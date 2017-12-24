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Все про:Россия (67351) Чечня (484) Яценюк (7584)

 Деятельность Яценюка очень беспокоит врага, - пресс-секретарь политика об инциденте в Женеве

Поездка лидера политической партии "Народный фронт", экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Швейцарию является частной и семейной, никаких официальных или деловых встреч политик там не планирует

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

Также читайте: Никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола

"Истерика, которую вчерашняя история с 10-минутным задержанием Арсения Яценюка вызвала в российских и пророссийских медиа, свидетельствует: Кремль боится. Столько сил и ресурсов было брошено на дискредитацию "чеченского боевика", столько новых фейков было придумано... И это еще раз подтверждает: Кремль боится и мстит. Мстит за инициированный правительством Яценюка иск в Стокгольмский суд, по которому "Газпром" проиграл Украине 56 миллиардов, за санкции против РФ, за подписание Асоциации с ЕС, за успешно пройденный путь к безвизовому режиму с Евросоюзом для украинцев. А главное - за создание украинской армии. Что же. Это хорошая оценка наших усилий.", - написала она.

Лаппо заявила, что для того, чтобы избежать излишней возбужденности и приступа фантазий у наемников российских пропагандистских войск, надо внести определенную ясность:

1. Недоразумение в Женевском аэропорту действительно возникло через абсурдный запрос россиян к Интерполу за якобы участие Яценюка в войне в Чечне.

2. Другие выдумки - просто смешно. Например, относительно недействительного паспорта. Арсений Яценюк, как бывший глава МИД, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно.

3. Такая же ерунда - история с якобы 50 тысячами наличных. Очередная примитивная кремлевско-гебельсовская ложь и чушь. Особенно если просто включить логику, потому что проверка состоялась на паспортном контроле.

4. Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это - приватная семейная поездка.

5. Такая мелочность Кремля нас смешит и радует одновременно. Это означает, что деятельность Яценюка и "Народного Фронта" очень беспокоит врага. Мы на правильном пути.

"Следите за официальными заявлениями и не обращайте внимания на дезинформацию в сомнительных источниках", - резюмировала пресс-секретарь Яценюка.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, - Украинское бюро Интерпола

Как сообщалось ранее, 24 декабря в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали, а потом отпустили бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.

Напомним, в начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".

Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.

Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.

Деятельность Яценюка очень беспокоит врага, - пресс-секретарь политика об инциденте в Женеве 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041294
 
 
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Нас считают идиотами. Кому он нужен кроме кремля? Разрушитель и грабитель, для кремля это целый кадр
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Чета я про всем сайтам пробежался, всем плевать. Вот смотрю, может Киселев сейчас вспомнит, он же вроде прокремлевский. Вроде и ему плевать.
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Страна юа, так быстренько новость подсуетили и растиражировали, ну, в них я, если честно, не сомневалась особо.
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Четыре года назад кули ошиблись, и не полетели до лоба Яйценюка, а разлетелись куда попало. Случайность или закономерность?
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Сеня остановил кацыКрысиное быдло КГБэшного Педофила,сказав одну лишь ыразу : Фидирализацыю Владимир Владиморович стройте в своем Рюсскам СаРае.... Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 8569
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Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 7756 ага . только в россии правильно делают самое главное - в зародыше уничтожают предателей и не дают им плодится .А в Украине на уровне верховной рады , президенства и министерств пачками этих предателей спокойно себе живут и продолжают гадить Украине .
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да какже вас,предателей в зародыше уничтожишь,если вас 86% Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 3987
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Если такой большой процент как ты написал , то тогда это не предатели а сам народ такой и есть . Судить можна по большинству .
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шутишь шоле? откуда нарасее народ?так,население Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 3318
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а зачем их отличать?ради науки шоле? Діяльність Яценюка дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 1551сами рассортируются,согласно статей уголовного кодекса.
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Кстати сильнее не те кого большинство количественно , а те кто лучше умеют обьединится и поддерживать друг друга .
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ога...мы фкурсе...рускавые своих не бросают Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 9950
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О Гига бачу ти прийшов з кеавого майдану і не встигши скинути пальто Зразу в бій Це добре Гига Але в мене до тебе питання Чому я тебе там не бачив? я спацуіально приїхав з Борисполя до товариша на вул Прорізну Щоб подивитися на тебе Ті ж повинен був стояти й пити каву Запихаючись просроченим рошенівським тортом Голий по пояс Щоб всі бачили наколку на пупі Офшорник в профіль А ти чогось не роздягнуквся Чому сильно сором*язливий як всі свиноводи?
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Цікаво, як ці зрадники в Раду і уряд попадають, призначають їх, чи що?
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Кролик крут
кролик могуч
кролик вонюч
и его зовут
Арсений Яценюк

