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 Политика Украины
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 Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опроверг информацию российских СМИ об украинском военнослужащем, попросившем статус беженца на погранпункте в Брянской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня российское агентство ТАСС сообщило, что украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Военный якобы служил по контракту в ВСУ и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части.

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Генеральный штаб ВСУ данную информацию опроверг на своей странице в Фейсбук.

"Информация, что якобі украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в сообщении.

Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3041297
 
 
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монголоидая русня занялась своим привычным делом - брехать как мордовская свинособака.
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На данный момент, военная прокуратура Украины проводит расследование по фактам дезертирства в отношении более 10 тысяч военных. Об этом сообщает главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Стоит отметить, что бегут не только недавно призванные новобранцы, но и кадровые военные. Среди дезертиров имеется даже генерал-майор.

Сейчас, следователями военных прокуратур расследуется 5 870 уголовных дел о преступлениях, которые совершили 16 598 военнослужащих. Из них по фактам неповиновения командованию проходят 1 648 военнослужащих, это - 293 производства; за самовольное оставление службы, то есть отсутствие более 10 дней, обвиняются 3 200 военнослужащих, 2 400 производств; за дезертирство - 10 266 военнослужащих, 1 992 дела, в их число входят около 5000 военных, которые дезертировали, но остались на территории Крыма. Также, известно о многих случаях самокалечения - самострелах и других повреждениях.

Отмечу, что командирам было разрешено законом даже применять оружие в случае неповиновения военнослужащих, а также применять меры физического воздействия, специальные средства, а в боевой обстановке - применять оружие или отдавать подчиненным приказ о применении таких средств, если по-другому невозможно прекратить преступные деяния подчиненных.
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Я думаю , шо Генштаб ВСУ как всегда брешет .
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А я уверен , шо сбрехала коцапня . Какие такие неуставные отношения у контрактников ?
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" Какие такие неуставные отношения у контрактников ? "

Рабство , рэкет , террор , унижение в разной форме , воровство , пьяный беспредел ... Продолжать Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 526
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Какое может быть унижение , террор и рэкет по отношению не к сопливому юнцу , а взрослому мужику , владеющему оружием ? Ты по-моему курнул чего-то не того ...
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Тебе известно , шо в некоторых частях солдаты платят процент из своей зарплаты своему командиру ? Это называется - рэкет Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 1472
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Мне такое неизвестно . Если тебе такое известно , то где твоё заявление в соответствующие органы ?
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Может мне еще и в украинский суд обратиться Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 519
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Я всё понял . Тотальная зрада . Я тот ещё зрадун , но твои фантазии доверия не вызывают .
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К сожалению , это не фантазии . Google тебе поможет , если сам захочешь канешно .
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Пусть вначале он поможет тебе . Или он отказывается тебе помочь ?
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Google помогает всем , хто хочет знать больше ...

На взятке задержан полковник Генштаба ВСУ

https://korrespondent.net/ukraine/3897267-na-vziatke-zaderzhan-polkovnyk-henshtaba-vsu

Вот типичный представитель Генштаба ВСУ ... Это обьясняет мою позицию , почему я не верю этим свиньям Інформація російських ЗМІ про українського контрактника, який попросив статус біженця, не відповідає дійсності, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 9625
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Где здесь о "унижении , терроре и рэкете" ? Коррупционеры у нас есть во всех слоях общества и профессиях . Сие не новость . Но ты то говорил о совершенно другом .
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Остальное найдешь сам . Главное уметь в Google . В Твитор зайди , там мнооого интересного с пруфлиннками Інформація російських ЗМІ про українського контрактника, який попросив статус біженця, не відповідає дійсності, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 7175
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Harib Da, исландия и прочая гниль, не заработался чучело проклятое?
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Ага, в рабство дают не боле 2 моськалей - вотэта и есть воровство, рэкет, унижение и пьяный беспредел... Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 9127
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Украинцы кацапам не верят. Кацапам верят только хохлы. А ты кто?
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Почему только четверть ? Больше бери - 99% . Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 2246
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Кацапы выдали 190 000 рабочих виз, или на рашке все работают леваком или население Украины 760 000 или ты брехун.
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То есть на россии еще хуже с прозрачностью бизнеса, еще более скотский капитализм, а так бодренько отчитались о выдаче всего 190 000 виз на год, я догадывался что московиты брехуны.
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Ты, конечно, врёшь. Это даже не обсуждается.
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Опять сбрехала , ватная свинособака . Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 9035
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Да есть некоторое количество подобных выродков. Матвиенко там, например, Козак, Лановой, Янукович, Курченко, Кусюк, Лолита, Ёлка, Повалий ну и так далее.
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Расплачься ещё, на такой маленьком форуме, чуркобесина руССкая.
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А то что станется? Тебя разорвёт нахрен от полыхания, чуркобесина руССкая?
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Ты просишь недостаточно вежливо, руССкое. А ну постарайся.
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Нехай сперва на бутылке посидит , потом может его мольбы и рассмотрим . Інформація російських ЗМІ про українського контрактника, який попросив статус біженця, не відповідає дійсності, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 4671
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Потомки палачей принесли цветы своему фюреру. Жертвам палачей никто цветы не принес - у жертв не осталось потомков.Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4208ii
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Прекращай срать и стучи копытами за паребрик . Здесь для тебя вотки нет .
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Тебе, свинособака, вообще Росскомнадзор на Цензор запретил заходить.

