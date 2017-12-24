EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  2391  57
Все про:граница (2886) контроль (136) Россия (67351) биометрические паспорта (203) Шкиряк (526)

 Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря, - Шкиряк

В районах потенциального нелегального пересечения границы Украины уже с 27 декабря заработает система биометрического контроля для граждан Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Министерства внутренних дел Украины  Зорян Шкиряк.

Также читайте: В случае неэффективности новой системы фиксации биометрических данных иностранцев, будут внедрены другие меры, - Климкин

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27 декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал он.

Ранее Шкиряк сообщил, что уже с 1 января 2018 каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять на границе отпечатки пальцев и весь комплект биометрических данных.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: На систему фиксации биометрических данных иностранцев понадобится 532 миллиона гривен, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж+ВИДЕО (обновлено)

Напомним, 1 сентября 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым в Украине вводится система фиксации биометрических данных лиц на границе. В указе говорится, что правительство должно обеспечить начало функционирования с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации. В МВД Украины не исключают, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией может быть введена система биометрического контроля.

Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря, - Шкиряк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3041291
 
 
VEhrdlVYRk9Rell3VEdwU1owNUhVREJNYjNaTU9VTjZNRmxFVVhOT1F6a3dUR3BTYUhSRGQyWk9Rell3VERkUmRtUkhRekJaUkZGMmRFTTNNRmw0T0RCTVNGRjFUa01yTUV4NlVYUmtSME13V1VSUmRVNUhTREJNV0ZKblpFTTJNRXhxVVhSVFJGRjJPVU4zTUZsSVVYWTVReXN3V1VSU1ozUkRkMlpPUTJjd1REZFNaMlJIUWpCTWFsSnFkejA5
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не вірю я чомусь віхтю обісраної авякянівської сраки.. Не вірю.. Що б воно не тринділо..
 показать весь комментарий
 
 
не ну не надо думать что всё заработает на раз-два, конечно придётса пришлифовать, устранить не достатки.
 показать весь комментарий
 
 
а кто тебя спрашивает "верю - не верю" ? Слава богу тебя не спрашивают.
 показать весь комментарий
 
Косабы)))
Мойте пьятаки!!!
Вас будут снимать!!!
 показать весь комментарий
 
 
ХАХЛЫ!!!
Хфашызды!!! Баендэры!!!
За что вы нас НИНАВИДИТЕ????!!!!!))))))))
 показать весь комментарий
 
 
этим есть чипсы в ушах, им легче, всётаки какая не какая признанная регистрация
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Як завжди - заява зроблена з помпою, типу маріонетка Шкіряк - особистість, полководець. Юлій Цезар недороблений. Побачимо, як працюватимуть ваші комплекси на 4-й рік війни.
 показать весь комментарий
 
 
эти комплексы идут в комплекте с джевелинами.
 показать весь комментарий
 
 
Представляю как кацапы в ускоренном режиме забрасывают сюда диверсантов, шпионов и провокаторов, пока контроля никакого нет.
 показать весь комментарий
 
 
Хоч щось добре почали робити... За чотири роки, мля...
 показать весь комментарий
 
 
цікаво про що кажуть ці два пацана ...
тобто будуть кацапів ловити цими комплексами?! Мобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4452
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку ці комплекси можуть не працювати. Тому у кацапів будуть відрізати пальці і тушити їх до приладів в надії, що комплекси запрацюють😋
 показать весь комментарий
 
 
а що це метод! Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з РФ запрацюють 27 грудня, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 347 тоді запрацює точно,
як що це будуть кацяпьські хлопчики/дівчатка,
то їх можна у "цілому"))) вігляді прикладати, щоби не було питань! Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з РФ запрацюють 27 грудня, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 347
 показать весь комментарий
 
 
Можна побудувати собачу будку і змушувати їх звідти гавкати. Потім скажемо, що це і є біометричний контроль🙆
 показать весь комментарий
 
 
сцуко, а палку свою уже за порог поставил!! Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з РФ запрацюють 27 грудня, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 203
 показать весь комментарий
 
 
и все биоматериалы расеян передадут западным спецслужбам..... охжеш эти Зорян со Шкиряком, русофобствуют во всю....
 показать весь комментарий
 
 
Поступок. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к мемориалу на месте убийства Бориса Немцова.
 показать весь комментарий
 
 
нормальльный чловек, нормальные поступки.
 показать весь комментарий
 
 
да ты хфошызд!!!
Это же не один руснявый не ведет)))))
 показать весь комментарий
 
