 СММ ОБСЕ сообщает об увеличении количества нарушений перемирия на Донбассе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 23 декабря.

В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 320 взрывов против ориентировочно 190 соответственно", – сказано в отчете.

Вечером 21 и ночью 22 декабря камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала около 30 снарядов с востока на запад и 2 - с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем совокупно ориентировочно 80 взрывов неопределенного происхождения.

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"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 280 взрывов)", – подчеркнули наблюдатели.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. В подконтрольном правительству районе наблюдатели зафиксировали разведывательную машину (БРДМ-2) в с. Бугас", – также отметили в Наблюдательной миссии.