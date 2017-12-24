 Деятельность Яценюка очень беспокоит врага, - пресс-секретарь политика об инциденте в Женеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

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"Истерика, которую вчерашняя история с 10-минутным задержанием Арсения Яценюка вызвала в российских и пророссийских медиа, свидетельствует: Кремль боится. Столько сил и ресурсов было брошено на дискредитацию "чеченского боевика", столько новых фейков было придумано... И это еще раз подтверждает: Кремль боится и мстит. Мстит за инициированный правительством Яценюка иск в Стокгольмский суд, по которому "Газпром" проиграл Украине 56 миллиардов, за санкции против РФ, за подписание Асоциации с ЕС, за успешно пройденный путь к безвизовому режиму с Евросоюзом для украинцев. А главное - за создание украинской армии. Что же. Это хорошая оценка наших усилий.", - написала она.



Лаппо заявила, что для того, чтобы избежать излишней возбужденности и приступа фантазий у наемников российских пропагандистских войск, надо внести определенную ясность:



1. Недоразумение в Женевском аэропорту действительно возникло через абсурдный запрос россиян к Интерполу за якобы участие Яценюка в войне в Чечне.



2. Другие выдумки - просто смешно. Например, относительно недействительного паспорта. Арсений Яценюк, как бывший глава МИД, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно.



3. Такая же ерунда - история с якобы 50 тысячами наличных. Очередная примитивная кремлевско-гебельсовская ложь и чушь. Особенно если просто включить логику, потому что проверка состоялась на паспортном контроле.



4. Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это - приватная семейная поездка.



5. Такая мелочность Кремля нас смешит и радует одновременно. Это означает, что деятельность Яценюка и "Народного Фронта" очень беспокоит врага. Мы на правильном пути.



"Следите за официальными заявлениями и не обращайте внимания на дезинформацию в сомнительных источниках", - резюмировала пресс-секретарь Яценюка.

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Как сообщалось ранее, 24 декабря в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали, а потом отпустили бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.

Напомним, в начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".

Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".

Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.



Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.