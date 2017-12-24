 Наемники РФ распространяют "фейки" о нарушениях перемирия воинами ВСУ в зоне АТО, - украинская сторона СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.
"Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о, якобы ведении огня подразделениями Вооруженных Сил Украины в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий", - сказано в сообщении.
В СЦКК отмечают, что на одном из каналов фейковых новостей наемников РФ в мессенджере "Телеграмм" отмечается, что "подразделения украинской армии, начиная с 00.00 23 декабря 2017, совершили обстрел в районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский - минометы различных калибров".
В украинской стороне СЦКК связывают такую показательную "фейковую" активность незаконных вооруженных формирований относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ, исключительно с неприкрытым желанием обвинить украинских военных в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины.
"Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", говорится в сообщении.
Вот же мне интересно как ты выкручиваться будеш.
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Назар Сильченко 3ddb1cc4
Внутримкадовских поинфе из минобороны Украины ,около 3т.Раша давно отказалась от всяких новоросий.Дак от кого освобождаешь,вояка?От диванных галюцинаций?
24.12.2017 10:26
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І де ви такі беретесь, контужені...
Підрозділ мого близького знайомого не раз виловлював рос. військових, з військовими білетами, вони все розповідали. І авжеж вони знають, хто і чим по них стріляє.
РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=zEi6yDRP49s
И про билеты никогда не рассказывай.
Бредни о непобедимых шахтерах впаривай другим.
З армії і гранату списати проблема, то скажи, як на донбасі матеріалізувались танки, гради, артилерійські установки, боєприпаси в безкінечних кількостях? На дорозі валялись, з шахт викопувались ? Хіба може без контролю, в таких кількостх, аби кому надаватись таке озброєння? Ні.
а они все равно будут кричать, что кто-то навалял им под двери...
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
И что? Бабло течет рекой обоим президентам!
(отрывок)
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
полностью тут: Военно-полевой договорняк