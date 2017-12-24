 Обращение Порошенко по случаю 80-летия со дня рождения Чорновила: "Его имя - золотая строка в ​​истории нашей страны"

Как передает Цензор.НЕТ, Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинскому народу по случаю юбилея Чорновила, сообщает пресс-служба Главы государства.

"Один из вдохновителей таких судьбоносных событий в истории нашего государства, как провозглашение Декларации о государственном суверенитете Украины и Акта провозглашения независимости Украины, он посвятил всю жизнь обретению лучшей судьбы для родной земли и своего народа.

Фигура Вячеслава Максимовича навсегда стала символом борьбы за права свободного человека в независимом государстве, а его имя - золотой строкой в ​​истории нашей страны.

Вячеслав Чорновил, настоящий государственник, незаурядная личность, преданный патриот Украины, стал легендой нации.

Увековечен в бронзе в самом сердце украинской столицы, он красноречивее живых обращается к нынешнему и грядущим поколениям, вдохновляет своей энергией, учит нас беречь и любить свое Отечество:

"Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня - имея, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв".

Это выражение Вячеслава Чорновила, и, пожалуй, трудно найти более весомые слова, чем этот пророческий смысл, что мобилизует нас в войне с российской агрессией.

Несгибаемый борец за демократию, свободу и независимость Украины, Чорновил вдохновляет нас на победу в гибридной войне, развязанной против Украины потомками тоталитарного коммунистического режима - того, который безуспешно пытался покорить дух и волю бесстрашного украинского диссидента.

Осознавая, какую цену украинцы заплатили за возможность сбросить тоталитарное ярмо и свободно жить в своей суверенной стране, мы должны быть едины как в противостоянии внешним угрозам, так и в деле развития собственного европейского государства. Именно на это были направлены государственные усилия Вячеслава Чорновила.

Светлая память о таких истинных героях призывает всех нас быть достойными гражданами Украины и решительными защитниками ее суверенитета и независимости".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сегодня он праздновал бы свое 54-летие, - Порошенко почтил память генерала Кульчицкого