 Обращение Порошенко по случаю 80-летия со дня рождения Чорновила: "Его имя - золотая строка в ​​истории нашей страны"

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу по случаю юбилея Чорновила, сообщает пресс-служба Главы государства.
"Один из вдохновителей таких судьбоносных событий в истории нашего государства, как провозглашение Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины, он посвятил всю жизнь обретению лучшей судьбы для родной земли и своего народа.
Фигура Вячеслава Максимовича навсегда стала символом борьбы за права свободного человека в независимом государстве, а его имя - золотой строкой в истории нашей страны.
Вячеслав Чорновил, настоящий государственник, незаурядная личность, преданный патриот Украины, стал легендой нации.
Увековечен в бронзе в самом сердце украинской столицы, он красноречивее живых обращается к нынешнему и грядущим поколениям, вдохновляет своей энергией, учит нас беречь и любить свое Отечество:
"Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв".
Это выражение Вячеслава Чорновила, и, пожалуй, трудно найти более весомые слова, чем этот пророческий смысл, что мобилизует нас в войне с российской агрессией.
Несгибаемый борец за демократию, свободу и независимость Украины, Чорновил вдохновляет нас на победу в гибридной войне, развязанной против Украины потомками тоталитарного коммунистического режима - того, который безуспешно пытался покорить дух и волю бесстрашного украинского диссидента.
Осознавая, какую цену украинцы заплатили за возможность сбросить тоталитарное ярмо и свободно жить в своей суверенной стране, мы должны быть едины как в противостоянии внешним угрозам, так и в деле развития собственного европейского государства. Именно на это были направлены государственные усилия Вячеслава Чорновила.
Светлая память о таких истинных героях призывает всех нас быть достойными гражданами Украины и решительными защитниками ее суверенитета и независимости".
Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сегодня он праздновал бы свое 54-летие, - Порошенко почтил память генерала Кульчицкого
только с дополнительными "о" нулями .
КИЕВ, 1 апр - РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в 2015 году получила совокупный доход в размере 26,8 млн гривен. 04.04.2016 08:42
Ответить
Зараз мова про В. Чорновола, а вони все про Петю..
Бридко.
Він перший промовив.
І перший поклявся
За рідную мову,
За рідну Вітчизну,
За тризуб і прапор
Він перший почав
"Ще не вмерла" співати.
Кати полювали
На нього повсюду,
Хоча, як дивитись,
Не звірі , не люди.
Цькували всякчас,
Бруд на голову лили,
Але не зламали
Його й не скорили.
Він перший устав
І підняв в небо синє
Наш прапор -
Гордися, моя Україно!
Він перший пішов
І в могилу Героєм
Нової держави ...
І рідную мову
Вже чує без утисків
З світу другого
Хвала Україні !!! І СЛАВА ГЕРОЮ!!!
.........який цинізм .................
За это его и убили(((
Мог бы разрушить всю систему!
А так, мы видим что у системы просто меняются Головы...
А последняя Голова еще страшна тем, что прикрывается/маскируется потриотизмом!!!
Україна понад усе!
25.03.14 22:56 Мы должны построить Украину Чорновола, - Тимошенко.
***«Всю свою жизнь
Вячеслав Максимович боролся за Украин и на него за это охотились.
Уничтожив его, режим пытался убить слово правды и растоптать национальный дух.
На каждом из нас лежит ответственность не только сохранить память о Чорноволе, но и строить Чорноволовскую Украину».....Источник:https://censor.net.ua/n277726
Проспали ми свого Президента, не вберегли...
Кстати папа Медведчука был осужден советским Судом к 8 годам лишения свободы и 4 годам ссылки.Сидел в Херсонской тюрьме где был КГБэшным Сексотом.Ссылку отбывал в Красноярском крае.
Метаморфозы однако..
с опытом Аугусто.
Згадали чудову людину, видатного патріота, що в цьому поганого ?
"Попэрэднык" выступал с речами редко , ибо в силу своей исключительной тупорылости допускал в своих речах такие ляпы , что ржала вся страна .
Этот выступает часто . Очень часто .
Но настолько брехлив , что его никто и не слушает , ибо неприятно , когда тебя держат за дурачка .
Когда мы уже выберем нормального ?
Не бандита , не барыгу , а честного патриота ?
Есть ли такой ?
И разрешат ли нам такого избрать ?
Треба також пригадати як В'ячеславу Максимовичу на зоні термін продовжували.
а ведь он член банды, которая организовала убийство Чорновола,
лживый, бессовестный барыга
кому петро охметов бы поручил его ликвидацию ?