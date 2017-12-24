 Три избирательных участка открылись с опозданием на Запорожье, - ОПОРА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

Так, избирательный участок №230259 открылся с опозданием на 13 минут и начал свою работу в 8:13. Избирательный участок №230244 открылся с опозданием на 14 минут. Соответственно, местные жители могли осуществить свое волеизъявление в 08:14. А избирательный участок №230243 открылся с опозданием на 24 минуты. Избиратели попали на участок в 08:24.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, в Новоалексеевской ОТГ все четыре избирательные участки открылись вовремя.

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