 Лоукост Wizz Air отложил на 2 месяца открытие рейсов из Киева в Португалию и Эстонию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Кроме переноса запуска новый рейсов, Wizz Air также отложила с апреля на июнь увеличение частоты рейсов из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.

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Подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Предполагалось, что третий борт поступит в "Жуляны" в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов на уже существующих направлениях.

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