси Найем.

Напомним, что Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных "титушек" в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия "титушки" сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": О деле Крысина должен узнать каждый: украинские суды спасают от тюрьмы бандита, убивавшего на Майдане

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Крысина - за решетку: завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия 01
Крысина - за решетку: завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия 02
Крысина - за решетку: завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия 03

Источник: https://censor.net.ua/n3041305
 
 
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Крысин уже в Вене или Стокгольме , а вот судью на кичу.
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А путин не нападёт? Може не нужно лодку шатать?
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Крысина - за решетку, судью - пинком под зад. Без выходного пособия.
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Что ж это за власть такая и что это за президент-рехворматор и гарант Конституции такой, что граждане должны практически по каждому действию государственных органов выходить на акции протеста.
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он Рождество празднует, не отвлекайте.
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Да не всё! В Харькове днями судили, судили с великолепной базой доказательств с видео одну тварь сепаратюгу. Дали 2 года условно. Тварь выходя из зала на свободу орала и есть само собой видео:* смерть украм!*. Вот что сказать?! Надо выкапывать Сашу Белого. Всех на кол! Ну не идёт у нас НИЧЕГО!!!
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думаете эта крыса ещё не свалила на кацапию..?
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Если свалит - уже хорошо. Не так хорошо, как за решеткой, но всяко лучше, чем если такое отребье здесь ошиваться будет
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Интересно а в Америке за умышленное убийство группой лиц, судьи такие же приговоры выносят?
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та ні, там навіть справу не заводять; роздають кожному з групи по "рошенчику" і ай-да хлопці, по домівках
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У луцика дома или у ГП надо шины палить.
Да и суда и у судьи дома.
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лучше дома палить.....
они до этого, таки "дореформируют"
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Низя...щаз у власти такой период когда такие крысы нужнее бойца на фронте, не говоря о каком то журналисте!
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це вже реформоване правосуддя чи все в процесі? "Крысина - за решетку": завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия - Цензор.НЕТ 7423
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Со времени Революции Достоинства прошло еще не так много, чтобы легенды и мифы заслонили собой реальные события. Поэтому большинство еще помнит, что Вячеслав Веремий - это никакой не герой Украины, даже несмотря на формальное звание, и не член Небесной Сотни. Вячеслав Веремий был журналистом газеты "Вести" (думаю, еще не надо объяснять, что это за издание) и писал "статьи" о том, как "проститутки с Окружной перебрались на Майдан". То есть он был частью той системы, которая пыталась дискредитировать, высмеять, растоптать и уничтожить Евромайдан.
Я знаю, что найдется много людей, которые расскажут о Веремие, каким хорошим, добрым и отзывчивым человеком он был в вне журналистской жизни, каким профессионалом он был. Я так же помню, как после самоубийства Михаила Чечетова, некоторые вполне адекватные люди затянули песню о том, что Чечетов был не таким уж и плохим человеком, и как он людей в своем округе выслушивал и даже помогал им. Помню и никогда не забуду про "кусочек счастья", о "разводе как котят", "красоте игры" и всем остальном. И про "проституток на Майдане". Даже Януковича найдется кому назвать добрым человеком.
Но точно такой же частью системы был приговорен вчера к четырем годам с отсрочкой на два года за убийство Веремия Юрий Крысин. И судья Олег Линник, который вынес такой неожиданно мягкий приговор - он тоже выходец из той же системы. Журналист Владимир Бойко еще в мае 2017 года охарактеризовал этого судью, как "проходимца в мантии".
Три человека из одной системы - но какие разные судьбы. Линник как работал судьей во времена Януковича (чьему указу он и был переведен из скромной донбасской должности прямо в столицу), так и работает сейчас. И, возможно, будет работать дальше. Крысин все-таки попал за решетку - но ненадолго. А вот Веремии нет. Почему же такая разница?
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всё правильно - никакой он не герой.
но крыса должен ответить за убийство
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Спеціально встав щоби аплодувати стоячи!
Чудовий комент, все чітко і аргументовано.

