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Все про:Квасьневский (285) Польша (3978) заробитчане (139)

 Украинцы, работающие в Польше, помогают нашей экономике, - Квасьневский

Украинцы, которые работают на территории Польши, важны для поляков, так как развивают экономику.

Об этом заявил президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Первое – они (украинцы, - Ред.) помогают нашей экономике. Вам надо знать, что после входа Польши в ЕС более 2,5 млн поляков уехали работать, прежде всего в Великобританию, Ирландию, Францию, и, конечно, сегодня без наших украинских друзей очень тяжело развивать строительство. Это нормально. Это, по-моему, такой свободный рынок труда, где украинцы находят в Польше хорошую работу, с лучшей зарплатой, чем у себя. А для нашей экономики они очень важны. Я думаю, что это будет продолжаться", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За счет украинцев Польша возобновила рост трудоспособного населения, - эксперт

 При этом Квасьневский подчеркнул отсутствие культурного конфликта. 

"Надо сказать, что мы люди очень похожие, языки похожие, это не создает никаких больших проблем. Есть какой-то один или второй случай, который кому-то может не понравится, но я думаю, что этот миллион украинцев, который здесь работает, который заработал деньги и помогает своим семьям в Украине, это часть нормальности 21 века", - отметил экс-президент Польши. 

Как сообщалось ранее, в 2016 году граждане Украины, работающие в Польше, перевели на Родину 8 миллиардов польских злотых (2,22 миллиарда долларов США). Эксперты указывают на то, что за счет украинцев Польша возобновила рост трудоспособного населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3041289
 
 
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Куда я буду ту клубнику девать? Польша у меня её не купит.

Китаю продадим. Нужно продавать дешевле чем Польша, а зарплату платить больше чем в Польше.
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Китай сам купит у нас землю привезёт своих китайцев с удобрениями и будет снимать по 3 урожая . Нахрена ему я ?
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На фига китайцам привозить сюда китайцев? Дополнительно к зарплате ещё дорога и проживание. Вот только работая на китайцев, придётся забыть про бесконечные перекуры/перекусы/забеги до ветру.
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"про бесконечные перекуры/перекусы/забеги до ветру" расскажи тем кто работает на заводах, фабриках, конвейерах, шахтах. По себе всех не ровняй, не все вахтерами работают.
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Может и не привезут, но обычно они своих привозят. У них крестьяне в деревнях хуже наших живут.
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Ты даже не подозреваешь что в Польше она дешевле чем у тебя. Не трудно зайти на сайты супермаркетов Европы чтобы убедиться, что цены на молоко и мясо у нас такие же как в Германии и на 25% выше чем в Польше.
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Тут дело не в том есть ли у тебя деньги что бы купить землю, а в том справишься ли ты с такой задачей. Она сложная.
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Есть еще поляки не купленные кремлем.
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В Украине плодородные земли и мы можем прокормить всех. Во всем мире продукты пластиковые, только в еще немного осталось в сранах СНГ что-то натуральное. Теперь главное не прохлопать ушами. Нужно развивать аграрный рынок в Украине. Люди должны работать на земле. Это то, что прокормит Украину. Многие уже поставили себе на дачах теплицы и выращивают натуральные овощи не только для себя, но и для соседей. А мы можем мир прокормить если поставим цель на выращивание натуральных фруктов и овощей в теплицах.
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Ты можешь токо на форме потрындеть! чтобы кормить мир научись хотя бы влиять на политику своей страны а потом начнешь писать про кормежку мира!!
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Ты даже не подозреваешь что в Польше она дешевле чем у тебя. Не трудно зайти на сайты супермаркетов Европы чтобы убедиться
Причем здесь супермаркеты Польши ?
Китаю надо продавать клубнику.
Дешевле чем Польша продает свою клубнику, а платить зарплату не меньше чем в Польше, а если хочешь что бы поляки на тебя работали надо платить больше чем платят полякам в Великобритании где они клубнику собирают.
Сделаешь расчет обратимся к Гройсману что бы тебе землю дали бесплатно или в приватбанк за беспроцентным кредитом.
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А можно так: я делаю расчет, сам обращаюсь, а чтеца-жнеца посылаю на куй?
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Пока они не перевезли семьи. Хотелось бы, чтобы европейские деньги работали на европейскую экономику.
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Поляки хер нормально заплатят, а наши от безвыхода за копейки пашут, Украинская власть сама виновата не создают робочие места, что бы поднять уровень жизни народа.
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власть не виновата = её просто нету . = Украиной правят олигархи , а чиновники в высших эшелонах холуи этого десятка олигархов .
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100%
по суті - Україна знаходиться під окупацією кількох кланово-олігархічних груп !
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Надеюсь грося и порох это читают. А то только сами себе диферамбы петь могут.
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