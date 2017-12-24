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 Политика Украины
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Все про:память (679) Порошенко (13899) Чорновил Вячеслав (91) юбилей (152)

 Обращение Порошенко по случаю 80-летия со дня рождения Чорновила: "Его имя - золотая строка в ​​истории нашей страны"

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения выдающегося политического и государственного деятеля, правозащитника, Героя Украины Вячеслава Чорновила.

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу по случаю юбилея Чорновила, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Один из вдохновителей таких судьбоносных событий в истории нашего государства, как провозглашение Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины, он посвятил всю жизнь обретению лучшей судьбы для родной земли и своего народа.

Фигура Вячеслава Максимовича навсегда стала символом борьбы за права свободного человека в независимом государстве, а его имя - золотой строкой в ​​истории нашей страны.

Вячеслав Чорновил, настоящий государственник, незаурядная личность, преданный патриот Украины, стал легендой нации.

Увековечен в бронзе в самом сердце украинской столицы, он красноречивее живых обращается к нынешнему и грядущим поколениям, вдохновляет своей энергией, учит нас беречь и любить свое Отечество:

"Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв".

Это выражение Вячеслава Чорновила, и, пожалуй, трудно найти более весомые слова, чем этот пророческий смысл, что мобилизует нас в войне с российской агрессией.

Несгибаемый борец за демократию, свободу и независимость Украины, Чорновил вдохновляет нас на победу в гибридной войне, развязанной против Украины потомками тоталитарного коммунистического режима - того, который безуспешно пытался покорить дух и волю бесстрашного украинского диссидента.

Осознавая, какую цену украинцы заплатили за возможность сбросить тоталитарное ярмо и свободно жить в своей суверенной стране, мы должны быть едины как в противостоянии внешним угрозам, так и в деле развития собственного европейского государства. Именно на это были направлены государственные усилия Вячеслава Чорновила.

Светлая память о таких истинных героях призывает всех нас быть достойными гражданами Украины и решительными защитниками ее суверенитета и независимости".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сегодня он праздновал бы свое 54-летие, - Порошенко почтил память генерала Кульчицкого

Источник: https://censor.net.ua/n3041252
 
 
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Люди вышли не за михо,а против этого б...ва,что основатель партии регионов развел.Не будет он президентом.
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То, что Саакашвили не будет президентом я уверен, но были попытки протянуть его в украинскую политику. А вот выходить рядом с Саакашвили противно, лживый человек не может возглавлять протесты.
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Нет. Поєтому я против обоих. Если тьі слепой и не знаешь досконально его историю, то узнай все. Конец связи.
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Новое - х о р о ш о забытое старое -
только с дополнительными "о" нулями .
КИЕВ, 1 апр - РИА Новости Украина. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в 2015 году получила совокупный доход в размере 26,8 млн гривен. 04.04.2016 08:42

ОтветитьЗвернення Порошенка з нагоди 80-річчя від дня народження Чорновола: "Його ім'я - золотий рядок в історії нашої країни" - Цензор.НЕТ 1899
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Это Саакашвили божился продать Рошен и не продал? Кого ты называешь лжецом, негодяй порохоботский?
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Вот когда будет сидеть Кучма за убийство Гонгадзе и Черновола, когда враги Украины будут врасыпную уплетывать в разные далекие страны (не в Европу и США- там Интерпол достанет), тогда эти слова покажутся искренними и от всего сердца.
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У що перетворили гілку...
Зараз мова про В. Чорновола, а вони все про Петю..
Бридко.
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А скільки тут є тролів крім ксеньки і хасана? Зараз я пройду по коментах і там внизу дам повний список.
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Що , не подобається коли за твого босч-пєтюню люди правду говорять ? Народу рота не закриєте , вороги бепепешні.
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Не закатывай истерику, а сыпь афоризмами! Звернення Порошенка з нагоди 80-річчя від дня народження Чорновола: "Його ім'я - золотий рядок в історії нашої країни" - Цензор.НЕТ 1410
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Глаза протри. Эта статья не про Чорновила, а про Пороха который выдает себя последователем этого человека. Эта статься про очередную ложь и лицемерие Барыги. Поэтому его и обсуждаем.
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Саме про Чорновола, словами президента.
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Словами барыги о достойном человеке - это издевательство над памятью.
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Ви самі хоч одне добре слово про видатну людину написали ?
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Він перший піднявся.
Він перший промовив.
І перший поклявся
За рідную мову,
За рідну Вітчизну,
За тризуб і прапор
Він перший почав
"Ще не вмерла" співати.

