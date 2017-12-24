 Наемники РФ готовят провокационный взрыв в оккупированной Макеевке, могут пострадать мирные граждане, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Российско-оккупационные войска готовят очередные провокации с последующим обвинением разведывательных подразделений Вооруженных Сил Украины в якобы диверсионной деятельности на временно оккупированных территориях Украины, предупреждают в штабе АТО.

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Так, по данным разведки, завтра 25 декабря в день празднования католического Рождества планируются испытания взрывчатых веществ на территории Государственного Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности.

"Примерно с 09:00 до 15:00 на указанном объекте может произойти мощный взрыв. В рабочее время могут пострадать гражданские лица - работники предприятия, которые вынуждены по объективным причинам оставаться на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

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