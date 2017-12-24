 Синоптики предупреждают о возможных паводках в 4 областях, - ГСЧС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами последующий выход воды на поймы рек.

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24 - 26 декабря ожидается подъем уровней воды: