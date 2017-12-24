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 Синоптики предупреждают о возможных паводках в 4 областях, - ГСЧС

На Западной Украине уровень воды в реках может заметно подняться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По данным Укргидрометцентра, в течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды на 0.1- 0.5 м, местами последующий выход воды на поймы рек.

Читайте также: На Припяти, Днестре, Сяне и Западном Буге ожидается подъем уровня воды: возможен выход воды на заводь, - ГСЧС

24 - 26 декабря ожидается подъем уровней воды:

  • на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 - 1 м;
  • на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь.
Источник: https://censor.net.ua/n3041247
 
 
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Саньок, ты сегодня "кофейным петтингом" будешь заниматься???
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От і форумна ЫнтЫлігенція підтяглася...
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Кому що- а кацапам виключно хтиві теми. Зі свого кумира приклад беруть.
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"Зрадолюби", починайте "вить": "У всьому винні Порошенко і Гройсман! Порошенко снігу в Карпатах навалив, а Гройсман дав команду калорифери включить, щоб сніг швидше танув!...".
А як же по-іншому?
"Если в кране нет воды -
Значит, выпили "жиды"...
Если в кране есть вода -
Значит, "жид" нассал туда..."
А людей, по-справжньому, жаль... Бачив один раз наслідки повені... Не приведи Господь таке на собі відчути...
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В кране води нема. Так шо нічоко екстремального.
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А ось ліси, що повирубали, треба там насадить нові.
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Не погода, а сіра мряка. В нас сонця взагалі немає, лише влітку.
Весна, осінь, зима, сирість, хмари, дощ..
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Нічого. Скоро прийде Юля і розжене хмари! Синоптики попереджають про можливі паводки в 4 областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4870
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Якщо воно все таки долізе до "престолу", то я точно виїду в Європу.
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в Києві всі бурулі "плачуть"..
таке тане,що можливо, снігу до НР й не стане ніц
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С праздником Коляды.С рождением нового Солнца.
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Коляды празднуются с 25 декабря по 6 января (Велесов день)

с 22 по 25 три дня темноты, а 25 декабря наступал Новый год - рождение младенца Коляды.
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А восени пророкували "нєєстєствєнно" холодну зиму. Бггг.
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Так кацапи ту неприродньо холодну зиму уже чотири роки поспіль пророкують.
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Коляда-славянский бог Солнца.(родившегося Солнца).
До 21 декабря солнце опускается к югу,а потом
3 дня стоит как-бы на месте в созвездии южного креста,
(умирает на кресте)и только с24 на 25 декабря начинает
снова подыматься(возрождаться).
На многих церквях на крестах в центре Солнце.
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Дайте снегу! Хочется весеннего паводка в Днепре, чтоб нерестилища позаливало!
А то с этими сбросами воды с водохранилищ для безопасности "версалей" по берегам рыба скоро забудет как размножаться нужно!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСиноптики предупреждают о возможных паводках в 4 областях, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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