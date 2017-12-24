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 При взрыве в квартире в Днепре пострадала сотрудница Нацполиции. ФОТОрепортаж

Взорваться могло самодельное взрывное устройство - пострадавшая госпитализирована.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области. 

Взрыв произошел в квартире на ул. Данила Галицкого. Пострадала хозяйка квартиры, сотрудник полиции. Она была госпитализирована. На данный момент полиция проводит неотложные следственные мероприятия. 

 При взрыве в квартире в Днепре пострадала сотрудница Нацполиции 01
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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Как сообщает "Информатор", по предварительной информации, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, которое было установлено под входной дверью. Утром женщина возвращалась домой, когда она открыла дверь, взрывчатка сработала. Устройство было набито гвоздями и сработало на открытие двери. 

Источник: https://censor.net.ua/n3041258
 
 
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Ну и пихуй на нее. В следующий раз будет знать как взрывчатки подкладывать.
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а сама засунет толу под корсет, ты проверяй какого полу твой сосед...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри взрыве в квартире в Днепре пострадала сотрудница Нацполиции. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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