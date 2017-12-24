 Информация российских СМИ об украинском контрактнике, попросившем статус беженца, не соответствует действительности, - Генштаб ВСУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня российское агентство ТАСС сообщило, что украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам в Брянской области с просьбой о предоставлении ему статуса беженца. Военный якобы служил по контракту в ВСУ и самовольно оставил часть. Свой проступок военнослужащий объяснил неуставными взаимоотношениями в украинской военной части.

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Генеральный штаб ВСУ данную информацию опроверг на своей странице в Фейсбук.

"Информация, что якобі украинский военнослужащий обратился к российским пограничникам с просьбой предоставить ему статус беженца не соответствует действительности. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины верны присяге украинскому народу и своему конституционному долгу", - говорится в сообщении.

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