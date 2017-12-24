 Украинцы, работающие в Польше, помогают нашей экономике, - Квасьневский

Об этом заявил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Первое – они (украинцы, - Ред.) помогают нашей экономике. Вам надо знать, что после входа Польши в ЕС более 2,5 млн поляков уехали работать, прежде всего в Великобританию, Ирландию, Францию, и, конечно, сегодня без наших украинских друзей очень тяжело развивать строительство. Это нормально. Это, по-моему, такой свободный рынок труда, где украинцы находят в Польше хорошую работу, с лучшей зарплатой, чем у себя. А для нашей экономики они очень важны. Я думаю, что это будет продолжаться", - сказал он.

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При этом Квасьневский подчеркнул отсутствие культурного конфликта.

"Надо сказать, что мы люди очень похожие, языки похожие, это не создает никаких больших проблем. Есть какой-то один или второй случай, который кому-то может не понравится, но я думаю, что этот миллион украинцев, который здесь работает, который заработал деньги и помогает своим семьям в Украине, это часть нормальности 21 века", - отметил экс-президент Польши.

Как сообщалось ранее, в 2016 году граждане Украины, работающие в Польше, перевели на Родину 8 миллиардов польских злотых (2,22 миллиарда долларов США). Эксперты указывают на то, что за счет украинцев Польша возобновила рост трудоспособного населения.