 Синоптики предупреждают о возможных паводках в 4 областях, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
По данным Укргидрометцентра, в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами последующий выход воды на поймы рек.
24 - 26 декабря ожидается подъем уровней воды:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь.
А як же по-іншому?
"Если в кране нет воды -
Значит, выпили "жиды"...
Если в кране есть вода -
Значит, "жид" нассал туда..."
А людей, по-справжньому, жаль... Бачив один раз наслідки повені... Не приведи Господь таке на собі відчути...
Весна, осінь, зима, сирість, хмари, дощ..
таке тане,що можливо, снігу до НР й не стане ніц
с 22 по 25 три дня темноты, а 25 декабря наступал Новый год - рождение младенца Коляды.
До 21 декабря солнце опускается к югу,а потом
3 дня стоит как-бы на месте в созвездии южного креста,
(умирает на кресте)и только с24 на 25 декабря начинает
снова подыматься(возрождаться).
На многих церквях на крестах в центре Солнце.
АШОТам ухахлоф?!)
А то с этими сбросами воды с водохранилищ для безопасности "версалей" по берегам рыба скоро забудет как размножаться нужно!