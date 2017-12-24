 Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Мужчина 1982 года рождения следовал рейсом "Баку-Киев". При прохождении паспортного контроля пограничники обнаружили, что иностранцу запрещено въезжать на территорию Украины из-за превышения срока пребывания в стране в прошлый раз.

Мужчина решил, что 4,5 тысячи гривен и 150 долларов помогут решить ему этот вопрос и правоохранители позволят незаконно пересечь государственную границу.

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От неправомерной предложения пограничники отказались и проинформировали о данном факте Нацполицию. Иностранцу было отказано в пересечении государственной границы и принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.