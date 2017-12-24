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 Политика Украины
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 Наемники РФ распространяют "фейки" о нарушениях перемирия воинами ВСУ в зоне АТО, - украинская сторона СЦКК

Российские наемники на Донбассе распространяют "фейковую" информацию о нарушениях подразделениями Вооруженных Сил Украины в зоне проведения АТО договоренностей по установлению режима прекращения огня на время Рождественских и новогодних праздников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Украинской стороны СЦКК на странице пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что с первых минут установленного режима прекращения огня на время Рождественских и Новогодних праздников информационными интернет ресурсами, подконтрольными боевикам ОРДО/ОРЛО, начала распространяться информация о, якобы ведении огня подразделениями Вооруженных Сил Украины в АТО в направлении временно неподконтрольных правительству Украины территорий", - сказано в сообщении.

В СЦКК отмечают, что на одном из каналов фейковых новостей наемников РФ в мессенджере "Телеграмм" отмечается, что "подразделения украинской армии, начиная с 00.00 23 декабря 2017, совершили обстрел в районе населенного пункта Ясиноватая, применив стрелковое оружие и АГС, а в районе населенных пунктов Горловка и Гольмовский - минометы различных калибров".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: СММ ОБСЕ сообщает об увеличении количества нарушений перемирия на Донбассе

В украинской стороне СЦКК связывают такую показательную "фейковую" активность незаконных вооруженных формирований относительно несуществующих обстрелов со стороны подразделений ВСУ, исключительно с неприкрытым желанием обвинить украинских военных в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению тишины.

"Украинская сторона СЦКК отмечает: подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, безусловно придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", говорится в сообщении.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Сегодня оккупанты уже трижды нарушили перемирие на Донбассе, позиции возле Луганского обстреляли из 82-мм миномета, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3041248
 
 
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Нічого нового... "Громче всех "Держи вора!" кричит сам вор...".
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то заборонений імпорт, давно розчавлений трактором.
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бананы на мордовии не растут там холодно.
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А навіщо куртки? Нехай шерсть відрощують.
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Ни одно перемирие не соблюдается, 74! бесполезные встречи на переговорах минских групп, но..... альтернативы минским соглашения нет! Точно нет? А искали? Или хуйло из-за поребрика не велит? Шел четвертый год войны...
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То ви обвинувачуєте українську армію?
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Знову самі себе обстрілювати будуть ? Москалям впринципі байдуже до місцевого населення.
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А если в отчете ОБСЕ будет написано подтверждение?Напомню-ОБСЕ это 57 стран,всех не купить,председатель ОБСЕ в этом году Украина,ну и кацапы отозвали своих наблюдателей.
Вот же мне интересно как ты выкручиваться будеш.
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Підтвердження, що ми звільняємо свої землі від набіглого кацап'я, в лавах якого ви служили і поневолювали чеченський народ ? Теж непогано.
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Сколько ж вас тут зомбированых.Мне даж отвечать не надо,можно тупо копировать один ответ по темам.
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Найманці РФ поширюють фейки про порушення перемир'я воїнами ЗСУ в зоні АТО, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2238 Назар Сильченко 3ddb1cc4

Внутримкадовских поинфе из минобороны Украины ,около 3т.Раша давно отказалась от всяких новоросий.Дак от кого освобождаешь,вояка?От диванных галюцинаций?
24.12.2017 10:26
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Ти мені ще напиши, що Крим не окупований.. Порахував він всіх, кацапів в упор не помічає.
І де ви такі беретесь, контужені...
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Отвечу шаблоном.Крым оккупированый и там есть кацапские вояки.По этому там и нет ВСУ.А наемники есть с обоих сторон и со всего мира.Может против Бразилии воюем?Или гражданина какой страны меняют ща?
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Досить цих вигадок. Кому ти цю пургу наганяєш?
Підрозділ мого близького знайомого не раз виловлював рос. військових, з військовими білетами, вони все розповідали. І авжеж вони знають, хто і чим по них стріляє.
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Вранье.Ты кому паришь?Военный билет выдается по окончанию службы-это раз.При поступлении на альтернативную(контракт и тд),военный билет СДАЕТСЯ В ВОЕНКОМАТЕ.
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Спешели фор ю, май діар френд ))
РОСІЯН В ДОНБАСЕ НЕТ

