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Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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 Наемники РФ готовят провокационный взрыв в оккупированной Макеевке, могут пострадать мирные граждане, - штаб АТО

По данным украинской разведки завтра наемники готовят испытания взрывчатых веществ в Макеевке. В результате могут пострадать мирные граждане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины в якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины, предупреждают в штабе АТО.

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Так, по данным разведки, завтра 25 декабря в день празднования католического Рождества планируются испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

"Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские лица - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Также читайте: Наемники РФ создают скрытые арсеналы боеприпасов для провокаций во время новогодних праздников, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3041288
 
 
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хуйлоботам и путинсосам-по барабану .Для них вот где ужас:В центре Киева прошла акция "Кофе на Майдане", участников угощали тортами и конфетами.
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порохосидары лизали сраку власти. прямо как при совке- тупые ублюдки и опущеные дегенераты))
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напевно рашка готує на окупованій території нову кндр , від виродків цих можна чого завгідно чекати
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Сидоров... Петрович... Иван!!!
К чему здесь этот спич???
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взрыв в оккупированной Макеевке, где могут быть убиты украинцы,-это плохо. Акция где участников угощали тортами и конфетами, где нет убитых и раненных украинцев,-это хорошо.Вопреки утверждениям путинботов и хуйлососов.
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Цензор, 25 декабря - Рождество не католическое, а христианское!!!!!
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Раз не штаб АТО кошмарит террористов, и тихо ссыт от страха, пусть хоть оккупанты сами себя взрывают. Делов-то.
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По данным "разведки"_"католическое рождество*
на Донбассе,да и большей части восточной Украины
не праздновали,а праздновали Колядки.
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Вони майже кожного тиждня у МакНіІ щось випробують і попереджають про цеі ще ні разу нічого не траплялось. Навіщо цей говновброс, показати що прес-центр штабу АТО працює?
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а может лучше в горловке шандарахнуть...?\ну для разнообразия...\
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откуда такие точные сведения?
на кофейной гуще гадаете или ...своих ежовых маете?
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Твой лай услышит только тебе подобный. Продолжай гавкать бобик.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ готовят провокационный взрыв в оккупированной Макеевке, могут пострадать мирные граждане, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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