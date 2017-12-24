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 В Карпатах нашли тело заблудившегося туриста, которого искали два дня

Сегодня, 24 декабря, в Карпатах нашли тело туриста, который заблудился 23 декабря во время восхождения на гору Хомяк. Тело погибшего уже опознали родственники.

Об этом сообщила пресс-секретарь Полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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По ее словам, полицией будет начато уголовное производство, но по предварительной информации, это была естественная смерть от переохлаждения.

Как сообщила Мирослава Белдик, погибший — предприниматель из Ивано-Франковска 1998 года рождения.

Напомним, 23 декабря, во время восхождения на гору Хомяк заблудился турист из Ивано-Франковска. Он решил самостоятельно подняться на вершину горы в темное время суток.

Гора Хомяк расположена в юго-восточной части украинских Карпат. Она является одним из самых популярных маршрутов среди туристов несмотря на то, что территория вблизи горы определена лавинопасным участком.

Источник: https://censor.net.ua/n3041301
 
 
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Вот как можно подохнуть на Хомяке? Дорогая редакция, я в ух...е.
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Тоисть? У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 3620 Разумность подхода? Ты или дебил, или как дятел по клаве носом долбишь.
Теперь от тебя, убогого, к сути. Я был на Хомяке не раз, там помереть мог только глубоко тупой турист. Абсолютно простая гора, как угол дома простая.
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Ну утонуть, например, можно и в луже. Причём легко!
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Как ты в луже утонешь легко? В луже уличной утонуть почти нереально. Хотя по сути прав, но подъем там плевый вообще. Я с детьми 10 лет на нее заходил играючи.
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Ты, походу, не клювом стучишь, а жопой У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 1700 Речь бессвязна. Даже чукчи понятнее изъясняются. "...черед , и будешь судишь)... чмо что в ботах чтов модераторах этого ресурса...". Непереводимая игра слов. Ты алеут, наверное или тувинец, ставленник Шойгу небось. У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 6914
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У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 561 От тебя накрыло, шойгенский алеут У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 2556 Сразу на АТО прыгать начал У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 561
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Будишь? У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 157 В школу иди, лапоть. Тебе на надгробном памятнике напишут
adver цитаты великих "...черед , и будешь судишь)...чмо что в ботах чтов...будишь..." У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 5611

Не ну ты дебил. Всем дебилам дебил. Сам себе опускаешь. Еще и пидаром себя обозвал. Может ты себе еще бабу найдешь, не всю ж жизнь тебе по чеченам скакать.
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"...станешбь нежитью...вылазить... шлимазел..." Не ты точно дефективный, adver gay.
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Не исключено. Тот также излагает примерно "...черед , и будешь судишь)..." У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 3643
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тебе писали что ты чмо, так это так и есть. Можешь ещё пойти пожалобится, тебе же хуже будет..
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*тоисть*,ты - не дебил ,делающий две ошибки в одном слове? ВанЕк,ты - однозначно татаромордвин запоребриковый! Ничего ты еще грамотэй и пЫлеглот,тут недавно один ваш соостадник в слове *расскажи* сделал ТРИ ошибки! Животные,вы не охренели с советами ,как нам жить?
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Это такой как ты пишет мне "тоисть, будишь, нежитью" и я с него, убогого, стебусь. Как и с тебя, номерной. У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 789
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Много примеров "глупых" смертей совсем не глупых людей. А в чем причина? Ну ты нам тут объяснил. Хоть в Библии написано иначе.
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горники - те кто хочет покорить в своей жизни социальные,...... вершины, но сублимируя идут покорять горные ((.
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Горники идут вообще-то всегда утром. Ночью даже асы, на вершину не идут. Переночевать и утром на покорение.
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В Гималаях вообще специфики очень много. Там даже разные склоны одной горы имею свои особенности подъема. Эверест конечно покоряют не ночью. Лишь пару групп это делало ночью https://kh.vgorode.ua/news/sobytyia/99675/
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я о старте. стартуют по тёмному, мона сказать ночью. чтоб успеть к следующей ночи спуститься в лагерь. хотя согласен, это совсем далеко другое и Гималаи не Карпаты.
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Ты читал, что я писал? "...Переночевать и утром на покорение...".
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Предприниматель 98 года рождения. Мой ровесник.
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.С таким же успехом мог ночью на пятиэтажный дом взбираться и не отвлекать людей на поиски.Утром бы подобрали и увезли.
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Компас працює і вночі, це так - для справки... Але одиночне сходження взимку вночі - це смерть із ймовірністю 50/50 - послизнувся - вивих голіностопа - замерз... На сосні приб'ють табличку 1998 р.н. - 2017 р.с.
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Для любителя да. Для опытного там не подъем даже. Просто ночью, еще и зимой реально это бред.
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Нет алых роз и траурных лент,
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят - да, пусть говорят!
Но нет - никто не гибнет зря,
Так - лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,-
Пройдут тобой не пройденый маршрут.
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месяц назад, одесситы из одессы успешно прошли в Непале на катах Сун Коси и Тамур. но одну мумию на берегу таки та и нашли.
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Жертва молодой ни на чем не основанной самоуверенности.
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объясните делитанту в этом деле (горы, восхождения).. а почему нельзя взять палатку, спальный мешок какой-нибудь, спутниковый телефон.. и переночевать. Понимаю, что от лавины это не спасет, но от переохлаждения
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дилетант