https://www.youtube.com/watch?v=zEi6yDRP49s
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Смотреть не буду.И я не говорил,что их нет.Наемников море.Но это наемники.Их и с украинской стороны тысячи.
И про билеты никогда не рассказывай.
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Наемники путинские.. И у них есть военники, у некоторых и справки об увольнении со службы задним числом... Все есть.
Бредни о непобедимых шахтерах впаривай другим.
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То есть когда одно и то же ведомство выдает инфу про 3т кацапов и про фейк обстрелы,то ты веришь только в то,что подходит тебе и твоему мировозрению.Я тебе даю оффициальную открытую инфу с украинских ресурсов.Ты меня валиш фактами из твоей головы.
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3000 рос. військових, решта найманці чи відпускники.
З армії і гранату списати проблема, то скажи, як на донбасі матеріалізувались танки, гради, артилерійські установки, боєприпаси в безкінечних кількостях? На дорозі валялись, з шахт викопувались ? Хіба може без контролю, в таких кількостх, аби кому надаватись таке озброєння? Ні.
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Танки,грады и тд закупают в раше,меняют на уголь.
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Почему?Уголь-черное золото.Или ты думаешь,что танки дарят?Но если дарят,то почему не захватывают как Крым и открыто отказываются?Но о том,что поддерживают сепаров,говорят и говорили всегда.В чем я клоун?
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Есть одно хорошее объяснение- там рос. армия. И ничего больше не нужно выдумывать, все сразу становится на свои места..
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А власне що роблять ці найомнікі РФ на українському терені?
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...вчера по первому расейскому передавали, этот как вы говорите фейк....а не какие то там наемники между собой шептались..что нельзя просто в открытую сказать, что москва обвинила ВСУ в нарушении перемирия....ссыте что ли
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да их застань над кучей теплого дерьма со снятыми штанами
а они все равно будут кричать, что кто-то навалял им под двери...
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этот вопрос нужно задавать соевой петушне, и о причинах безальтернативного мыролюбства.
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Нужно отменить все перемирия и мочить сепаров
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Начиная с 1925 года Советская Россия заключила 58 договоров, соглашений, конвенций с другими государствами. 45(!) из которых она нарушила,прервала или вышла в одностороннем порядке. Из 12 Пактов о ненападении, заключенных с 1925 года были нарушены 10(!), из которых 4 уже после 1945года. Из 18 союзнических соглашений нарушены 15, из них 12 после 1945года. Уже после войны СССР заключил с1946 года 6 договоров о мире и из которых 3(!) были нарушены к 1957г.
(Конрад Аденауэр - Канцлер Германии- « Воспоминания»- 2том.)
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СЦКК - фейк и есть. А юридически - незаконная и преступная структура. Да, никакими законами сие чаепитие с оккупантами не регулируется, только устными договоренностями Генштаба Украины и их корешей с Генштаба РФ.
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традиции рузькєперемирия 1994..Ичкерия...

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На то они и наемники-бандиты. Чтобы ложь распространять. Эка невидаль. Нужно было предусмотреть это,а не губами шлепать.
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Для всех кто подписал договорняки и объявляет перемирие с оккупантом должен быть особый суд линча.
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Читаем любимый "Цензор" - 08:16Боевики трижды за сутки нарушили перемирие, погиб один украинский воин
И что? Бабло течет рекой обоим президентам!
(отрывок)
Сомнительные цифры узнавая,
Никто не различит и не поймет -
Для пропусков нужна передовая
И, что бы жил товарооборот.
Налажена сверхприбыльная тема -
Военно-полевой договорняк.
Война и деньги - четкая система.
Тут олигарх, а там народ-дурак.
Куда-то волны прут мобилизаций,
Хотя войны не объявлял никто.
Зато цветут и пахнут пачки акций,
Стрижет купоны странное АТО.
Все имена известные, как будто.
Да только вслух не высказать никак.
Приносит прибыль каждую минуту
Военно-полевой договорняк.
И власти успокоятся едва ли -
Со всех сторон огромные плюсы.
Всех дружно на три буковки послали,
Вдоль непонятно-серой полосы....
полностью тут: Военно-полевой договорняк
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ распространяют "фейки" о нарушениях перемирия воинами ВСУ в зоне АТО, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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