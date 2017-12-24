 Жителям Гладосово Донецкой области выплатят все пенсии за 3 года, - Жебривский 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"По Гладосовым продолжается оформление документов на получение жителями поселка украинских пенсий. Поставил задачу перед районными властями, представителями соцзащиты и пенсионного фонда, чтобы до нового года люди смогли получить свои деньги; кому принадлежало и кто не получал их с 2014-го - должны получить всю сумму", - заявил Жебривский.





Также Жебривский сообщил, что в поселке Новолуганское (Бахмутский район Донецкой области), который недавно был обстрелян наемниками РФ, полностью восстановили газо- и электроснабжение.

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