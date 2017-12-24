EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1762  20
Все про:Борисполь (462) взятка (3418) пограничники (1017) подкуп (357)

 Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба

Гражданин Азербайджана пытался дать взятку пограничникам Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" сегодня утром в аэропорту "Борисполь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы.

Мужчина 1982 года рождения следовал рейсом "Баку-Киев". При прохождении паспортного контроля пограничники обнаружили, что иностранцу запрещено въезжать на территорию Украины из-за превышения срока пребывания в стране в прошлый раз.

Мужчина решил, что 4,5 тысячи гривен и 150 долларов помогут решить ему этот вопрос и правоохранители позволят незаконно пересечь государственную границу.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Гражданин Нидерландов попытался дать 2 тыс. долл. взятки пограничникам в аэропорту "Борисполь". ВИДЕО

От неправомерной предложения пограничники отказались и проинформировали о данном факте Нацполицию. Иностранцу было отказано в пересечении государственной границы и принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3041286
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мало давал и этим оскорбил пограничников🙋
 показать весь комментарий
 
 
Я МЗДУ НЕ БЕРУ. МНЕ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
 показать весь комментарий
 
 
Якісь нікчемні 300 "зелених" для пташенят авакяня за перетин українського кордону - це ні що.. На що сподівався громадянин країни нафти і гранатів? Гражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8484
 показать весь комментарий
 
а при чем тут авакян к погранцам? У них свой авакян, по фамилии Цигикал.
 показать весь комментарий
 
Може й здивуєшся - але державна прикордонна служба перебуває під крилом авакяна.. Можеш перевірити..
 показать весь комментарий
 
 
Не , ну я понимая, шо такие случаи у нас большая редкость. И симпатизирую этому пограничнику!
Но нельзя же отказ от взятки возводить как информационный повод и награждать за это медалями! Это же маразм какой-то!
 показать весь комментарий
 
 
А такое понятие, как - метафора, вам знакомо?
 показать весь комментарий
 
тогда у вас не выходит в "метафоры". Реальные факты и метафоры не комбинируют в одно предложение. В текущей обстановке информационной войны выглядит как говновброс.
 показать весь комментарий
 
Только не нада умничать и засырать мне мозги мусором из слов. Прицепись к кому-нибудь другому.
 показать весь комментарий
 
Пограничники готовы взять под контроль даже потенциальных контрабандистов, отметил Шкиряк. Советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что все контрольно-пропускные пункты на российско-украинской границе оснащены системами для осуществления биометрического контроля и подключены к базам Интерпола и Европола. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, биометрический контроль будет даже в местах, где могут пересекать границу контрабандисты.

"Для информации потенциальным нарушителям государственной границы между РФ и Украиной. С 27-го декабря 2017 года будут введены в действие мобильные комплексы биометрического контроля в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами", - написал Шкиряк.

Он уточнил, что уже все КПП на границе оснащены системами для биометрического контроля.

"С 1 января 2018 года, уже с 00.01, каждый гражданин РФ, который захочет пересечь государственную границу Украины, будет оставлять у нас отпечатки своих пальчиков и весь комплект биометрических данных. Все КПП на границе с государством-агрессором уже оборудованы новейшими системами снятия биометрических данных и подключены к базе Интерпола и Европола. Подчеркиваю, все", - заявил советник главы МВД.
https://www.ukr.net/ua/#homeDetails/politika/60107187/
 показать весь комментарий
 
папка мне гостинцы вёз...Теперь не знаю когда увидися...
 показать весь комментарий
 
***
Приходит как-то молодой антикоррупционер к матерому коррупционеру и говорит:
- Па, ну дай денег...
 показать весь комментарий
 
 
-- Па, дай денег...
-- Сколько?
-- Вот столько, -- показывает между большим и указательным пальцем миллиметров десять.

-- Возьми в комнате, сынок.
-- В какой?
-- Да в любой.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Азербайджана пытался подкупить пограничников в аэропорту "Борисполь", - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
 вверх