На майдане
поднял клич
из искры
возгорелось
злобы пламя

Кролик Яценюк и его проблемы
Владимир Никитюк
Есть проблемы у Яценюка:
Кроличья судьба ведь нелегка!

Где-то притаился Ярош-волк,
Точит рог бычара-Тягнибок.

Из норы и визг, и голоса.
Тимошенко там: она лиса.

Кто всех посылает далеко?
Это зверь немыслимый - Ляшко!

Птичья промелькнула голова -
Это Байден - гость из США.

Вот раздался снова мрачный хрюк:
Петя-президент - отнюдь не друг!

Кто с востока смеет там смотреть?
Это Путин - грозный, как медведь!

И Донецк с Луганском не дразни -
Там вообще охотники одни!

В сущности, вокруг одни враги,
Так что уши, серый, береги!
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Мы кацаПсины,сыны от Шарикова Псины
Свобода,водка пиво нашаРаша, Гуляй бухай
Мы КацаКрысы,Мракобессы из РАБссии
Бойтесь люди Шакалья,от КГБэшного Гоффна
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Это новая почва для бредней Кремля, тем более, мстить будут, один Стокгольмский суд выигранный чего стоит и отказ от их газа.
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а кроль вухастый тут причем, а , мартыны?
ну хотя бы методичками толковыми запаслись
мало нам тут порохоботов - короли нарисовались
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Только неадекватные российские СМИ могут раздуть из мухи слова, обычную перепроверку паспорта подали как задержание года))) Но хоть хорошенько насмешили))
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Переживают,что съели Кука....

И кому же нужен такой худосочный,отравленный воровской украинской политикой кролик?
Сам себя не похвалишь,ходишь целый день,как оплёванный.
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КацаПсинский газ из Мавзолея воняет дохлятиной...
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Внешний долг компашки ГрязьПром превысил 53 милларда долларов,сказал профессор экономики МГИМО Валентин Катасонов.
Дуправлялись....,кацаКрысы немедленно арестовать предателя Катасонова... Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 8638
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Государственный долг США 20 триллионов Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 9560 Украины - где то 80 миллиардов .как что для россии это фиггня а не долг .только не говори что я рука кремля а то приташнивает от примитивизма .
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Долбан,долг платежом красен,Омерика оплачивает долг 6 триллионов,остальное внутренний дог в самих штатах..Читай вимательно "Вашингтон Пост".Баран пля.. Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 1344
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Так ты и почитай кому должна сама амерыка . Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 6609 -частным структурам которые печатают эти бумажки тоннами ары меняют на реальные активы ресусы - землю , нефть , газ , т д . -
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Читаючи весь оцей д"білізм, мені дуже сумно,що на Цензорі або одні тролі і і"еоти, або безмозглі вишеватні хохли. Просто жах і сум.
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Смущает деятельность Интерпола в данной ситуации, товарищи видно на ТЫ с Путиным.
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Вера Измайлова‏ @veraizmaylova4123 дек.

Еще

Холуй трясётся.
Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.
Се вид Отчества, гравюра
На лежаке - Солдат и Дура.
Старуха чешет мёртвый бок.
Се вид Отечества, лубок.
Собака лает, ветер носит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей - куча на полу.

Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 811
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Мда, такой чуши про "Чеченскую войну" я давно не слышал)) Это что нужно такого употреблять, что бы думать, что в это кто то поверит? Может Следком как и спортсмены РФ принимает допинг?
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РАБссию обложили с четырех сторон,вот и барахтается в собственном МИЛЬДОНИИ вялика-Скрепном Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 5557
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Тоесть взрывающийся миномет Пашинского "Молот" кусок трубы за 500000 беспокоит, 100% ворья во фрякции беспокоит....по словам этих дыбилов Пуйло ангел?
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Ну тепер хоч вияснилось кого насправді боїться РФ
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Санкцтонный список Финансовой полиции США субротив ОПГ кооператив ОЗЕРО может достичь 50 000 Путлерских прихвостней,утверждает Андрей Пионтковский.... Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 6023
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А как в России обрадовались, что на их басни ещё реагируют, правда не на долго хватило их басней)
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Как не крути - Яценюк - лучший премьер Украины.Жаль, что съели его...
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Украина оплатила банковские долги на внешнем рынке за 2017 год.кацаКрысы ФАС... Діяльність Яценюка та "Народного Фронту" дуже турбує ворога, - прес-секретар політика про інцидент у Женеві - Цензор.НЕТ 9181Зрада по всем фронтам...
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Не долги, а проценты! а вот на следующие года придется оплачивать и то и это...а это по 6 млрд зеленых!
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Видать не зря были разговоры, что Россия имеет влияние на Интерпол.
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Каков ПОВОРОТ. Выборы, сеню становится ЗАМЕТНО. (анонимный звонок "про контрабанду", голосом похожим на СЕНЮ)
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Так вже стоїть, - пару кілометрів рабіци.)))
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Я ценю Яценюка,
Как премьера-мудака
Выше всех других премьеров
Прочих стран наверняка!

Этот самый господин
Средь политиков-блядин
В толерантном нашем мире,
Безусловно, не один.

Говоря об этом в лоб,
Без намёков разных чтоб:
Есть, к примеру, Тони Эббот -
Австралийский долбоёб.

Прямо скажем, без прикрас,
Веселит изрядно нас
И министр Эдгар Ринкевич,
Заповедный пидарас!

Но по сведеньям ООН,
Пидарас не только он.
Немец Гидо Вестервелле
Тоже знатный мудозвон.

В череде других подлюк
Отличился, как говнюк,
И канадец Стивен Харпер,
Но Арсений Яценюк

Всех достойнее пока
Носит званье мудака.
Я б ему на жопу ценник
Прицепил наверняка!
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Второй Пушкин. Быстро накатил боярыни занюхал обоссанными портянками и спать. Поцелованный путеным в жывотик и попку неизвестный козлорогий поэт. И пусть тебе приснится вооот такооое х.йлоооо..о
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Ну подался хлопец в Швейцарию: лыжники, сырок, шоколадик (не все ж рошенівським гівном давитись), часики, гаечку на пальчик - все ж по-скромному, без излишеств. Трошки оттянется, порезвится и будет бухтеть челяди про "зростання економіки", "підвищення добробуту" та інші перемоги.
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Сеня в приватных делах поехал в Швейцарию, а в Швейцарии живет Беня...Совпадение?
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деятельност фронтовиков беспокоит украинский бюджет,а рашист рукоплещет строительству фронтовиками "стены"-
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"Яценюк, как бывший глава МИД, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно."