Красава.
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Да посадите же хоть кого то, а то будем везде шины палить.
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В США как убийство группой лиц как и убийство полицейских с киднепингом - пожизненное однозначно, а в некоторых штатах казнь.
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грохнут как свидетеля ненужного этого " щура "
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проплаченная акция агентов кремля на деньги курченко.Так,пэдрохолуи?
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А кофейный антимайдан уже разошелся?
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Будут ли в Украине когда-нибудь суды а не сборища пидо..сов?!
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Его выпустили, чтобы он удрал.
На ветку- судью.
Барыгу - на кол - в нем причина...
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крисін вже на притоні, тоїсть на россії
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ЧТО ЭТА ЗА ВЛАСТЬ , КОГДА ЗА НЕЁ РЕШАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ НАРОД НА МАЙДАНЕ ??
ДА НА ВИЛЫ ТАКУЮ ВЛАСТЬ !!!!!!!!! СВОЛОЧИ !!!!!!!!ИСПЫТЫВАЕТЕ ТЕРПЕНИЕ НАРОДА !!!!!
ДОЖДЁТЕСЬ ВИЛ !
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Судья должен сесть вместе с этим крысиным или висеть на первом столбе .Терпеть невозможно безнаказанности. "Крисіна - за ґрати". Завтра на Майдані відбудеться акція проти вироку у справі про вбивство журналіста Веремія - Цензор.НЕТ 4771
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Ну,и к судье домой наведаться!Автомайдан,ау?Или команды пока нет?
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В США всегда начинали с выборов судей и шерифов, а президента избирали в самом конце.
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Вальнути Крису, по-тихому, як сучару-бузину, навіщо цей галас?
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Акцию надо было проводить как в Николаеве,политимпотенты. Всё иное-голимое пораженщечество.
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Правильно, посадить этого бигемота, а судью - на мыло, нехрен держать таких судьей, которые выгораживают убийц. Ведь сколько раз крысак выходил сухим из воды, пора и честь знать...
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не ображайте твари! Вони на таке порівняня не заслуговують; а цей просто велика преросла ГНИДА
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По ККУ - це групове нанесення тяжких тілесних, що призвело до смерті. Довічне, або угода зі слідством. Нехай здає всіх, хто зараз сидить на Богомольця.
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Яка к херу акція. Поставить на майдані дві палі, для Криси та судді, а так тільки повітря трясти.
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а кто там из них хуже был
если по-правде
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А почему все молчат про адвоката??

С адвоката нужно начинать!!!!!!!
С адвокатов, которые защищают беркутню,
януковича,

добкиных и прочую мразь

Они -енти адвокаты именно есть основа зла - они
бегают по кругу -
подсудимый-пракурор-судия...
Они родимые распределяют бабки в ентой троице..
Адвокаты януковича - враги, которые будут стрелять в спину,
когда придет русский мир.
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на нари треба всіх -
- Крисіна
- його поплічників
- тупих прокурорів , що просрали вирок
- продажних суддів .
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Тітуханів менти організовували, давали завдання і опікали з відстані. Там все МВС має на нарах сидіти.
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При чем здесь он?!))))))))) Как ответят те, от кого зависело это решение?)))))))
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Пока на Майдане не будет болтаться десяток судей, лучше через одного вместе с прокурорами - эти кланы будут продолжать жить в своем государстве в государстве так, будто никаких законов вообще нет. Из всех кланов - чиновьичего, ментовского, сбушного, налогового, таможенного, депутатского, прокурорско-судебного последний - самый закрытый и самый неузвимый для любого Майдана, пока с ними не начинают поступать как с небезызвестным харьковским судьей.
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Люстрация: что важнее - требование Майдана или права человека.
http://www.liga.net/opinion/180963_lyustratsiya-chto-vazhnee-trebovanie-maydana-ili-prava-cheloveka.htm
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гиблая та страна, где правосудия нужно требовать народным сходом, гиблый президент, гиблая Рада, гиблое правосудие, гиблая прокуратура ... Просыпайся Украина !!!
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Люстрация не является нарушением прав человека как таковая, потому что демократическое государство вправе требовать от госслужащих быть лояльными к конституционным принципам, на которых оно основано.
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З

1. Особа, призначена на посаду судді, набуває повноважень судді після складення присяги судді такого змісту:

"Я, (ім'я та прізвище), вступаючи на посаду судді, урочисто присягаю Українському народові об'єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно, справедливо та кваліфіковано здійснювати правосуддя від імені України, керуючись принципом верховенства права, підкоряючись лише закону, чесно і сумлінно здійснювати повноваження та виконувати обов'язки судді, дотримуватися етичних принципів і правил поведінки судді, не вчиняти дій, що порочать звання судді або підривають авторитет правосуддя"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крысина - за решетку": завтра на Майдане состоится акция против приговора по делу об убийстве журналиста Веремия
 
 
 
 
 
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