Этим всем еще надо суметь воспользоваться
Но не для того он в ночь пошел чтобы поспать в палатке в спальном мешке. Наверняка - налегке. Там же даже в путеводителе какой-то долбень так и накалякал специально для самоуверенных дилетантов - "маршрут - легкий"
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Ну это реально очень легкий маршрут. Просто смотря с чем сравнивать. В Карпатах вообще все плевое. Разве что Поп Иван Черногорский чуть сложнее и то чисто по физике.
Просто любитель туда сам идти не должен, тем более ночью.
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Всё относительно
Днепр запросто можно переплысть
Если умеешь плавать
Если вода не холодная
Если катер тебя не переедет
Если-если-если...

Просто любитель туда сам идти не должен, тем более ночью.


Атож
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Ты пробовал зимой спать в горах? Вообще идти туда ночью любителю, это бред. А покорение самой горы, с детьми 10 лет туда и обратно, занимает 7 часов максимум.
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Не надо плохого, не надо умничать, все живые, конечно, правы, но ... просто еще один очень молодой человек ушел из жизни. Просто жаль и соболезнования родным и близким.
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ты не совсем прав
Просто другие должны сделать из этого для себя правильные выводы. Понять ошибки
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Таких молодых там каждый год полно. Просто горы - это не прогулка у дома. И нужно чтобы это все поняли. Пусть даже и такой плевый маршрут, но ночью там вообще делать нечего любителю.
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при штурме Эвереста погибло более 250 опытных альпинистов.Первым в первой же экспедиции на Эверест погиб при восхождении в 1921 году ученый Александр Келлас от сердечного приступа.
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Сравнил. Там один из максимальных уровней сложности для профи, тут даже не первый любительский и близко, простой треккинг.
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я подымался на гору Мусса-Ачитара (3 000 метров)в Домбае три раза в разные года без снаряжения и всяких тренировок.. У Карпатах знайшли тіло заблукалого туриста, якого шукали два дні - Цензор.НЕТ 6175
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вторая бутылка водки наверняка была лишней, хотя в 19 лет 0.5 это только "распиться", в таком возрасте у меня алкоголь литрами через тело проходил
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Така безглузда смерть... і такі безмозглі молоді люди... Співчуваю рідним.
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"предприниматель", "1998 года" - долбоёб, а не предприниматель
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Для кого там стоит знак на котором написано, что зимой восхождение на Хомяк ЗАПРЕЩЕНО? Плюс к этому - памятные таблички, где дата смерти - зима.
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- Дяденька, дяденька, там лифта нет!!!
- Х..ня-а-а-а....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Карпатах нашли тело заблудившегося туриста, которого искали два дня
 
 
 
 
 
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