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 Три избирательных участка открылись с опозданием на Запорожье, - ОПОРА

В Запорожской области три избирательных участка Благовещенской ОТГ открылись с опозданием в связи с пересчетом бюллетеней и пломбированием избирательных урн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

Так, избирательный участок №230259 открылся с опозданием на 13 минут и начал свою работу в 8:13. Избирательный участок №230244 открылся с опозданием на 14 минут. Соответственно, местные жители могли осуществить свое волеизъявление в 08:14. А избирательный участок №230243 открылся с опозданием на 24 минуты. Избиратели попали на участок в 08:24.

По данным наблюдателей ОПОРЫ, в Новоалексеевской ОТГ все четыре избирательные участки открылись вовремя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3041253
 
 
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Суворов

Три избирательных участка открылись с опозданием на Запорожье, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 1008
А вы представляете, что творилось бы, если б агентом ФСБ оказался переводчик не Гройсмана, а Саакашвили? - Суворов

А вы представляете, что творилось бы, если б агентом ФСБ оказался переводчик не Гройсмана, а Саакашвили?
На минуточку...Даже самые либеральные наблюдатели говорили, как минимум, про позорный конец политической карьеры. Умеренная общественность требовала бы пожизненного заключения не только для Михо, а и для всех блогеров, осмелившихся лайкать его посты. У порохоботов рвало бы пердаки так, что Илон Маск задумался про их использование в качестве космических двигателей в программе колонизации Марса.
А также - внеплановые заседания СНБО, припадки Луценко, экстренные выпуски новостей, тысячи уголовных дел, сбор подписей за суд Линча, ну и само собой - немедленный арест Саакашвили.
А в случае с Гройсманом никаких проблем. Заурядная и быстро забытая новость. Мониторы не взрываются от напряжения. Невозбужденная общественность обнаружила даже некоторые признаки гордости - работают, мол, наши спецслужбы. Разоблачили - и хорошо. У Гройсмана, в том числе, все хорошо. Он по-прежнему перспективен и находится вне зоны критики.
Так и живем. В плену идиотизма и двойных стандартов.
Дмитрий Суворов
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Интересны будут общие по партиям результаты.
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! Это меестные мозахисты. Кумов избирают к корыту.
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"с опозданием на Запорожье" - на Запорожье пока залезешь ...
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Запорожье это дальние владения владения ригошоколадов.
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та пусть бы это были самые серьезные нарушения на этих выборах
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А кто ж там за БПП голосовать будет если их лохторат на Крещатике каву халявную пьёть?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТри избирательных участка открылись с опозданием на Запорожье, - ОПОРА
 
 
 
 
 
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