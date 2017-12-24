 Деятельность Яценюка очень беспокоит врага, - пресс-секретарь политика об инциденте в Женеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.
"Истерика, которую вчерашняя история с 10-минутным задержанием Арсения Яценюка вызвала в российских и пророссийских медиа, свидетельствует: Кремль боится. Столько сил и ресурсов было брошено на дискредитацию "чеченского боевика", столько новых фейков было придумано... И это еще раз подтверждает: Кремль боится и мстит. Мстит за инициированный правительством Яценюка иск в Стокгольмский суд, по которому "Газпром" проиграл Украине 56 миллиардов, за санкции против РФ, за подписание Асоциации с ЕС, за успешно пройденный путь к безвизовому режиму с Евросоюзом для украинцев. А главное - за создание украинской армии. Что же. Это хорошая оценка наших усилий.", - написала она.
Лаппо заявила, что для того, чтобы избежать излишней возбужденности и приступа фантазий у наемников российских пропагандистских войск, надо внести определенную ясность:
1. Недоразумение в Женевском аэропорту действительно возникло через абсурдный запрос россиян к Интерполу за якобы участие Яценюка в войне в Чечне.
2. Другие выдумки - просто смешно. Например, относительно недействительного паспорта. Арсений Яценюк, как бывший глава МИД, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно.
3. Такая же ерунда - история с якобы 50 тысячами наличных. Очередная примитивная кремлевско-гебельсовская ложь и чушь. Особенно если просто включить логику, потому что проверка состоялась на паспортном контроле.
4. Не стоит впадать в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это - приватная семейная поездка.
5. Такая мелочность Кремля нас смешит и радует одновременно. Это означает, что деятельность Яценюка и "Народного Фронта" очень беспокоит врага. Мы на правильном пути.
"Следите за официальными заявлениями и не обращайте внимания на дезинформацию в сомнительных источниках", - резюмировала пресс-секретарь Яценюка.
Как сообщалось ранее, 24 декабря в аэропорту Женевы (Швейцария) задержали, а потом отпустили бывшего премьер-министр Украины Арсения Яценюка.
Напомним, в начале сентября 2016 года председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин заявил в интервью, что его ведомство подозревает Яценюка в том, что он в 1994 году участвовал в Чеченской войне. Яценюк, который тогда был студентом Черновицкого университета, якобы воевал против российских войск. Премьер так прокомментировал это заявление: "Это клинический диагноз российской власти. Сталинское правосудие, замешанное на геббельсовской пропаганде, подтвержденное и подписанное Владимиром Путиным".
Позже российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Арсения Яценюка в связи с выдвинутыми обвинениями: "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух либо более людей, совершенному по предварительному сговору группой лиц" и "покушении на умышленное убийство двух либо более людей, совершенное по предварительному сговору группы лиц".
Запрос РФ в Интерпол основан на ордере на арест Яценюка, якобы выданным городским судом города Ессентуки Ставропольского края 3 марта 2017 года. Российские следователи, как следует из документа, подозревают пана Яценюка в том, что он (внимание!) огнем из автомата Калашникова убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в Грозном, Чеченской республики.
Данные события, якобы, имели место во время участия Арсения Яценюка в "вооружённой банде "Мрія", в составе которой он "принимал участие в атаках на российских военнослужащих" в Президентском дворе, на площади Минутка и на железнодорожной станции "Грозный" с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года. За якобы три дня в Чечне Следком РФ предъявляет Арсению Яценюку 30 убитых и 13 раненых.
кролик могуч
кролик вонюч
и его зовут
Арсений Яценюк
На майдане
поднял клич
из искры
возгорелось
злобы пламя
Кролик Яценюк и его проблемы
Владимир Никитюк
Есть проблемы у Яценюка:
Кроличья судьба ведь нелегка!
Где-то притаился Ярош-волк,
Точит рог бычара-Тягнибок.
Из норы и визг, и голоса.
Тимошенко там: она лиса.
Кто всех посылает далеко?
Это зверь немыслимый - Ляшко!
Птичья промелькнула голова -
Это Байден - гость из США.
Вот раздался снова мрачный хрюк:
Петя-президент - отнюдь не друг!
Кто с востока смеет там смотреть?
Это Путин - грозный, как медведь!
И Донецк с Луганском не дразни -
Там вообще охотники одни!
В сущности, вокруг одни враги,
Так что уши, серый, береги!
Свобода,водка пиво нашаРаша, Гуляй бухай
Мы КацаКрысы,Мракобессы из РАБссии
Бойтесь люди Шакалья,от КГБэшного Гоффна
ну хотя бы методичками толковыми запаслись
мало нам тут порохоботов - короли нарисовались
И кому же нужен такой худосочный,отравленный воровской украинской политикой кролик?
Сам себя не похвалишь,ходишь целый день,как оплёванный.
Дуправлялись....,кацаКрысы немедленно арестовать предателя Катасонова...
Еще
Холуй трясётся.
Раб хохочет.
Палач свою секиру точит.
Тиран кромсает каплуна.
Сверкает зимняя луна.
Се вид Отчества, гравюра
На лежаке - Солдат и Дура.
Старуха чешет мёртвый бок.
Се вид Отечества, лубок.
Собака лает, ветер носит.
Кружатся пары на балу.
В прихожей - куча на полу.
Как премьера-мудака
Выше всех других премьеров
Прочих стран наверняка!
Этот самый господин
Средь политиков-блядин
В толерантном нашем мире,
Безусловно, не один.
Говоря об этом в лоб,
Без намёков разных чтоб:
Есть, к примеру, Тони Эббот -
Австралийский долбоёб.
Прямо скажем, без прикрас,
Веселит изрядно нас
И министр Эдгар Ринкевич,
Заповедный пидарас!
Но по сведеньям ООН,
Пидарас не только он.
Немец Гидо Вестервелле
Тоже знатный мудозвон.
В череде других подлюк
Отличился, как говнюк,
И канадец Стивен Харпер,
Но Арсений Яценюк
Всех достойнее пока
Носит званье мудака.
Я б ему на жопу ценник
Прицепил наверняка!
Неплохие у нас преференции для тех, кто хоть раз побівал у корыта.
Может они и госдачами, резиденциями и другими печенюшками от власти будут пожизненно пользоваться?
На**уй кому этот клоун нужен?!!!
- А что это за уголовник с небритой рожей ?
- Это ж Яценюк... после отставки.
- Хм. Не узнал - богатым будет…
- На что жалуетесь, больной ?
- Меня все игнорируют.
- Следующий ! )))
Сеня, а твое лицо уже даже не скучное, - оно просит кирпича.