А пишут тебе по руССки, чтоб ты хоть что-то понять смогло.

ПыСы. Говна на Цензоре, не так и много. А если ты сдрыснешь, то практически совсем не останется.
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Ты шо , падла фашистская , решил притеснять русскоязычных украинцев ?
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У тебя пукан разорвало , чучело ватное . Інформація російських ЗМІ про українського контрактника, який попросив статус біженця, не відповідає дійсності, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 6115
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ОТвет в духе Северной Кореи.
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На фанфурик бояры собираешь хоть своей сераниной здесь ?
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Ты шо , русская свинья , не в состоянии на своём родном мокшанском наречии грамотно изъясняться ? Шо ж ты такое тупое и безграмотное ?
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Адвер изыйди, сам. Бо коллективно попросим бан для тебя. А я то по ошибке тыцнул нрависа твое волание по поводу ботовства на сайте. А вот оно что, ты сам на работе, Ботятна ольгинская Не распознал.
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А он попросту соврал! Поздравляю вас, господин соврамши.

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Может кто и сбежал выдав себя за контрактника ВСУ. Его же возьмут в разработку и немного покормят, а для лентяя это радость.
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ну если бы и даже был такой случый, ну и что? ведь если ватан изпользуя всякие лазеики и стал контрактником и потом сбежал к русковатанам, чего из этого, ведь не возможно полностью вё уследить - помним ту сволочь из Одессы, который убил двух военных ВСУ и сбежал к руснявым, кстати,он себя уже наказал - не шагу за границами отсосие.
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ЛНР сообщила, что сбит украинский беспилотник неизвестного класса

Інформація російських ЗМІ про українського контрактника, який попросив статус біженця, не відповідає дійсності, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 1915

В воскресенье, 24 декабря, пресс-служба "Народной милиции" Луганской народной республики заявила, что силами этой военизированной структуры был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, передает российское государственное агентство РИА Новости.
"Сегодня, в 10:10, в районе населенного пункта Калиново военнослужащими Народной милиции был сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ Skaywolker, производивший разведку и подготовку к корректировке огня", - цитирует РИА Новости сообщение НМ ЛНР.
Из этого сообщения сложно понять, о каком именно летательном аппарате идет речь, так как БПЛА "Skaywolker" не существует. Возможно, в ЛНР имели в виду беспилотник SkyWalker китайского производства (компания SkyWalker Technology). Западные СМИ сообщали год назад, что Украина закупила в Китае 87 БПЛА SkyWalker X8. Впрочем, это может быть и недорогой квадрокоптер Sky Walker.
"Беспилотники SkyWalker, относящиеся скорее к аппаратам хобби-класса, доступны заинтересованным потребителям по всему миру, - отмечает Денис Федутинов, ведущий российский специалист по беспилотной летательной технике. - Эта доступность даже не технологий, а готовых систем, созданных из off-the-shelf-компонентов, несет в себе в том числе определенные угрозы. Демонстрацией того, что интерес к подобным системам проявляют далеко не только энтузиасты авиамоделизма, являются факты их неоднократного применения в зонах военных действий, например, в Сирии, Ираке, на востоке Украины, причем не только в качестве средств воздушного наблюдения, но, иногда, и в качестве носителей оружия".
Год назад власти ДНР сообщали, что сбили над Макеевкой украинский ударный беспилотник, оснащенный кумулятивным зарядом "КЗ-6", пластичным взрывчатым веществом и электродетонатором. Судя по публиковавшимся тогда фотографиям, речь шла о китайском SkyWalker X8, который мог быть сбит или сам упал на территории, подконтрольной донецким сепаратистам.
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Вместо украинского контрактника - утилизированные ихтамнетники. козломордые опять все перепутали.

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А когда рашку останавливало отсутствие нужноых событий? Если чего- то и нету, так они придумают. Но все таки на первом месте танчики из компьютерной игры, потом мальчик в трусиках распятый, потом долго - долго никто не идет и потом изнасилованная женщина на глазах у пассажиров автобуса. Что с них взять - фэйки - это их профессия.
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