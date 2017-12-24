 Три избирательных участка открылись с опозданием на Запорожье, - ОПОРА

Как передает Цензор.НЕТ, об этом с места событий сообщают наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.
Так, избирательный участок №230259 открылся с опозданием на 13 минут и начал свою работу в 8:13. Избирательный участок №230244 открылся с опозданием на 14 минут. Соответственно, местные жители могли осуществить свое волеизъявление в 08:14. А избирательный участок №230243 открылся с опозданием на 24 минуты. Избиратели попали на участок в 08:24.
По данным наблюдателей ОПОРЫ, в Новоалексеевской ОТГ все четыре избирательные участки открылись вовремя.
А вы представляете, что творилось бы, если б агентом ФСБ оказался переводчик не Гройсмана, а Саакашвили? - Суворов
А вы представляете, что творилось бы, если б агентом ФСБ оказался переводчик не Гройсмана, а Саакашвили?
На минуточку...Даже самые либеральные наблюдатели говорили, как минимум, про позорный конец политической карьеры. Умеренная общественность требовала бы пожизненного заключения не только для Михо, а и для всех блогеров, осмелившихся лайкать его посты. У порохоботов рвало бы пердаки так, что Илон Маск задумался про их использование в качестве космических двигателей в программе колонизации Марса.
А также - внеплановые заседания СНБО, припадки Луценко, экстренные выпуски новостей, тысячи уголовных дел, сбор подписей за суд Линча, ну и само собой - немедленный арест Саакашвили.
А в случае с Гройсманом никаких проблем. Заурядная и быстро забытая новость. Мониторы не взрываются от напряжения. Невозбужденная общественность обнаружила даже некоторые признаки гордости - работают, мол, наши спецслужбы. Разоблачили - и хорошо. У Гройсмана, в том числе, все хорошо. Он по-прежнему перспективен и находится вне зоны критики.
Так и живем. В плену идиотизма и двойных стандартов.
Дмитрий Суворов