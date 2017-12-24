 Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря, - Шкиряк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.
"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.
Ранее Шкиряк сообщил, что уже с 1 января 2018 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять на границе отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.
Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.
Мойте пьятаки!!!
Вас будут снимать!!!
Хфашызды!!! Баендэры!!!
За что вы нас НИНАВИДИТЕ????!!!!!))))))))
тобто будуть кацапів ловити цими комплексами?!
як що це будуть кацяпьські хлопчики/дівчатка,
то їх можна у "цілому"))) вігляді прикладати, щоби не було питань!
Это же не один руснявый не ведет)))))
Вот реально, уже ж "затошнили" эти персонажи!
То они брешут с экранов разбрызгивая слюну, то объявляя о каком-то начинании, обязательно "сглазят" это дело!!!
Пора бы их поменять на менее отвратительных персон.
Эфиопия: +21.8%
Узбекистан: +19.4%
Ирак: +19.3%
Вьетнам: +16.2%
Киргизия: +10.6%
Алжир: +10%
Россия: -8.7%
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=2RQQrpckeS0
- Мы должны бороться вне зависимости от того, с флагом мы или без. Тем более, в зимних видах спорта. Я убежден в том, что мы виноваты в произошедшем. Но когда орут, что мы не должны туда ехать, то задаю один простой вопрос: что мы производим? Мы с 60-х годов играем не на своих коньках, не своими клюшками... Вот с этого надо начинать. Мы трусов собственных сшить не можем! А мы тут кричим "Дайте нам флагом помахать". Каким вы флагом хотите помахать? Коньки научитесь выпускать, вашу мать! И заставьте весь мира на них кататься. Вот это патриотизм. А мы сидим за забором и гавкаем....
они круче умеют віпускать
Нелегального пересечения ГРАНИЦЫ!!!.... Карл!...нелегального Карл!!..падсталом))))
а минные поля не дешевле бы было??
- Слышал, что у тебя неприятности были на таможне?
- Да так...Таможенный пёс меня понюхал и вдруг, испуганно так, скулить и подвывать начал!
- Наркотики унюхал?
- Нет, на наркотики он гавкает! А это... я, идиот, на вокзале купил и съел шаурму...
Сколько бюджетных мильенов положил аваков в свойаваковский карман??
А сумма контракта 500 млн гривен.
Так сколько положил в карман аваков -50-160-450 мильенов??
И ТИшина-а-а,
ни слова про пабедителей тендира...
А енто главный вопрос.
Снова создали фирмочку за 1,5 дня до проведения тендира из 1,5 чел и офисом в подвале.
Как и для поставки рюкзаков в нацгвардию.