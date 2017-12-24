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 СММ ОБСЕ сообщает об увеличении количества нарушений перемирия на Донбассе

СММ ОБСЕ за период с 19:30 21 декабря по 19:30 22 декабря зафиксировала увеличение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой области, в Луганской области наблюдатели зафиксировали уменьшение количества таких нарушений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 23 декабря.

В Донецкой области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, среди прочего, примерно 320 взрывов против ориентировочно 190 соответственно", – сказано в отчете.

Вечером 21 и ночью 22 декабря камера СММ, установленная на Донецкой фильтровальной станции, зафиксировала около 30 снарядов с востока на запад и 2 - с запада на восток, 1 взрыв неопределенного происхождения, а затем совокупно ориентировочно 80 взрывов неопределенного происхождения.

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"В Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня не зафиксировав ни одного взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 280 взрывов)", – подчеркнули наблюдатели.

"СММ зафиксировала боевые бронированные машины в зоне безопасности. В подконтрольном правительству районе наблюдатели зафиксировали разведывательную машину (БРДМ-2) в с. Бугас", – также отметили в Наблюдательной миссии.

Источник: https://censor.net.ua/n3041246
 
 
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"Перемир'я", вкортре, почалося з вбивства нашого військового. На цьому воно і закінчилось.
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То згадайте Іловайськ та Дебальцево- і порівняйте.
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Перемирие с 23 .12.17 . , А ИНФОРМАЦИЮ ЦЕНЗОР ДАЁТ ЗА 21 - 22 .12. 17 . !!!!!!!!
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Вчора по тв говорили, що наш військовий загинув після 00:00 23.12.2017.
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Ніколи ублюдки не дотримувались ніякого "перемир'я" ...................................
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Тапком по усатой морде и нет андруши смитницкого.Брысь под плинтус.
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"ломать - не строить!"- традиційна касабська поведінка..
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верить ихтамнетам - все равно что гладить бешеную псину!
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"Дипломатия состоит в том - чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов."
Ф.Ніцше.
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так то ж дипломатия (Вы все правильно сказали)
а с ихтамнетами и дипломаты бессильны ибо их там нет, как нет у них совести, чести, достоинства, Родины, матери... ничего нет...
есть только оружие (ну и долги по ипотекам-библиотекам)
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Нікого вже не цікавить, що саме гавкає та собака. У лютому нашийник одягнуть.
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Та дай Бог! дай Бог!!!
пусть все именно так и сбудется, как Вы сказали.
(как там - Ваши слова да Богу в уши)
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А на Героев Днепра открылся новый магазин Рошен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСММ ОБСЕ сообщает об увеличении количества нарушений перемирия на Донбассе
 
 
 
 
 
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