Кати полювали
На нього повсюду,
Хоча, як дивитись,
Не звірі , не люди.
Цькували всякчас,
Бруд на голову лили,
Але не зламали
Його й не скорили.

Він перший устав
І підняв в небо синє
Наш прапор -
Гордися, моя Україно!
Він перший пішов
І в могилу Героєм
Нової держави ...
І рідную мову
Вже чує без утисків
З світу другого
Хвала Україні !!! І СЛАВА ГЕРОЮ!!!
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плохо когда о таких Людях как Вячеслав Черновол цинично говорят подонки типа порошенка
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ви ж його україножери і вбили.....................
.........який цинізм .................
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Но вот по поводу Тараса- мне даже иногда стыдно за него, что он есть сын такого замечательного человека. Тарас сейчас уже лежит под Порошенко точно так же как четыре года назад лежал под януковичем. Он продаёт не себя, так как он ничто. Он торгует именем отца. Это омерзительно
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Единственный Настоящий Патриот!!!
За это его и убили(((
Мог бы разрушить всю систему!
А так, мы видим что у системы просто меняются Головы...
А последняя Голова еще страшна тем, что прикрывается/маскируется потриотизмом!!!
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Так, він міг би розвалити. Відколи він почав проштовхувати ідею федералізації України, таки міг би її розвалити.
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Єдність та перемога!
Україна понад усе!
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В устах Порошенко это звучит... сами знаете как(
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Мертвый герой - самый удобный герой.
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Он и при жизни был что надо. В отличие от "вчера из ЦК, сегодня патриот" он и тогда был Человечище.
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https://censor.net.ua/news/277726/my_doljny_postroit_ukrainu_chornovola_timoshenko/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_42078290
25.03.14 22:56 Мы должны построить Украину Чорновола, - Тимошенко.
***«Всю свою жизнь
Вячеслав Максимович боролся за Украин и на него за это охотились.
Уничтожив его, режим пытался убить слово правды и растоптать национальный дух.
На каждом из нас лежит ответственность не только сохранить память о Чорноволе, но и строить Чорноволовскую Украину».....Источник:https://censor.net.ua/n277726

Звернення Порошенка з нагоди 80-річчя від дня народження Чорновола: "Його ім'я - золотий рядок в історії нашої країни" - Цензор.НЕТ 4694
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Ця людина дійсно багато зробила для Украіни. Вічна йому пам'ять.
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А Порошенко не хочет посмертно наградить Владимира Куделю?


