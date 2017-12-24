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 Наемники РФ дважды нарушили перемирие обстрелами возле Авдеевки и Верхнеторецкого, - штаб АТО

Несмотря на достигнутые в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска в течение сегодняшнего дня совершили два провокационных обстрела позиций сил АТО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Оба нарушения режима прекращения огня состоялись на Донецком направлении.

В пригороде Авдеевки враг более часа вел прицельный огонь по нашим оборонным укреплениям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, в районе Верхнеторецкого активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты ВС Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В Минобороны уточнили информацию о минувших сутках в АТО: боевики 9 раз открывали огонь, погиб 1 военнослужащий

"Подразделения Вооруженных Сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей", - отметили в штабе.

Читайте: Наемники РФ распространяют "фейки" о нарушениях перемирия воинами ВСУ в зоне АТО, - украинская сторона СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3041290
 
 
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а хто сподівався на виконання перемир'я?!
організатори кави на Майдані?! Наемники РФ дважды нарушили перемирие обстрелами возле Авдеевки и Верхнеторецкого, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 4753
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кава на майдані - це як у совку дебіли вищали "слава кпрс!"
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Не трогай своими лапами каву , кава - это святое . Богдан Карпенко заругает Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 3873
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Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2220 а хто це?! голов-порохобот? Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2220

тоді дійсно, я злякався! Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 168 Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 2220
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Это бох порохоботов . Дрышлик , урс , гыгля и ирада ему ботинки чистят . А ксюхавб за пивом бегает Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 5737
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Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 680 урс) це гуд, воно мене недавно за-агітувало) на перехід на йхній))) бік,

кадровий голод! Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 680
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а "кава зі Львова" с конфетами "Світоч" прокатывает как "кава на Хрещатику?" ))) Найманці РФ двічі порушили перемир'я обстрілами біля Авдіївки та Верхньоторецька, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 179
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Хай петрик і надалі продовжує розтирати сопельки по своїх жирних щічках в роздумах про "мій безальтернативний мирний план" .. Хай вже про 8-березневе перемир'я починає задумуватись ця нікчема..
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Кстати, преступный приказ "не стрелять" по всем законам можно не выполнять. Что бы там клоун Турчинов и прочая Парашенка не говорила.
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порадовать вас, что ли?
"Сегодня 7.30 утра, в нарушении "новогоднего перемирия", со стороны т.н. «муравейника» вблизи н.п. ОПЫТНОЕ на подконтрольной ВСУ территории, по району н.п. ВЕСЕЛОЕ был произведен обстрел из 120 и 82-мм минометов. Всего было выпущено ДЕСЯТЬ 120-мм мин и ШЕСТЬ калибром 82 мм. "
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Фоменко жжот

https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=2RQQrpckeS0

- Мы должны бороться вне зависимости от того, с флагом мы или без. Тем более, в зимних видах спорта. Я убежден в том, что мы виноваты в произошедшем. Но когда орут, что мы не должны туда ехать, то задаю один простой вопрос: что мы производим? Мы с 60-х годов играем не на своих коньках, не своими клюшками... Вот с этого надо начинать. Мы трусов собственных сшить не можем! А мы тут кричим "Дайте нам флагом помахать". Каким вы флагом хотите помахать? Коньки научитесь выпускать, вашу мать! И заставьте весь мира на них кататься. Вот это патриотизм. А мы сидим за забором и гавкаем....
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перемирие... это мгновение между двумя выстрелами???
или это время, чтобы успеть перезарядить?
где же это перемирие...
а...
перемирие - это категорический заперт отвечать на ихтамнетские выстрелы?
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ну, затаскай путина за нарушение Будапештского меморандума. Чего фигню писать всякую?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ дважды нарушили перемирие обстрелами возле Авдеевки и Верхнеторецкого, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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