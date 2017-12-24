 Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.
Мужчина 1982 года рождения следовал рейсом "Баку-Киев". При прохождении паспортного контроля пограничники обнаружили, что иностранцу запрещено въезжать на территорию Украины из-за превышения срока пребывания в стране в прошлый раз.
Мужчина решил, что 4,5 тысячи гривен и 150 долларов помогут решить ему этот вопрос и правоохранители позволят незаконно пересечь государственную границу.
От неправомерной предложения пограничники отказались и проинформировали о данном факте Нацполицию. Иностранцу было отказано в пересечении государственной границы и принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.
Но нельзя же отказ от взятки возводить как информационный повод и награждать за это медалями! Это же маразм какой-то!
По его словам, биометрический контроль будет даже в местах, где могут пересекать границу контрабандисты.
"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал Шкиряк.
Он уточнил, что уже все КПП на границе оснащены системами для биометрического контроля.
"С 1 января 2018 года, уже с 00.01, каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять у нас отпечатки своих пальчиков и весь комплект биометрических данных. Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола. Подчеркиваю, все", - заявил советник главы МВД.
https://www.ukr.net/ua/#homeDetails/politika/60107187/
Приходит как-то молодой антикоррупционер к матерому коррупционеру и говорит:
- Па, ну дай денег...
-- Сколько?
-- Вот столько, -- показывает между большим и указательным пальцем миллиметров десять.
-- Возьми в комнате, сынок.
-- В какой?
-- Да в любой.