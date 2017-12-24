 На границе со Словакией на несколько километров растянулись очереди из автомобилей, - Слободян

В воскресенье, 24 декабря, на украинско-словацкой границе образовались огромные очереди из автомобилей, которые растянулись на несколько километров. Большой пассажиропоток зафиксирован со стороны Словакии. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

"С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. НА КПП "Ягодин", по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в "Шегинях", имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", - сказал он.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Проблемы с выдачей биометрических загранпаспортов будут ликвидированы в начале 2018 года, - ГП "Документ"

По его словам, на данный момент предпринимаются меры для того, чтобы ускорить въезд автомобилей в Украину. Также наблюдается увеличение пассажиропотока на КПВВ в зоне АТО. Как рассказал Слободян, очереди образовались несущественные.