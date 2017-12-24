EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  2640  40
Все про:Жебривский (571) пенсия (1657) соцвыплаты (411) Донецкая область (3760)

 Жителям Гладосово Донецкой области выплатят все пенсии за 3 года, - Жебривский 

Жителям поселка Гладосово Донецкой области до конца 2017 года выплатят украинские пенсии, которы они не получали с 2014 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По Гладосовым продолжается оформление документов на получение жителями поселка украинских пенсий. Поставил задачу перед районными властями, представителями соцзащиты и пенсионного фонда, чтобы до нового года люди смогли получить свои деньги; кому принадлежало и кто не получал их с 2014-го - должны получить всю сумму", - заявил Жебривский.

Также Жебривский сообщил, что в поселке Новолуганское (Бахмутский район Донецкой области), который недавно был обстрелян наемниками РФ, полностью восстановили газо- и электроснабжение.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украина должна оптимизировать процесс выдачи пенсий и восстановить выплаты временно перемещенным лицам, - Йованович

Источник: https://censor.net.ua/n3041257
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
По 1500 на даунбасе пенсии никто не получает. Там пенсии раза в 2-3 выше чем в среднем по Украине. У меня например мама в Киеве получает после такого громкого повышения аж 1700грн за 39 лет стажа. Спасибо соевым рехвормам и лично Барыге с Гнойсманом чтоб они всю жизнь жили на такую пенсию
 показать весь комментарий
 
 
У меня мама в Киеве получает после такого громкого повышения аж 2600грн за 40 лет стажа.
 показать весь комментарий
 
Зато знакомый который проживает в окупированном Стаханове получал до повышения 5000грн. Уехал на Рашку и перевел пенсию туда же. Недавно приезжал переоформлять документы и узнавать за повышение. Говорил что уже около 7тыс. грн должно быть пенсии. Видите ли он на заводе работал и ему положено. Можно подумать он в 4 раза больше моей матери работал.
 показать весь комментарий
 
Знайомий пенсіонер переїхав з Луганська, так йому перерахували не хіло, була 4200, стала 10400. Так він за Петра. А сусідка по дачі мала 980, стало 1140.
 показать весь комментарий
 
 
Головне - щоб на радощах з приводу "прухи", не пропили всі гроші за новорічні свята...
 показать весь комментарий
 
 
Какого числа освободили поселок Гладосово Донецкой области?
 показать весь комментарий
 
КИЕВ, 1 дек - РИА Новости Украина. Населенные пункты Травневое и Гладосово (Донецкая область) находились на подконтрольной Украине территории и поэтому некорректно говорить об их "освобождении", заявил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.
 показать весь комментарий
 
контрибуция и капитуляция позорища поросенко..
пусть вальцман из своих офшоров и оплачивает, у украинцев больше денег нет..
 показать весь комментарий
 
 
Вата за пенсии сама начнёт попочленцев изгонять👹
 показать весь комментарий
 
 
Жителям Гладосового Донецької області виплатять всі пенсії за 3 роки, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 8493сначала покончат с "ополченцами", а потом с печенью
 показать весь комментарий
 
 
Вряд ли. Даже наоборот. Скорее перешлют крупные суммы своим сыночкам воюющим в ДНР
 показать весь комментарий
 
 
В принципе,тоже про это подумала. Жителям Гладосового Донецької області виплатять всі пенсії за 3 роки, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 3820Если не скакали "путенвведи",то можно и выплатить.А тем заразам,которые под танки кидались - пусть путен и платит.
 показать весь комментарий
 
А может им всем в Даунецке и Луганске пенсии за 4 года и год на перед выплатить!
Как вы думаете, путян приди все равно кричать будут?
 показать весь комментарий
 
 
кто цену перебьет, за того и вопить будут Жителям Гладосового Донецької області виплатять всі пенсії за 3 роки, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 7560
 показать весь комментарий
 
 
Я вот думаю, может остальным тоже выйти и кричать путенприди, чтобы тоже пенсию и зарплаты повысили? АТО мол пойдем все к боевикам, м***ть вашу....
 показать весь комментарий
 
можно подумать они неездили в артемовск за ними ха ха может процентов 5-10 жителей и неполучали так как неездили бо родственники служат дырявым
 показать весь комментарий
 
 
Латентним сепарам - бабло, патріотам - тюрьми.
 показать весь комментарий
 
 
Мережу підірвав пост Єгора Соболєва про затримання легенди Айдара - Валентина Ліхоліта, на прізвисько Батя.

Командира Надії Савченко.

Про це нардеп написав у себе на сторінці в фейсбук.

«Я не можу повірити, що це відбувається. Затриманий легенда Айдара - Валентин Лихоліт, Батя. Командир Наді Савченко.

Затриманий військовою прокуратурою за заявою лідерів сепаратистів Сєвєродонецьку - колишнього мера та його заступників. За яких місто опинилося в ЛНР. Вони звинувачують Батю у тому, що його бійці забрали в них фотоапарат та інші матеріальні цінності.

У Печерському суді намагаємося взяти Батю на поруки.

Якщо його залишать за ґратами, для мене це буде остаточним доказом, що Україна окупована.
Ми не маємо права миритися з цим далі.

Цього просто не може бути,» - підсумував нардеп.
 показать весь комментарий
 
 
Мало того, что это было полтора года назад, так сам Лихолит заявлял, что это дело было по заказу первого командира батальона Айдар - Мельничука.
 показать весь комментарий
 
все ездят и хорошо пристроились берут продукты и перепродают с тройным наваром есть отличный пример Вехнеторецкого прописка там это как пропуск в оба конца без кппв. .... каждый день с полным багажником сосисок и прочего добра
 показать весь комментарий
 
пусть ездят, поднимают украинский агропром Жителям Гладосового Донецької області виплатять всі пенсії за 3 роки, - Жебрівський - Цензор.НЕТ 5895
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
вот это правильно, и нехрен разжигать, пацриоты
 показать весь комментарий
 
На всю Украину объявили , что выдадут деньги за несколько лет сразу , может даже наличкой по-глупости . Теперь усиленно охраняйте ...
 показать весь комментарий
 
И зачем , интересно ?
Петруччо думает прикупить голосов на выборы за наш кошт ?
Напрасная трата денег - бомбасятам Кацапия всё равно ментально ближе ...
 показать весь комментарий
 
 
А сколько в этих списках будет мёртвых душ ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖителям Гладосово Донецкой области выплатят все пенсии за 3 года, - Жебривский 
 
 
 
 
 
 вверх