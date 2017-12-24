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 Политика Украины
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Все про:граница (2886) очередь (178) Словакия (354)

 На границе со Словакией на несколько километров растянулись очереди из автомобилей, - Слободян

Это связано с тем, что украинцы, работающие в странах ЕС, возвращаются домой на новогодние праздники.

В воскресенье, 24 декабря, на украинско-словацкой границе образовались огромные очереди из автомобилей, которые растянулись на несколько километров. Большой пассажиропоток зафиксирован со стороны Словакии. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина". 

"С украинской стороны очередей нет. Это наблюдается на всех пунктах пропуска на границе с Европейским Союзом. В то же время, действительно, с двух сторон, например, Словакии и Польши, очереди растянулись на многие километры. НА КПП "Ягодин", по нашей информации, очередь составляет где-то около 900 автомобилей. Примерно такая же ситуация сейчас в "Шегинях", имеется в виду на въезд в Украину. Это связано с тем, что украинцы, работающие за рубежом, в европейских странах на новогодние и рождественские праздники возвращаются домой", - сказал он. 

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По его словам, на данный момент предпринимаются меры для того, чтобы ускорить въезд автомобилей в Украину. Также наблюдается увеличение пассажиропотока на КПВВ в зоне АТО. Как рассказал Слободян, очереди образовались несущественные. 

Источник: https://censor.net.ua/n3041254
 
 
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Поезда не останаваливают? Бимбы не подкладывают?
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дык воров в законе среди них не наблюдается.
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Ликуют продавцы праздничных товаров и услуг. Они тоже тебе должны? Ах да - барыги же.
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Зараз "внутріМКАДовські" заверещать: "Европа прекращает "безвиз" Украине!!! Перепуганные "хахлы" массово бегут на родину, спасая заработанные на "мытьё унитазов" деньги!!!"
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Ох и клев у таможников начался,колядуванням называется.
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А этому Слободяну орден " За охрану границы" дали? Михо чуть не задержал и заслужил. На кордоні зі Словаччиною на кілька кілометрів розтягнулися черги з автомобілів, - Слободян - Цензор.НЕТ 6059
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Едут не только заробитчане,но и студенты наши -которых все больше и больше,что радует!!! На кордоні зі Словаччиною на кілька кілометрів розтягнулися черги з автомобілів, - Слободян - Цензор.НЕТ 8695
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Что отучатся, получат вид на жительство и будут в родное украинское говнище только на Новый год приезжать.
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кому кому а тем кто работает на границе время урожая. бабла
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так уж прямо украинцы ездят на зароботки на своих автомобилях...
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ездят на заработки на маршрутках. возвращаются на автомобилях
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Долбоклювы обьяснили свою тупость....😁
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа границе со Словакией на несколько километров растянулись очереди из автомобилей, - Слободян
 
 
 
 
 
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