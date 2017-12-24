 Наемники РФ дважды нарушили перемирие обстрелами возле Авдеевки и Верхнеторецкого, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
Оба нарушения режима прекращения огня состоялись на Донецком направлении.
В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВС Украины.
"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - отметили в штабе.
організатори кави на Майдані?!
тоді дійсно, я злякався!
кадровий голод!
"Сегодня 7.30 утра, в нарушении "новогоднего перемирия", со стороны т.н. «муравейника» вблизи н.п. ОПЫТНОЕ на подконтрольной ВСУ территории, по району н.п. ВЕСЕЛОЕ был произведен обстрел из 120 и 82-мм минометов. Всего было выпущено ДЕСЯТЬ 120-мм мин и ШЕСТЬ калибром 82 мм. "
https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=2RQQrpckeS0
- Мы должны бороться вне зависимости от того, с флагом мы или без. Тем более, в зимних видах спорта. Я убежден в том, что мы виноваты в произошедшем. Но когда орут, что мы не должны туда ехать, то задаю один простой вопрос: что мы производим? Мы с 60-х годов играем не на своих коньках, не своими клюшками... Вот с этого надо начинать. Мы трусов собственных сшить не можем! А мы тут кричим "Дайте нам флагом помахать". Каким вы флагом хотите помахать? Коньки научитесь выпускать, вашу мать! И заставьте весь мира на них кататься. Вот это патриотизм. А мы сидим за забором и гавкаем....
или это время, чтобы успеть перезарядить?
где же это перемирие...
а...
перемирие - это категорический заперт отвечать на ихтамнетские выстрелы?