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я Черновола знал лично еще по организации работы УГС по всей Украине,а не только во Львове.Важно было чтобы Гельсинская группа росла и крепла в те непростые годы,когда КГБисьские шакалы бросали в ГУЛАГ за простые стихи и листовки,не говоря о правозащитной деятельности в том дохлом ССре
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"я власть ненавижу которая есть, но трижды - которая будет".
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Хренове золото......коричневе якесь....
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заткните этого циничного брехуна, который довел Украину до ручки в интересах кремлядей..
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Вічна пам"ять патріоту!
Проспали ми свого Президента, не вберегли... Звернення Порошенка з нагоди 80-річчя від дня народження Чорновола: "Його ім'я - золотий рядок в історії нашої країни" - Цензор.НЕТ 4079
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Если бы Черновола не убил Кучма, то убил бы Парашенко.
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Гибель этого легендарного человека позволила негодяям и коррупционерам возглавлять власть в Украине !!!
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сын немецкого полицая Владимира Нестровича Медведчука, Витя был на Суде над литераторами Стусом,Литвином адвокатом,свои речи в Судах СССра дохлого Витя всегда начинал словами : Все преступления заслуживают сурового наказания.
Кстати папа Медведчука был осужден советским Судом к 8 годам лишения свободы и 4 годам ссылки.Сидел в Херсонской тюрьме где был КГБэшным Сексотом.Ссылку отбывал в Красноярском крае.
Метаморфозы однако..
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Черновол - Это был бы идеальный президент для Украины.
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Теперь Барыга и к Чорновилу примазывается. Получается, как всегда, чистое кощунство.
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Идеальным президентом Украины мог быть генерал Петро Григоренко...
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Будь-хто видатних гетьманів минувшини, зокрема, Сагайдачний чи Хмельницький, були б кращими; голови промосковський мафіозний патріотів вже б стирчали насадженими на вхідні ворота їх маєтків.
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Хмельницький? Той, про якого Тарас Шевченко написав "За що ми славимо Богдана..." і "Як би то ти, Богдане п'яний"?
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цензор стал помойкой Сракашвильского быдла.Удачи вам и прощайте.
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Вали отсюда. И знаю что быдло это ты и твои коллеги по цеху лизателей.
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Сдесь процентов 50 и ватного быдла шарится.
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От цікво, яки В. Чорновіл ще б дожив до жив до ери правління Яйценюка-Авакова-Рошена, то як би ці троє діяли? Чи то абреки Авакарсенова застрелили б Чорновола, чи Яйценюк лише заклєйміл би пазором, чи Рошен вислав би до канадських українців? Непросто знайти відповідь за цієї промосковської кримінальної горе-влади ...
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А порохоботы на каждом углу писали бы в интернете что Чорновил агент ФСБ. Также как их предки называли этого человека во времена СССР агентом Запада.
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Идеальным президентом Украины мог быть Украинский генерал....

с опытом Аугусто.

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Как заметил Майк Щур, Пецюня, он как ИГИЛ, но только добрый. Тоже любит брать ответственность /примазываться ко всему, не имеющему к нему никакого отношения.
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Про Ющенка теж колись говорили, що він піарився на Голодоморі, а насправді він виховував націю, яка забула свою історію.
Згадали чудову людину, видатного патріота, що в цьому поганого ?
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Беда у нас с презиками !
"Попэрэднык" выступал с речами редко , ибо в силу своей исключительной тупорылости допускал в своих речах такие ляпы , что ржала вся страна .
Этот выступает часто . Очень часто .
Но настолько брехлив , что его никто и не слушает , ибо неприятно , когда тебя держат за дурачка .
Когда мы уже выберем нормального ?
Не бандита , не барыгу , а честного патриота ?
Есть ли такой ?
И разрешат ли нам такого избрать ?
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Все набагато гірше. Українці - політично недорозвинутий народ. Дались взнаки століття геноциду. Колись у Львові в театрі ім. Марії Заньковецької проводилися, так звані, "заньківчанські вечори". Під час одного з таких вечорів в залі піднявся один чоловік і попросив прокоментувати фото в газеті з місця заслання Чорновола, на якій було зображено як він п'є каву з опером КГБ. Чорновіл тоді розказував, що й серед оперів КГБ трапляються хороші люди. На жаль, "хороші опери" трапилися небагатьом. Останки Василя Стуса були перевезені до Києва, але і тут "хороші опери" знайшли його - викопали і кості порозкидали навколо могили. Хто хоче зрозуміти ким був Чорновіл може кинути свій погляд на його сина. Яблуко, як відомо, від яблуні недалеко падає. В одному французькому кінофільмі на відповідну тематику один з героїв говорить: "Хто сидів в тюрмі, той залишиться другом спецслужб до кінця життя."
Треба також пригадати як В'ячеславу Максимовичу на зоні термін продовжували.
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петро охметов не упускает случая замаячить себя однотуровому лохторату,
а ведь он член банды, которая организовала убийство Чорновола,
лживый, бессовестный барыга
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и правда, был бы жив Чорновол, что тогда ?
кому петро охметов бы поручил его ликвидацию ?
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Что же на тебя паскуда жирная никто никогда не покушался? Всех воров, убийц и предателей видно устраиваешь?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбращение Порошенко по случаю 80-летия со дня рождения Чорновила: "Его имя - золотая строка в ​​истории нашей страны"
 
 
 
 
 
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