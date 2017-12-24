 Наемники РФ распространяют "фейки" о нарушениях перемирия воинами ВСУ в зоне АТО, - украинская сторона СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о, якобы ведении огня подразделениями Вооруженных Сил Украины в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий", - сказано в сообщении.

В СЦКК отмечают, что на одном из каналов фейковых новостей наемников РФ в мессенджере "Телеграмм" отмечается, что "подразделения украинской армии, начиная с 00.00 23 декабря 2017, совершили обстрел в районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский - минометы различных калибров".

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В украинской стороне СЦКК связывают такую показательную "фейковую" активность незаконных вооруженных формирований относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ, исключительно с неприкрытым желанием обвинить украинских военных в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", говорится в сообщении.

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