 В Карпатах нашли тело заблудившегося туриста, которого искали два дня

Об этом сообщила пресс-секретарь Полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
По ее словам, полицией будет начато уголовное производство, но по предварительной информации, это была естественная смерть от переохлаждения.
Как сообщила Мирослава Белдик, погибший — предприниматель из Ивано-Франковска 1998 года рождения.
Напомним, 23 декабря, во время восхождения на гору Хомяк заблудился турист из Ивано-Франковска. Он решил самостоятельно подняться на вершину горы в темное время суток.
Гора Хомяк расположена в юго-восточной части украинских Карпат. Она является одним из самых популярных маршрутов среди туристов несмотря на то, что территория вблизи горы определена лавинопасным участком.
Теперь от тебя, убогого, к сути. Я был на Хомяке не раз, там помереть мог только глубоко тупой турист. Абсолютно простая гора, как угол дома простая.
adver цитаты великих "...черед , и будешь судишь)...чмо что в ботах чтов...будишь..."
Не ну ты дебил. Всем дебилам дебил. Сам себе опускаешь. Еще и пидаром себя обозвал. Может ты себе еще бабу найдешь, не всю ж жизнь тебе по чеченам скакать.
И не похож на монумент
Тот камень, что покой тебе подарил.
Как Вечным огнем, сверкает днем
Вершина изумрудным льдом,
Которую ты так и не покорил.
И пусть говорят - да, пусть говорят!
Но нет - никто не гибнет зря,
Так - лучше, чем от водки и от простуд.
Другие придут, сменив уют
На риск и непомерный труд,-
Пройдут тобой не пройденый маршрут.
http://guide.karpaty.ua/ru/places/gora-khomyak
красиво
Этим всем еще надо суметь воспользоваться
Но не для того он в ночь пошел чтобы поспать в палатке в спальном мешке. Наверняка - налегке. Там же даже в путеводителе какой-то долбень так и накалякал специально для самоуверенных дилетантов - "маршрут - легкий"
Просто любитель туда сам идти не должен, тем более ночью.
Днепр запросто можно переплысть
Если умеешь плавать
Если вода не холодная
Если катер тебя не переедет
Если-если-если...
Просто любитель туда сам идти не должен, тем более ночью.
Атож
Просто другие должны сделать из этого для себя правильные выводы. Понять ошибки
- Х..ня-а-а-а....