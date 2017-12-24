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Все про:авиация (1668) авиасообщение (352) лоукост (63) Wizz Air (9)

 Лоукост Wizz Air отложил на 2 месяца открытие рейсов из Киева в Португалию и Эстонию

Лоукостер Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон (Португалия) и Таллин (Эстония) на два месяца с 19 апреля на 21 июня 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Кроме переноса запуска новый рейсов, Wizz Air также отложила с апреля на июнь увеличение частоты рейсов из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Итальянский лоукостер Ernest Airlines начал летать из Киева в Милан и Неаполь. ФОТО

Подобные действия лоукостера могут быть связаны с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы в международном аэропорту "Киев" (Жуляны). Предполагалось, что третий борт поступит в "Жуляны" в апреле 2018 года, после чего Wizz Air должен открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов на уже существующих направлениях.

Читайте: Wizz Air в следующем году увеличит количество рейсов из Львова во Вроцлав

Источник: https://censor.net.ua/n3041285
 
 
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Петро-переможець з*їздив до Португалії,знов перемога.
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не захлебнись своим дерьмом, периодически сплевывай!
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А на хрена эти рейсы кому нужны?
Давно есть разрешение на полеты на Прагу и Берлин, цена на которые в коломойских авиалиниях зашкаливает!
Так Wizz Air, похоже, имеет нехилые откаты с этого дела!
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Ну не розуміють європейці, шо таке откат.)))
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Угорці такі ж європейці, як мордва.
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Чего уж там скромничать, англо-саксы - меря-мокши галимые, не?, про поляков вообще лучше молчать. Гы! Единственные европейцы ... ну типа такие, как ты, ёпта!
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Давно пора в Польшу лоу-косты открывать,хоть 20рейсов в день-будет полная загрузка,живем ведь по новому.
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Wizz Air туда и летает, большой перегрузки не испытывает.
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А шо такоє ? Какіє лоукости ? Ишь шо удумалі . А на бєєні авіалінії шо тоді чле забєтся ?
Нє допустім .
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А где же маладое литцо рыхорматора Омеляна, который тут постоянно кувикает про пырымогы? ай-ай-ай...
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чергова "перемога " грабіжників при владі, над українським бідним народом....
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛоукост Wizz Air отложил на 2 месяца открытие рейсов из Киева в Португалию и Эстонию
 
 
 
 
 
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