EN|RU|UK
Темы дня: Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Задержание Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1907  13
Все про:горы (38) Ивано-Франковск (526) розыск (558) спасатели (104) ГСЧС (1137)

 Потерявшегося ночью в горах жителя Ивано-Франковска продолжают искать спасатели

Всю ночь спасатели и родственники разыскивали пропавшего франковца, который отправился на вершину горы Хомяк.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт, мужчина решил ночью выйти на г. Хомяк и заблудился. Десяток спасателей совместно с родственниками до утра не могли найти его.

Поиски продолжаются.
23 декабря в 17.30. прикарпатским спасателям поступило сообщение от мужчины о том, что во время восхождения на г. Хомяк заблудился его товарищ (ориентировочный возраст 35 лет). 

В 18.45 ч. для проведения поисково-спасательных работ направлены бойцы ГСЧС из Ворохты в составе 5 человек и 1 единица техники.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Синоптики предупреждают о возможных паводках в 4 областях, - ГСЧС

Спасатели совместно с родственниками и товарищем исчезнувшего провели обследование подножия горы Хомяк со стороны г. Женец. Были обследованы прилегающие лесные поляны, массивы вниз по серпантину, но пропавший не был. Связь с потерпевшим отсутствует.

С целью расширения района поиска и оказания помощи в проведении поисково-спасательных работ объявлен сигнал "Сбор-авария" и дополнительно направлены спасатели города Яремче  и Ивано-Франковска. В резерве к привлечению находится кинологическое отделение специализированной поисково-спасательной части.

Источник: https://censor.net.ua/n3041249
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І за яким бісом його туди вночі понесло??
 показать весь комментарий
 
 
Має знайтися. Хоча і дивно, був з другом і пропав.
 показать весь комментарий
 
Ночью по горам ходят только самоубийцы и Черный Альпинист.
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть, "бімберу" перебрав... Років з "...надцять" тому двоє добре "мекнули" "чемергесу" і одному "моча в голову стукнула" - поліз на опору високовольтної ЛЕП, щоб звідти посрати... Зняли - так і зуби були чорні - обгоріли...
 показать весь комментарий
 
Никогда не понимал альпинистов. Мне когда то довелось побывать в горах , на Становом Хребте, на ДВ.- правда доставили и забрали вертолетом. То сам вид этих черных, мертвых громад вызывает уныние и чувство бескрайнего одиночества.
 показать весь комментарий
 
Карпаты зимой - это страшно. Туда должны ходить только спортсмены со всей необходимой экипировкой, поддержкой спасателей и то как тренировка к восхождениям на более высокие вершины, а не ради забавы. Хорошая статья о спасателях http://vdoroge.zp.ua/2017/09/ty-chego-zh-tuda-poshel-budni-spasatelej-v-karpatax.html

 показать весь комментарий
 
а дронов нету, чтобы хоть как-то осмотреть окресности?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПотерявшегося ночью в горах жителя Ивано-Франковска продолжают искать спасатели
 
 
 
 
 
 вверх