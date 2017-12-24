 Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Сегодня российское агентство ТАСС сообщило, что украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Военный якобы служил по контракту в ВСУ и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части.
Генеральный штаб ВСУ данную информацию опроверг на своей странице в Фейсбук.
"Информация, что якобі украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что бегут не только недавно призванные новобранцы, но и кадровые военные. Среди дезертиров имеется даже генерал-майор.
Сейчас, следователями военных прокуратур расследуется 5 870 уголовных дел о преступлениях, которые совершили 16 598 военнослужащих. Из них по фактам неповиновения командованию проходят 1 648 военнослужащих, это - 293 производства; за самовольное оставление службы, то есть отсутствие более 10 дней, обвиняются 3 200 военнослужащих, 2 400 производств; за дезертирство - 10 266 военнослужащих, 1 992 дела, в их число входят около 5000 военных, которые дезертировали, но остались на территории Крыма. Также, известно о многих случаях самокалечения - самострелах и других повреждениях.
Отмечу, что командирам было разрешено законом даже применять оружие в случае неповиновения военнослужащих, а также применять меры физического воздействия, специальные средства, а в боевой обстановке - применять оружие или отдавать подчиненным приказ о применении таких средств, если по-другому невозможно прекратить преступные деяния подчиненных.
Рабство , рэкет , террор , унижение в разной форме , воровство , пьяный беспредел ... Продолжать
На взятке задержан полковник Генштаба ВСУ
https://korrespondent.net/ukraine/3897267-na-vziatke-zaderzhan-polkovnyk-henshtaba-vsu
Вот типичный представитель Генштаба ВСУ ... Это обьясняет мою позицию , почему я не верю этим свиньям
А пишут тебе по руССки, чтоб ты хоть что-то понять смогло.
ПыСы. Говна на Цензоре, не так и много. А если ты сдрыснешь, то практически совсем не останется.
касабская нетленка)
В воскресенье, 24 декабря, пресс-служба "Народной милиции" Луганской народной республики заявила, что силами этой военизированной структуры был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, передает российское государственное агентство РИА Новости.
"Сегодня, в 10:10, в районе населенного пункта Калиново военнослужащими Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ Skaywolker, производивший разведку и подготовку к корректировке огня", - цитирует РИА Новости сообщение НМ ЛНР.
Из этого сообщения сложно понять, о каком именно летательном аппарате идет речь, так как БПЛА "Skaywolker" не существует. Возможно, в ЛНР имели в виду беспилотник SkyWalker китайского производства (компания SkyWalker Technology). Западные СМИ сообщали год назад, что Украина закупила в Китае 87 БПЛА SkyWalker X8. Впрочем, это может быть и недорогой квадрокоптер Sky Walker.
"Беспилотники SkyWalker, относящиеся скорее к аппаратам хобби-класса, доступны заинтересованным потребителям по всему миру, - отмечает Денис Федутинов, ведущий российский специалист по беспилотной летательной технике. - Эта доступность даже не технологий, а готовых систем, созданных из off-the-shelf-компонентов, несет в себе в том числе определенные угрозы. Демонстрацией того, что интерес к подобным системам проявляют далеко не только энтузиасты авиамоделизма, являются факты их неоднократного применения в зонах военных действий, например, в Сирии, Ираке, на востоке Украины, причем не только в качестве средств воздушного наблюдения, но, иногда, и в качестве носителей оружия".
Год назад власти ДНР сообщали, что сбили над Макеевкой украинский ударный беспилотник, оснащенный кумулятивным зарядом "КЗ-6", пластичным взрывчатым веществом и электродетонатором. Судя по публиковавшимся тогда фотографиям, речь шла о китайском SkyWalker X8, который мог быть сбит или сам упал на территории, подконтрольной донецким сепаратистам.