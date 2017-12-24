 Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря, - Шкиряк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

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"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.



Ранее Шкиряк сообщил, что уже с 1 января 2018 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять на границе отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.

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Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.