 
Всегда, когда вылазит этот клоун, или его "брат-близнец" тоха геращенко - любое хорошее начинание превращается в дерьмо.
Вот реально, уже ж "затошнили" эти персонажи!
То они брешут с экранов разбрызгивая слюну, то объявляя о каком-то начинании, обязательно "сглазят" это дело!!!
Пора бы их поменять на менее отвратительных персон.
 показать весь комментарий
 
 
Тем временем изменение ВВП (ППС) за последние 3 года:
Эфиопия: +21.8%
Узбекистан: +19.4%
Ирак: +19.3%
Вьетнам: +16.2%
Киргизия: +10.6%
Алжир: +10%
Россия: -8.7%
 показать весь комментарий
 
 
тем временем у кацапов... . "В московском аэропорту «Внуково» стюардесса получила травмы, выпав из самолета при предполетной подготовке", "В Кемерово педагог задала семиклассникам гимназии № 1 прочитать рассказ с эротическим содержанием и написать по нему сочинение".
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Четыре года идёт война! Установка таких комплексов не решает проблемы проникание кацапов в Украину . И не даёт желанного известия о победе над мордором. Мы не вернули оккупированные территории, все выше проценты по торговле с рашей. Не вернуть 10 000 погибших, и никто не получил реальных сроков за убийства на Майдане. То с чем вы приходите к четвёртым раковинам ничтожно мало по сравнению с тем, что должно было быть сделано.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А разве ПРИДУРОК ШКУРЯК гондураская ОБЕЗЬЯНА, а не непальская?
 показать весь комментарий
 
Фоменко жжот

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=2RQQrpckeS0

- Мы должны бороться вне зависимости от того, с флагом мы или без. Тем более, в зимних видах спорта. Я убежден в том, что мы виноваты в произошедшем. Но когда орут, что мы не должны туда ехать, то задаю один простой вопрос: что мы производим? Мы с 60-х годов играем не на своих коньках, не своими клюшками... Вот с этого надо начинать. Мы трусов собственных сшить не можем! А мы тут кричим "Дайте нам флагом помахать". Каким вы флагом хотите помахать? Коньки научитесь выпускать, вашу мать! И заставьте весь мира на них кататься. Вот это патриотизм. А мы сидим за забором и гавкаем....
 показать весь комментарий
 
 
Илон Маск-ты лох !

Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з РФ запрацюють 27 грудня, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 1520

они круче умеют віпускать
 показать весь комментарий
 
 
секретная разработка..касабский ответ "Тесла"
 показать весь комментарий
 
 
А будут фотки в сети первого кацапа, пересекшего украинскую границу через унизитель??
 показать весь комментарий
 
 
Шкуряк,а что там с "руццкой зимой"?Не хочешь прокомментировать?
 показать весь комментарий
 
 
А автоматы с боярой будут устанавливать?Мобільні комплекси біометричного контролю на кордоні з РФ запрацюють 27 грудня, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 6802
 показать весь комментарий
 
 
"В районах потенциального нелегального пересечения границы Украины"....
Нелегального пересечения ГРАНИЦЫ!!!.... Карл!...нелегального Карл!!..падсталом))))
а минные поля не дешевле бы было??
 показать весь комментарий
 
 
Руський! При проходженні українського кордону, не робіть спробу зробити розумний вигляд, залишайся собою.
 показать весь комментарий
 
В местах нелегального пересечения они на танках проезжают. Какие нахрен паспорта?
 показать весь комментарий
 
 
Зорин - Шкиряку: Бери манду - пора у Катманду.
 показать весь комментарий
 
 
***
- Слышал, что у тебя неприятности были на таможне?
- Да так...Таможенный пёс меня понюхал и вдруг, испуганно так, скулить и подвывать начал!
- Наркотики унюхал?
- Нет, на наркотики он гавкает! А это... я, идиот, на вокзале купил и съел шаурму...
 показать весь комментарий
 
 
Снова аваковская контора поставляла аппараты для сканирования на таможню??

Сколько бюджетных мильенов положил аваков в свойаваковский карман??
А сумма контракта 500 млн гривен.

Так сколько положил в карман аваков -50-160-450 мильенов??

И ТИшина-а-а,
ни слова про пабедителей тендира...

А енто главный вопрос.
Снова создали фирмочку за 1,5 дня до проведения тендира из 1,5 чел и офисом в подвале.
Как и для поставки рюкзаков в нацгвардию.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМобильные комплексы биометрического контроля на границе с РФ заработают 27 декабря, - Шкиряк
 
 
 
 
 
 вверх