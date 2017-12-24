 В Карпатах нашли тело заблудившегося туриста, которого искали два дня

Об этом сообщила пресс-секретарь Полиции Ивано-Франковской области Мирослава Белдик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.

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По ее словам, полицией будет начато уголовное производство, но по предварительной информации, это была естественная смерть от переохлаждения.



Как сообщила Мирослава Белдик, погибший — предприниматель из Ивано-Франковска 1998 года рождения.



Напомним, 23 декабря, во время восхождения на гору Хомяк заблудился турист из Ивано-Франковска. Он решил самостоятельно подняться на вершину горы в темное время суток.



Гора Хомяк расположена в юго-восточной части украинских Карпат. Она является одним из самых популярных маршрутов среди туристов несмотря на то, что территория вблизи горы определена лавинопасным участком.