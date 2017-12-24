 Жителям Гладосово Донецкой области выплатят все пенсии за 3 года, - Жебривский 

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"По Гладосовым продолжается оформление документов на получение жителями поселка украинских пенсий. Поставил задачу перед районными властями, представителями соцзащиты и пенсионного фонда, чтобы до нового года люди смогли получить свои деньги; кому принадлежало и кто не получал их с 2014-го - должны получить всю сумму", - заявил Жебривский.
Также Жебривский сообщил, что в поселке Новолуганское (Бахмутский район Донецкой области), который недавно был обстрелян наемниками РФ, полностью восстановили газо- и электроснабжение.
пусть вальцман из своих офшоров и оплачивает, у украинцев больше денег нет..
Как вы думаете, путян приди все равно кричать будут?
Командира Надії Савченко.
Про це нардеп написав у себе на сторінці в фейсбук.
«Я не можу повірити, що це відбувається. Затриманий легенда Айдара - Валентин Лихоліт, Батя. Командир Наді Савченко.
Затриманий військовою прокуратурою за заявою лідерів сепаратистів Сєвєродонецьку - колишнього мера та його заступників. За яких місто опинилося в ЛНР. Вони звинувачують Батю у тому, що його бійці забрали в них фотоапарат та інші матеріальні цінності.
У Печерському суді намагаємося взяти Батю на поруки.
Якщо його залишать за ґратами, для мене це буде остаточним доказом, що Україна окупована.
Ми не маємо права миритися з цим далі.
Цього просто не може бути,» - підсумував нардеп.
Петруччо думает прикупить голосов на выборы за наш кошт ?
Напрасная трата денег - бомбасятам Кацапия всё равно ментально ближе ...