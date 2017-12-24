 Потерявшегося ночью в горах жителя Ивано-Франковска продолжают искать спасатели

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт, мужчина решил ночью выйти на г. Хомяк и заблудился. Десяток спасателей совместно с родственниками до утра не могли найти его.

Поиски продолжаются.

23 декабря в 17.30. прикарпатским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что во время восхождения на г. Хомяк заблудился его товарищ (ориентировочный возраст 35 лет).

В 18.45 ч. для проведения поисково-спасательных работ направлены бойцы ГСЧС из Ворохты в составе 5 человек и 1 единица техники.

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Спасатели совместно с родственниками и товарищем исчезнувшего провели обследование подножия горы Хомяк со стороны г. Женец. Были обследованы прилегающие лесные поляны, массивы вниз по серпантину, но пропавший не был. Связь с потерпевшим отсутствует.

С целью расширения района поиска и оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ объявлен сигнал "Сбор-авария" и дополнительно направлены спасатели города Яремче и Ивано-Франковска. В резерве к привлечению находится кинологическое отделение специализированной поисково-спасательной части.