Неплохие у нас преференции для тех, кто хоть раз побівал у корыта.
Может они и госдачами, резиденциями и другими печенюшками от власти будут пожизненно пользоваться?
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они пишут (Бастыркин), в Чечне за 1 день из автомата уложил 30 российских солдат, и 13 ранил. А тут его как невесту на руки берут.
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Смешно даже читать. Эти "деятели" "назло врагу" топят Украину в коррупции....... На кого рассчитан этот бред? Судя по количеству "народных масс" на сегодняшнем шоколадном "кавапитии", ведутся на этот бред только штатные минстецевские тролли.
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Я бы эту новость из разряда ПОЛИТИКА перевел бы в разряд ЮМОР.
На**уй кому этот клоун нужен?!!!
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Супермен, Рембо. За три дня 43 попаданий, из них 30 смертельных. И ни одной царапины у стрелка. Тренирует спецназ у нас. Боятся нас козломордые.
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руководитель сбербанка Греф забеспокоился от грядущего отключения SWIFT (новость с рос. сайта)
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***
- А что это за уголовник с небритой рожей ?
- Это ж Яценюк... после отставки.
- Хм. Не узнал - богатым будет…
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Страшный зверь однако,кролик,хищник,один за три дня столько положил,и что самое интересное всего четыре промаза,магазин то в автомате рпкашный был,на 45.
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При всём уважении, Арсений Петрович не является самостоятельной политической фигурой.
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Там ще три патрони оставались. На всяк випадок.
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Ха-ха! "Деятельность Яценюка беспокоит врага.." Было бы смешно если бы не так грустно...А украинское правосудие Яценюк не беспокоит? Правильно, УКРАИНСКОЕ ПРАВОСУДИЕ ДОЛЖНО БЕСПОКОИТЬ Яценюка....А поскольку оно его не беспокоит, то ладно, проехали...
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Украинское правосудие такое же как и Поценюк
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Тут с матерью в Днепр нету за что поехать, а эта Гн.да за наши деньги в Швейцарию катается на лыжи!! Тв.рюка.
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Проект "Стена" с разворовыванием семи миллиардов? Или снижение ВВП в два раза? Или остановка половины промпредприятий? Или так называемый европейский реверс природного газа ,а на деле закупка российского только почти в два раза дороже? А может тарифы на газ где рента иностранным компаниям в три раща ниже чем украинцам за собственный газ? Увеличение налогов и отсутствие индексации зарплат и пенсий? Какме достижения забыл. Да враг милосерднее чем этот упырь.
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Вы ещё видать не в курсе о его "реструктуризации" теперь Украине 20 лет прийдётся процент от ВВП платить. Такого даже немчура после ВМВ не имела.
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Поценюк с рейтингом на уровне статестической ошибки уже никого не беспокоит акромя, нанятых политтехнологов. У них серьёзная проблема- как при мусорном рейтинге нарисовать портрет "созидателя Европейского вала"?
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Коротенько итоги по теме: Арсений - реальная альтернатива ПАПу, по всем показателям парень соответствует этому посту, достаточно посмотреть на визги и сопли позорной татаромордвы оккупантской , которая ссытся кипятком при одном упоминании о Яценюке. Представьте, что подонкам-запоребрикам придётся хрюкать по поводу открытых на него "дел"...
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А ну да обязательно его надо выбрать, ведь стенку от паРашки еще не построили. Представьте себе размах Кролика. Если он за 300 метров сетки -рабицы 1 лярд 200 миллионов угробил, то при избрании его, за этот заборчик пра-правнуки будут рассчитываться.
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- Доктор, добрый день, я - Яценюк.
- На что жалуетесь, больной ?
- Меня все игнорируют.
- Следующий ! )))
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Педерастия часто многих беспокоит - марши ЛГБТ. где истинных геев десяток, собирают тыщщи ментов, сотни активистов и журналюг, десятки дипломатов, ну и Яценюк многих тревожит...
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Так он что, тоже тавойт - из лгбт? Ох уж этот кроль везде успевает.
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Кремль рекламує "Народний Кагал" і особисто учня і шанувальника подлого старіка азірова Поценюка. Професіональні "реформатори" з двадцятирічним стажем міцно тримають країну в депресивному стані.
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Миша, всё перепишем! У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст! (с)

Сеня, а твое лицо уже даже не скучное, - оно просит кирпича.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеятельность Яценюка очень беспокоит врага, - пресс-секретарь политика об инциденте в Женеве
 
 
 
 
 
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